24H Mans 2022 – Porsche remporte la catégorie GTE-Pro

Porsche a remporté la catégorie GTE-Pro aux 24 Heures du Mans 2022. Le pilote d’usine Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki ont franchi la ligne d’arrivée en première place après une course intense et captivante sur 350 tours.

Au volant de la Porsche 911 RSR n°91, le trio de pilotes a établi un nouveau record de distance pour les véhicules GTE : 4 769 kilomètres. La voiture sœur pilotée par Kévin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor a bouclé la 90ème édition de la classique longue distance à la quatrième place. Dans la catégorie GTE-Am, l’équipe client Porsche WeatherTech Racing de a terminé la course sur le podium.

Victoire en GTE-Pro

« La Porsche GT Team a maintenu notre grande tradition aux 24 Heures du Mans aujourd’hui. Ce succès me rend très fier. Un grand merci à l’équipe, aux pilotes et à tous ceux qui ont apporté leur expertise et leur passion pour rendre possible cette 109ème victoire de catégorie pour Porsche. », a déclaré Michael Steiner, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge de la recherche et du développement.

« Victoire lors de la dernière sortie de la 911 RSR au Mans : c’est un sentiment indescriptible. Quand notre n°92 a crevé alors qu’elle était en tête, j’ai pensé que tout était peut-être fini. Mais nos rivaux Corvette ont également connu la malchance. Au moment précis, nous étions là où il fallait être avec notre voiture n°91, car personne n’a baissé les bras : ni l’équipe, ni les pilotes. Nous avons été récompensés pour le travail acharné et systématique qui a également été effectué dans les coulisses. C’est tout simplement génial ! », s’est réjoui Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

Observées par un public nombreux, les 24 Heures du Mans se sont déroulées samedi sous un soleil et des températures estivales. Avec une température de piste allant jusqu’à 40 degrés Celsius, les deux Porsche 911 RSR officielles se sont d’abord installées aux positions trois et quatre et sont restées à distance de frappe du leader. Les heures critiques commencèrent alors que le soleil plongeait sous l’horizon. À des températures plus fraîches, les deux voitures de 515 ch (378 kW) ont réussi à tirer le meilleur parti des pneus sur de grandes distances pour progresser dans le peloton. Dans la soirée, l’équipage gagnant partageant la voiture n°91 a connu un revers : Makowiecki a écopé d’un drive-through pour dépassement de la limite de piste. La voiture gagnante a ensuite parcouru la distance sans autre incident et a profité de la malchance de ses concurrents, entre autres, sur le chemin de la victoire de catégorie. Lors de sa dernière mission officielle au Mans, la 911 RSR a pris le drapeau avec une avance de 42,684 secondes.

Pendant ce temps, la voiture n°92 était en proie à la malchance. Kévin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor se sont bien battus toute la nuit pour prendre la tête. Au lever du soleil, le trio venant de France, du Danemark et de Belgique – également vainqueurs de la catégorie aux 24 Heures du Mans 2018 – avait pris plus de deux minutes d’avance. Puis vint l’incident : peu avant 8 heures du matin dimanche, le pneu avant droit de la 911 RSR éclata et endommagea une grande partie de l’avant. En raison de la lenteur du retour aux stands et des réparations de 10 minutes qui ont suivi, l’équipe a perdu trois tours. La voiture n°92 a finalement franchi la ligne d’arrivée à la quatrième place.

« Ce à quoi nous avons assisté était une course classique de longue distance. Ceux qui connaissent le moins d’incidents se retrouvent sur la plus haute marche du podium – aujourd’hui, c’était notre voiture n°91. Je suis ravi pour l’équipage vainqueur, qui n’a souvent pas eu la chance de son côté par le passé. L’équipage n°92 n’a pas eu de chance avec une crevaison, mais il n’a jamais baissé les bras. La quatrième place nous rapporte de nombreux points importants au championnat. Je suis également ravi que nous ayons finalement gagné au Mans avec la dernière version de notre voiture, la RSR-19. », a déclaré Alexander Stehlig, Directeur Factory Motorsport FIA WEC.

Podium en GTE-Am

Dans la catégorie GTE-Am, cinq Porsche 911 RSR étaient candidates à la victoire. En fin de compte, cependant, une seule équipe a réussi à survivre à la course exténuante de 24 heures sans revers majeurs. La voiture n°79 de WeatherTech Racing, pilotée par le Français Julien Andlauer et les deux Américains Cooper MacNeil et Thomas Merrill, a bouclé 343 tours presque sans faute pour s’emparer de la deuxième place. La voiture n°86 de GR Racing a obtenu la quatrième place. Alors qu’il restait 75 minutes au compteur, tous les espoirs de podium étaient anéantis pour l’équipage Hardpoint. Andrew Haryanto a glissé dans le bac à gravier et a perdu quatre tours. Le véhicule n°99 a finalement terminé onzième.

La fortune n’était pas non plus avec Dempsey-Proton Racing avec l’acteur américain et copropriétaire de l’équipe Patrick Dempsey. La Porsche 911 RSR n°88 a franchi le drapeau à damier à la cinquième place, la voiture sœur n°77 abandonnant le top cinq environ deux heures avant la fin de la course en raison d’un triangle cassé et terminant finalement la course à la 14ème place.

La voiture n°93, dans laquelle la star hollywoodienne Michael Fassbender a célébré ses débuts au Mans, a atteint le drapeau à la 16ème place. L’équipe Project 1 de la Basse-Saxe allemande a connu la pire des fortunes : les voitures alignées par l’équipe cliente expérimentée ont dû abandonner tôt.

Le double de points a été attribué aux 24 Heures du Mans – troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance WEC de la FIA. Grâce à son succès en France, Porsche a conforté son avance au classement des constructeurs. Les nouveaux vainqueurs de la catégorie Le Mans – Bruni et Lietz – ont pris la tête du classement des pilotes. La quatrième manche de la saison 2022 se disputera le 10 juillet sur le circuit italien de Formule 1 de Monza.

Résultats de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Bruni/Lietz/Makowiecki (I/A/F), Porsche 911 RSR #91, 350 tours

2. Calado/Pier Guidi/Serra (GB/I/BR), Ferrari 488 GTE #51, 350 tours

3. Fuoco/Molina/Rigon (I/E/I), Ferrari 488 GTE #52, 349 tours

4. Christensen/Estre/Vanthoor (DK/F/B), Porsche 911 RSR #92, 348 tours

5. Fraga/Bird/Van Gisbergen (BR/GB/NZ), Ferrari 488 GTE #74, 347 tours

Catégorie GTE-Am

1. Keating/Chaves/Sörensen (USA/P/DK), Aston Martin #33, 343 tours

2. MacNeil/Andlauer/Merrill (USA/F/USA), Porsche 911 RSR #79, 343 tours

3. Dalla Lana/Pittard/Thiim (CDN/GB/DK), Aston Martin #98, 342 tours

4. Wainwright/Barker/Pera (GB/GB/I), Porsche 911 RSR #86, 340 tours

5. Poordad/Heylen/Root (USA/B/USA), Porsche 911 RSR #88, 340 tours

11. Haryanto/Picariello/Rump (RI/B/EST), Porsche 911 RSR #99, 338 tours

14. Ried/Priaulx/Tincknell (D/GB/GB), Porsche 911 RSR #77, 336 tours

16. Campbell/Fassbender/Robichon (AUS/IRL/CDN), Porsche 911 RSR #93, 329 tours

Abandon. Iribe/Barnicoat/Millroy (USA/GB/GB), Porsche 911 RSR #56, 241 tours

Abandon. Leutwiler/Cairoli/Pedersen (CH/I/DK), Porsche 911 RSR #46, 77 tours

Photos : Porsche