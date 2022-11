Essai longue durée – Que vaut le pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ?

En 2018, le fabricant américain de pneumatiques premium Goodyear lançait un nouveau pneu UHP à la fois endurant, polyvalent et performant : l’Eagle F1 Asymmetric 5. Après l’avoir essayé brièvement sur circuit avant son lancement, j’ai eu l’occasion de le tester sur plus d’un an au volant d’une Audi allroad quattro dans différentes conditions et surtout sur différentes routes, allant du tout-terrain à l’autoroute en passant par la ville et les routes de montagne dans les Vosges et les Alpes.



Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Né dans les années 1930 aux États-Unis, le pneu Goodyear Eagle une longue histoire couronnée de succès. Succédant à l’Asymmetric 3 (homologué sur de nombreux véhicules sportifs et premium), le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 porte en Europe le niveau de performances à un étage supérieur, en destination de voitures luxueuses et sportives (Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Maserati, VW, BMW, …).

La nouvelle gamme Eagle F1 lancée en 2018 comprend des pneus adaptés à divers véhicules sportifs et à leur utilisation. L’Assymetric 5 est le pneu UHP « entrée de gamme » convenant principalement aux compactes sportives (VW Golf R, Mercedes-AMG CLA, Audi RS 3) et aux berlines à grosses motorisations (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, …).

Ce pneu se démarque par un nouveau design de sa bande de roulement et de son flanc. Trois technologies majeures issues en partie de l’expérience de Goodyear en sport automobile permettent une meilleure tenue de route, une optimisation des distances de freinage et un grand confort de conduite :

• Impulse Control Compound : apport additionnel de silice dans le mélange de gomme, afin de permettre au pneu d’augmenter la rapidité de sa montée en température et ainsi apporter un meilleur niveau d’adhérence en toutes situations.

• Active Braking : augmentation de sa surface de contact avec le sol, générant une meilleure répartition du poids à supporter et permettant une réduction des distances de freinage, et un meilleur contrôle. Par rapport à son prédécesseur, l’Asymmetric 5 offre un meilleur freinage de l’ordre de 4% grâce à une empreinte du pneu sur le sol plus important.

• Power Cushion : présence d’une couche plus rigide située à la base de la bande de roulement, permettant de distribuer au mieux les efforts entre le véhicule et le sol, afin d’avoir une meilleure précision de conduite et une meilleure tenue de route sur sol sec.

Essais en Europe centrale

Avec le confinement que nous avons tous connu durant quelques mois et la fermeture de certaines frontières, se balader librement en Europe était un peu compliqué pendant un moment. Depuis le montage de 4 pneus neufs Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 en 2021 sur une Audi allroad quattro essence, le temps perdu pour découvrir de nouvelles régions et paysages a été rattrapé en Europe Centrale après plus de 10 000 km parcourus.

Un bon essai de pneumatiques doit se faire en utilisation normale avec ses habitudes et de longs voyages sur des routes variées. C’est justement ce dont j’ai l’habitude de faire afin de me faire un avis objectif et impartial.

Alors que la découverte de ce pneu UHP a eu lieu sur circuit au volant d’une Golf R de 310 ch, l’essai longue durée s’est fait au volant d’un break puissant à 4 roues motrices pouvant arpenter tout type de terrains. Et quel est le meilleur endroit pour tester les performances d’un pneumatique ? Les Alpes suisses et françaises avec ses routes sinueuses, ses autoroutes et ses petites routes pittoresques.

Avec la proximité de l’Allemagne non loin de là, le comportement de la voiture à haute vitesse et de manière légale a pu être longuement testé que cela soit par beau temps mais aussi lors de gros orages.

Des villes et des petits villages ont été traversés à travers la France, des Pays de la Loire à l’Alsace en passant par Paris et sa région ainsi que le Jura et la Haute-Savoie. Hormis en saison hivernale lorsque la voiture était équipée en pneu hiver, les 3 autres saisons ont permis de tester les pneus, du printemps à l’automne.

Toutes les conditions de temps de ces saisons ont été rencontrées de jour comme de nuit : temps sec, pluies avec des orages, brouillard, canicule, gelées du matin, …

Vous l’aurez compris : les pneus ont été sollicités de manière optimale, en utilisation normale et sur beaucoup de kilomètres. Ces divers déplacements ont permis d’allier essai et découverte de certains paysages fantastiques, notamment le Sud de la Suisse au cœur des Alpes avec ses petites routes et ses cols légendaires comme celui de la Furka.

Pour les amateurs de train, cette région alpine est un paradis avec selon les saisons la possibilité d’admirer – le long des routes longeant les voies métriques de la RHB – le fameux Glacier Express reliant Zermatt à Saint-Moritz mais aussi l’une des deux rares locomotives Crocodile en état de rouler.

Excellente adhérence sur sol sec et humide

L’un des points les plus importants dans les performances d’un pneumatique est son adhérence par tout temps au fil de son usure. Quand un pneu est neuf, ses performances sont optimales mais pas forcément les meilleures.

Le pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric se classe en haut des classements des essais de pneus premium aux côtés des Michelin Pilot Sport 4 et Continental Premiumcontact 6. Son positionnement est ainsi typé haut de gamme avec de solides garanties sur ses performances.

Dès les premiers kilomètres, le grip des pneus se ressentent notamment en virages appuyés et sur sol humide. L’eau est bien évacuée et les technologies mises au point par Goodyear se font ressentir. La conduite est sécurisante et la réponse aux sollicitations bien présente. Un pneu est une extension de la voiture, reliant cette dernière à la route sur une petite surface.

La voiture s’inscrit parfaitement dans les trajectoires avec une excellente accroche, notamment sur chaussée sèche. Les centaines de kilomètres parcourus sur les routes montagneuses le confirment avec une excellente maniabilité. Les quatre roues motrices permanentes de l’allroad aident beaucoup pour faire face aux routes sinueuses, mais cela ne suffit pas.

Lors de fortes pluies, on se sent en sécurité tout en restant prudent au niveau des ornières créées par les camions, notamment sur la voie de droite de certaines routes nationales et autoroutes. Dans des zones d’aquaplaning, les pneus arrivent à bien chasser l’eau et l’effet de perte du train avant ne se ressent pas, au contraire des anciens pneus montés auparavant sur la même voiture.

Le freinage dans les mêmes conditions météorologiques est excellent avec un maintien de la trajectoire et sans glisser.

Les freinages sont efficaces sur sol sec et même à températures basses durant l’automne. Même à haute vitesse en Allemagne, il n’est pas rare de devoir faire face à des situations inattendues, notamment venant de la part d’automobilistes déboitant sur la voie de gauche subitement et à une vitesse bien inférieure.

En les malmenant afin de chercher le point de rupture, ils décrochent progressivement et non brutalement permettant de garder le contrôle du véhicule et d’avertir afin de ne pas aller plus loin.

Un autre point est important quand on parle d’accroche d’un pneu à la route : l’accélération. Avec une voiture sportive, la puissance est transmise à la route par les pneus (2 si traction ou propulsion, 4 si transmission intégrale). Un véhicule puissant doit être équipé de pneus adaptés afin de ne pas avoir de patinage et donc d’usure prématurée de ces derniers.

Les pneus accrochent parfaitement lors de fortes sollicitations, notamment sur sol humide pouvant les faire patiner.

Les essais sur circuit avec une voiture plus sportive et légère sont confirmés avec un véhicule plus lourd et légèrement moins puissant.

Le grip de ce pneu UHP est excellent en toutes circonstances et ce n’est pas pour déplaire. Les voyages sont à la fois agréable et se font en toute quiétude.

Utilisation en tout-terrain

Avec ce type de véhicule polyvalent à suspension pneumatique pouvant passer d’un mode autoroute à un mode tout-terrain, il était naturel de tester les pneus sur des chemins forestiers mais aussi sur d’autres types de revêtements pas forcément adaptés à ce genre de pneus. Exit le sable ou de grosses zones de boues : ces pneus ne remplaceront jamais des pneus tout-terrain adaptés à ces surfaces.

Bien évidemment l’objectif était de tester l’adhérence en pente mais aussi de voir si la bande de roulement était sensible aux petits cailloux pouvant être tranchants.

Après quelques dizaines de kilomètres parcourus en environnement hostile pour ces pneus, aucun défaut ou crevaison n’a été constaté. Les pneus se sont portés à merveille avec l’absence de cailloux coincés dans la gomme.

Attention à rouler prudemment en dehors des routes afin d’éviter de les abîmer, ces derniers n’étant pas conçus pour cet usage qui doit être ponctuel.

Usure constante

Après quelques milliers de kilomètres parcourus sur différents types de chaussées, l’usure est faible et régulière. Ce qui est un très bon point non négligeable. Alors que certains concurrents proposent de très bons pneus offrant d’excellentes performances, l’usure est rapide et ne permet pas d’envisager une durabilité importante.

Vu le prix des pneus de cette catégorie, on réfléchit à deux fois avant de faire le bon choix. Goodyear l’a bien compris en ayant fortement travaillé cette donnée. La conduite en montagne est généralement signe d’usure prématurée. Certes elle se fait ressentir mais dans un niveau bien moindre que d’autres pneus UHP testés dans les mêmes conditions.

Peu bruyant

Malgré sa largeur et sa sportivité, l’Eagle F1 Asymmetric 5 n’est pas très bruyant. Sur différentes chaussées, le pneu ne rentre pas résonance comme certains pneus que j’ai pu tester récemment sur une voiture de location.

Malgré l’absence de dispositif interne afin d’absorber les bruits, ce pneu ne se fait pas entendre dans l’habitacle, étant assez discret notamment sur certaines routes rainurées présente sur des portions d’autoroutes allemandes. Les occupants du véhicule peuvent ainsi profiter de la musique ou du calme selon les périodes de la journée.

Consommation de carburant

La consommation de carburant est un autre facteur mis en avant par les manufacturiers de pneumatiques. Personnellement, cela ne se ressent pas car non palpable, surtout sur un véhicule motorisé par un V6 biturbo consommant fortement lors de sollicitations. Ne comptez pas sur ce pneu pour faire des économies de carburant significatives. Ce n’est pas l’objectif de ce pneu.

Bilan

Ayant été un grand habitué et consommateur de pneus d’autres marques françaises et allemandes (été et hiver) depuis plus de 25 ans, j’ai découvert il y a quelques années les pneus de la gamme Goodyear (été et hiver) et à chaque nouveau pneu essayé, c’est toujours le même constat : polyvalent, performant et endurant. Après avoir validé en conditions sportives sur circuit le pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, le bilan de cet essai longue durée est très positif. Les performances en conditions extrêmes sont au rendez-vous, notamment en freinage intense et sur route très humide.

Le pneu répond bien aux différentes sollicitations sans faillir à son devoir de grip, que cela soit en accélération et en freinage. L’avantage d’essayer un pneu en conditions réelles lors d’une utilisation quotidienne ou lors de grands déplacements est d’apprendre à le connaître et à identifier ses performances mais aussi ses limites.

Le pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 reste dans la lignée des performances et des qualités de ses aînés, apportant une plus grande durabilité (les 40 000 km peuvent être atteints sans rogner sur la sécurité) et plus de grip, essentiellement lors de gros orages pouvant être source de stress sur la route.

Disponible dans des dizaines de dimensions (diamètres du 17 au 22 pouces, largeurs allant de 205 à 315 mm et profils latéraux allant de 50 à 25), ce pneu avant-tout destiné aux compactes et berlines sportives offre une bonne homogénéité dans son utilisation. Malgré plus de 10 000 km parcourus avec, l’usure est homogène et peu prononcée malgré de nombreux trajets sur de petites routes montagneuses et aux revêtements abrasifs.

Le pneu est très sûr, offrant un excellent grip dans les virages, même les plus prononcés à certaines vitesses. Enfin, son rapport qualité / prix / performances / usure est excellent.

A peine 3 ans après sa commercialisation, son remplaçant a été révélé et lancé courant 2022 : le Goodyear Eagle F1 Asymetric 6. Il s’agit plus d’une évolution de certains critères qu’une révolution, l’Assymetric 5 se révélant toujours une valeur sûre. Ce dernier a d’ailleurs été homologué sur un grand nombre de véhicules comme par exemple sur l’Audi RS e-tron GT, preuve qu’il s’adapte aussi aux contraintes des véhicules à batterie.

Photos : 4Legend.com