Miniature ABT Audi S8 D5 noire au 1:18 par GT Spirit – GT356

Après la version d’usine en bleu Navarre, GT Spirit a lancé la miniature au 1:18 de la version optimisée de l’Audi S8 D5 par le préparateur allemand ABT Sportline. La teinte retenue pour ce modèle est le noir Midnight Black.

Plus de sportivité via ABT Sportsline

En 2020, le préparateur allemand de Kempten a dévoilé sa version plus puissante de la 4ème génération de l’Audi S8. Alors que le modèle de série développa déjà 571 ch et 800 Nm via son moteur V8 biturbo de 4,0 litres, ABT Sportsline apporte via son calculateur dédié plus de puissance et de couple à la grosse berline sportive de la marque aux quatre anneaux : 700 ch (515 kW) et 880 Nm. Ces chiffres sont loin d’être négligeables, permettant au S8 de titiller des modèles sportifs comme la Porsche 911.

La préparation de l’Audi S8 est légère avec extérieurement des logos ABT ainsi que des jantes en 20 et 21 pouces via les modèles ABT GR ou FR apportant une touche de personnalisation. Contrairement à d’autres modèles préparés par le spécialiste Audi, ne vous attendez-pas à un kit carrosserie ou des éléments aérodynamiques. Seul un becquet de coffre en fibre de carbone est disponible sur demande.

Une exclusivité en miniature

GT Spirit continue à proposer en miniature des modèles exclusifs produits par ABT Sportsline. Le catalogue de reproductions en résine de grande qualité à l’échelle 1:18 s’étoffe avec cette belle réalisation reproduisant le modèle ayant servi à présenter la préparation en juin 2020.

La teinte est ainsi le noir Midnight Black apportant au modèle réduit une touche de grande berline statutaire cachant bien son jeu via sa sportivité améliorée.

Les logos ABT sur les plaques d’immatriculation, sur le coffre ainsi que sur le centre des jantes dévoilent le tempérament plus sportif de l’Audi S8 qui est avant tout une dévoreuse de voies rapides apportant un grand confort sur de longs déplacements tout en offrant une sportivité si nécessaire.

La reproduction de la carrosserie est fidèle au vrai modèle avec une absence totale de chrome, contentant les adeptes des variantes entièrement noires.

Même les grandes jantes à 5 branches doubles sont dans cette philosophie avec une double teinte alu et noire. Ces dernières permettant de bien voir le freinage d’origine Audi Ceramic avec les énormes disques de frein percés en carbone céramique et les étriers adaptés. Le réalisme fourni par GT Spirit est saisissant avec une bonne finesse des pièces utilisées.

Le dessous de la voiture n’est pas oublié avec une reproduction partielle, notamment du système d’échappement et de certains caches.

L’application de la peinture sur la carrosserie est excellente avec une belle profondeur et de superbes reflets au soleil.

En s’approchant des vitres, l’intérieur se dévoile avec une ambiance sombre : ciel de toit noir, sellerie en cuir noir bien reproduite au niveau du design en losange sur la partie centrale. Des éléments en carbone sont aussi présents sur la planche de bord et le haut des portes.

Les différents écrans sont reproduits en version allumés tout comme les rares boutons et le logo quattro au-dessus de la boîte à gants.

Cette grande routière sportive est une belle réalisation de GT Spirit qui rejoint par la grande porte la famille de modèles ABT déjà produits dans une collection dédiée.

Le petit détail

Les phares matriciels de l’Audi S8 sont superbement bien reproduits avec une belle profondeur permettant de mettre en avant les détails en 3D comme la lentille principale et les différentes LED pour les feux de route. Ces éléments apportent un grand réalisme au modèle réduit et contrastent avec la teinte foncée de la carrosserie.

Disponibilité et prix

Commercialisée fin 2021 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence GT356, la miniature GT Spirit au 1:18 de l’ABT Audi S8 D5 est proposée au prix recommandé de 109,95 euros et limitée à 999 exemplaires.

Photos : 4Legend.com