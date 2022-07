Marc Ouayoun prend la tête d’Audi France après Porsche

Agé de 50 ans, riche d’un parcours international chez plusieurs constructeurs Premium & Luxe, Marc Ouayoun va mettre à profit son expérience pour piloter la filiale française de la firme d’Ingolstadt dans son plan de transformation. Marqué par des expériences à succès chez Daimler-Benz, dans un premier temps, dans des fonctions Marketing, Marc Ouayoun prend la Direction de smart Distribution Ile de France. Au terme de ces 10 années, c’est Porsche France qui accorde sa confiance à Marc Ouayoun pour prendre la responsabilité des ventes pendant près de 5 ans, avant d’en prendre la Direction Générale, pendant plus de 6 ans. Une période couronnée de performance commerciale, de développement et rentabilité réseau et de maintien de l’image de marque, notamment via un programme expérientiel reconnu, en créant le 4ème Porsche Experience Center au monde, inauguré en juin 2015 au Mans. Après un nouveau challenge dans un tout autre environnement pour Porsche Canada, dans une période très mouvementée pour l’industrie automobile, Marc Ouayoun a quitté ses fonctions de Président Directeur Général dans la filiale du constructeur, à Toronto, pour retrouver ses terres natales et le siège de Roissy qu’il avait déjà fréquenté, pour prendre la Direction Générale d’Audi France à compter du 1er septembre 2022.

Un parcours 360° dans l’univers Premium & Luxe de l’industrie automobile

Marc Ouayoun arrive à la tête du Comité de Direction d’Audi France avec de solides bagages dans les différents scopes de l’activité de la filiale de distribution. Diplômé de l’EM Lyon, Marc Ouayoun a pu combiner sa passion automobile avec une dynamique de carrière qui l’ont amené de Daimler-Benz à Porsche. C’est avec succès qu’il a mis en valeur ses compétences sur des marchés exigeants comme la France, la Grande-Bretagne et plus récemment le Canada, après avoir été Directeur Général de Porsche France pendant près de 7 ans. Sa grande connaissance du marché français, son expertise du luxe et de l’expérience client ainsi que sa maîtrise des réseaux sont des atouts qui permettront de poursuivre avec force le développement de la marque Audi en France.

Un profil à la hauteur des enjeux

A l’heure du changement de modèle de distribution avec la mise en place du contrat d’agence, de la réduction de la gamme au profit des modèles à forte valeur ajoutée, ainsi que de la transformation digitale de l’expérience client et l’ambition de conserver une position de leader en image de marque, l’expérience de Marc Ouayoun dans les métiers de la distribution, du marketing, des ventes et de Direction Générale dans différents univers seront une force pour piloter la marque dans le cadre de sa stratégie « Vorsprung 2030 ».

Des ambitions clairement affichées par Marc Ouayoun à l’aube de sa prise de poste

« Je suis très heureux de démarrer ce nouveau challenge en compagnie des équipes Audi France et de son réseau de distribution. La marque est forte, tournée vers l’avenir et bien armée face aux changements importants auxquels fait face notre industrie. J’aborde ce nouveau chapitre avec humilité mais aussi détermination. J’ai quelques « obsessions » comme la culture d’entreprise, le sens de l’écoute, l’agilité ou encore la cohérence et la qualité de la relation client, qu’elle soit digitale ou en concession. Mon objectif est clair : poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de transformation de la marque avec l’appui de nos partenaires et des équipes Audi France et poursuivre son développement sur nos canaux de référence. »

Nouvelles fonctions pour Lahouari Bennaoum

Après 4 années passées à la Direction de la marque Audi en France en progression constante en termes de part de marché et d’image de Marque, Lahouari Bennaoum deviendra au 1er septembre 2022 Directeur Mobilités au sein de Volkswagen Group France. L’expérience automobile de Lahouari Bennaoum, d’abord chez PSA avec un parcours varié dans les métiers de l’après-vente et de la vente en Europe et en Chine puis chez Volkswagen Group France avec deux expériences réussies en tant que Directeur de Marque Škoda et Audi en France, est un atout indéniable au moment de lancer cette nouvelle Direction Mobilités.

Photos : Audi / Porsche