Audi et Netflix collaborent sur le film américain « The Gray Man » pour faire découvrir l’univers de Sierra Six (Ryan Gosling) aux fans du monde entier. En tant que marque automobile officielle du film, quatre véhicules Audi sont mis en vedette, dont l’Audi RS e-tron GT et l’Audi Q4 Sportback e-tron, toutes deux entièrement électriques ainsi que l’Audi RS 7 Sportback et l’Audi R8 Coupé. The Gray Man a été lancé dans certains cinémas du monde entier le 15 juillet 2022 et sera diffusé dans le monde entier sur Netflix dès le Vendredi 22 juillet 2022. The Gray Man est un thriller d’action moderne et mondial, avec un casting de stars : Ryan Gosling (Sierra Six), Chris Evans (Lloyd Hansen), Ana de Armas (Dani Miranda), Jessica Henwick (Suzanne Brewer), Regé-Jean Page (Denny Carmichael), Wagner Moura (Laszlo), Julia Butters (Claire), Dhanush (Avik San), ainsi que Billy Bob Thornton (Donald Fitzroy) et Alfre Woodard (Margaret Cahill), entre autres.

Quatre véhicules Audi à l’honneur

L’Audi RS e-tron GT entièrement électrique est conduite par Sierra Six (Ryan Gosling) et l’Audi Q4 Sportback e-tron 100% électrique est conduite par l’agent Dani Miranda (Ana de Armas). L’Audi RS 7 Sportback est présentée dans une séquence de poursuite avec l’agent Dani Miranda au volant et l’Audi R8 Coupé est visible dans une séquence de conduite avec Avik San (Dhanush).

« Ce film exerce un attrait et une intrigue à l’échelle mondiale. », a déclaré Henrik Wenders, Chef de l’image de marque AUDI AG. Il explique la véritable ampleur du rôle d’Audi dans la création de la production, qui est allé bien au-delà de la simple fourniture de véhicules : « Cette coopération nous a fait ressentir l’action et la grande vitesse. Comme les frères Russo, nous, chez Audi, tirons parti de la technologie pour créer quelque chose d’inédit et d’inexpérimenté auparavant. Audi a travaillé avec les réalisateurs Joe et Anthony Russo pour sélectionner les voitures à mettre en scène. C’était fascinant d’être partenaires sur cette production cinématographique et de travailler en étroite collaboration avec Netflix. »

Anthony Russo a commenté : « En tant que créateurs d’histoires, nous avons toujours été très intéressés par la recherche et l’exploration de nouvelles technologies afin de trouver de nouveaux outils pour faire quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant. C’est ce qui nous passionne. J’appliquerais ce type d’approche à n’importe quel domaine, en particulier à l’évolution actuelle des voitures. Même si j’adore les voitures d’hier et d’aujourd’hui, je suis certainement très intéressé par l’avenir du monde automobile. C’est une nouvelle frontière passionnante qui va apporter de toutes nouvelles expériences pour nous, non seulement en tant que conducteurs ou consommateurs, mais aussi en tant que personnes qui doivent coexister avec les voitures. »

Après le lancement sur Netflix, Audi racontera l’histoire de l’Audi Q4 Sportback e-tron dans un court métrage numérique où les spectateurs apprendront comment l’agent Dani Miranda (Ana De Armas) a fait connaissance avec sa voiture électrique.

Cette collaboration entre Audi et Netflix prendra vie à travers près de 30 pays dans le monde, avec des arrivées aux premières mondiale au volant de la flotte entièrement électrique d’Audi, ainsi que des activations sociales et numériques pour que les fans puissent se plonger davantage dans le monde de The Gray Man.

Pour en savoir plus sur la façon dont les frères Russo ont travaillé avec Audi pour réaliser The Gray Man et pour découvrir une vidéo exclusive des coulisses montrant les voitures en action, connectez-vous sur le site progress.audi : The Gray Man.

Photos : Audi