L’écran de commande du nouveau VW Amarok : un design aérien

Le pick-up haut de gamme de Volkswagen Véhicules Utilitaires sera bientôt présenté en première mondiale – et voici qu’un nouvel équipement de l’habitacle est mis en lumière. L’écran de commande du nouveau VW Amarok sera vertical et mesurera jusqu’à 12 pouces. Il offrira une meilleure vue d’ensemble et des options de contrôle complètes.

Une meilleure vue d’ensemble et un accès simplifié aux commandes du nouveau pick-up haut de gamme de Volkswagen Véhicules Utilitaires : le cockpit numérique et l’écran d’affichage (10 à 12 pouces), qui semble léviter à la verticale au-dessus de la console centrale, ouvre de nombreuses possibilités inédites sur ce segment. Il allie fonctions numériques et boutons poussoirs ou rotatifs très ergonomiques, pour une utilisation intuitive.

Plus de trente systèmes d’assistance à la conduite, configurables depuis l’écran, font leur entrée dans l’univers du pick-up Amarok. Vingt d’entre eux sont disponibles pour la première fois sur la gamme, parmi lesquels des assistants de maintien de voie et de changement de voie, de commande des feux et de gestion de la vitesse, mais aussi des caméras de proximité et des systèmes d’identification des panneaux routiers. L’ensemble des interactions entre les utilisateurs et le pick-up, par exemple les services en ligne tels que la navigation We Connect, ou bien la commande de la climatisation, des systèmes d’infodivertissement, des outils de navigation, des assistants au stationnement ou encore du système audio exclusif premium (selon les spécifications du modèle) sont gérées en toute simplicité depuis le panneau de commande central. Sous l’écran, une série de boutons alignés offre un accès rapide à certaines de ses nombreuses fonctions. Après les feux IQ. Light et le nom « Amarok » gravé sur toute la longueur du hayon, déjà présentés au public, le nouvel écran de commande vertical à l’intérieur de l’habitacle n’est que l’un des nombreux éléments de design et d’ingénierie saisissants du nouveau pick-up, dévoilés au fur et à mesure par Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Photos : Volkswagen