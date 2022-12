Production de plus de 500 000 modèles VW ID.

Avec un an d’avance, le constructeur automobile allemand a franchi un nouveau jalon dans le déploiement de sa stratégie ACCELERATE, qui doit lui permettre de devenir fournisseur d’une mobilité à émission zéro, axée sur les logiciels. Depuis les premiers modèles ID.3, livrés aux clients à partir d’octobre 2020, Volkswagen a livré 500 000 véhicules de la gamme ID. (ID.3, ID.4, ID.5, ID.6) à travers le monde malgré les difficultés persistantes qui touchent la chaîne d’approvisionnement des composants.

Grand succès de la stratégie autour de l’électromobilité de Volkswagen

« Un demi-million de modèles ID. livrés : c’est le signe que les véhicules Volkswagen sont bien accueillis par nos clients et clientes, dans le monde entier. Notre stratégie autour de l’électromobilité est en bonne voie, et le succès se maintient. Notre objectif reste le même : nous comptons faire de Volkswagen la marque la plus attractive sur le marché de la mobilité durable. », se félicite Imelda Labbé, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et du Service après-vente. Quant au carnet de commande de l’entreprise, il ne désemplit pas : « Nous mettons tout en œuvre pour livrer aussi rapidement que possible à nos clientes et clients les quelque 135 000 modèles ID. commandés. Les difficultés persistantes d’approvisionnement en pièces nous obligent cependant à ajuster régulièrement notre production. », ajoute-t-elle.

À compter de 2033, Volkswagen ne produira plus que des véhicules électriques en Europe. Dès 2030, les modèles tout électriques devraient représenter au moins 70% du volume des ventes sur ce marché. Aux États-Unis et en Chine, le constructeur automobile vise plus de 50% de véhicules électriques pour la même période. « La Norvège fait figure de pionnière en matière d’électromobilité. En octobre, l’ID.4 y est arrivé en tête des statistiques d’immatriculation. Cet exemple montre que le portefeuille de la gamme ID. répond aux besoins de nos clients. », affirme Imelda Labbé.

De surcroît, Volkswagen commercialisera 10 nouveaux modèles électriques d’ici 2026. « Nous proposerons ainsi le portefeuille de véhicules électriques le plus fourni du marché automobile : depuis les modèles d’entrée de gamme, en dessous de 25 000 euros, jusqu’à notre nouveau fleuron, l’Aero B, nous aurons une offre adaptée à chaque segment. », résume Imelda Labbé.

Des retours clients immédiatement répercutés sur les véhicules sous forme de nouvelles fonctions

La gamme ID. fait également figure de pionnière sur le terrain de l’intégration logicielle et de l’expérience numérique : Volkswagen fournit aux conducteurs des mises à jour en continu « over-the-air » (OTA). Ainsi, le véhicule bénéficie des dernières nouveautés tout au long de son cycle de vie, et de nouvelles fonctions pour s’améliorer.

« L’expérience de ces derniers mois a été très concluante. En effet, grâce à ce principe, nous sommes en mesure de transformer immédiatement les retours clients en nouvelles fonctions : une capacité de charge augmentée ou encore un affichage de la capacité de la batterie sur l’écran du conducteur, par exemple. », s’enthousiasme Imelda Labbé.

La plateforme MEB, colonne vertébrale de la stratégie autour de l’électromobilité

La plateforme modulaire électrique (MEB) est un facteur décisif d’accélération de la stratégie autour de l’électromobilité dans le cadre de la stratégie ACCELERATE de la marque. Conçue spécialement pour le système d’entraînement électrique de Volkswagen, cette architecture de véhicule offre une grande autonomie, un intérieur spacieux et des mises à jour logicielles en continu « over-the-air ». C’est le socle technique de l’ensemble des véhicules tout électriques et entièrement connectés de la gamme ID.

Entièrement tournée vers le 100% électrique et adaptable à des véhicules de différents segments sur l’ensemble du Groupe Volkswagen, la plateforme MEB réduit les coûts de l’électromobilité et accélère la transition vers la neutralité carbone. D’autre part, conformément aux règles du « Design for Manufacturing », elle est spécialement conçue pour une production rapide et efficace. Elle génère ainsi des économies d’échelles considérables, qui permettent d’abaisser le prix des véhicules électriques afin de les rendre plus abordables pour davantage de personnes.

Photos : Volkswagen