Livraison de la dernière Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae et du 1: 1 NFT

Automobili Lamborghini a livré au collectionneur primé l’Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé NFT, ainsi que le NFT exclusif créé en collaboration avec Krista Kim et Steve Aoki.

L’Aventador Ultimae et un 1: 1 NFT ont été créés en collaboration avec deux des artistes contemporains les plus emblématiques, Krista Kim et Steve Aoki, et mis aux enchères en avril 2022. La sortie du premier NFT au monde à être mis aux enchères avec une véritable supercar rend hommage au dernier Lamborghini V12 atmosphérique. Il représente l’innovation continue de Lamborghini et l’attention portée à l’évolution du design à l’ère numérique.

Le collectionneur qui a remporté la voiture et le 1: 1 NFT fait ainsi partie de l’héritage emblématique de la marque, rencontrant personnellement Krista Kim et Steve Aoki lors de la cérémonie de remise.

Photos : Lamborghini