Miniature Audi A6 allroad C7 argent Floret au 1:18 par GT Spirit – GT354

Après l’allroad quattro C5 proposé par la marque sœur Ottomobile, GT Spirit s’est lancée lance dans la reproduction en résine à l’échelle 1:18 de l’Audi A6 allroad (génération C7) en gris argent Floret. Partons à la découverte de ce modèle se démarquant des versions sportives Audi RS 6 Avant C7 et C8 existant déjà chez le même fabricant français.

Une belle reproduction de la version baroudeuse de l’A6

Le terme « allroad » a une longue histoire au sein de la marque aux quatre anneaux, débutant en 1998 avec la présentation de l’Audi allroad quattro concept préfigurant une version de série arrivant en 2000.

Bien avant l’arrivée des SUV, Audi innovait il y a plus de 22 ans en commercialisant un véhicule de loisir étant un vrai couteau suisse : à la fois un grand et luxueux break familial et un véhicule tout chemin ayant de bonnes dispositions pour faire du tout-terrain grâce à son système à 4 roues motrices permanentes et sa suspension pneumatiques à 4 niveaux offrant une garde au sol importante en niveau 4.

Depuis, 3 autres générations basées sur l’Audi A6 ont vu le jour et même deux modèles d’A4 allroad montrant le fort engouement des clients pour ce genre de voitures polyvalentes.

Au fil des générations, l’Audi A6 allroad a perdu de sa personnalité en se fondant dans la gamme : le côté baroudeur est moins présent avec des éléments spécifiques à l’allroad moins larges et même l’abandon des éléments de protection du dessous des pare-chocs en inox par du plastique peint en gris sur la dernière génération C8.

Malgré cela, le modèle continue à plaire, notamment dans cette configuration retenue par GT Spirit afin de commercialiser sa miniature à l’échelle 1:18.

La teinte gris argent Floret est assez claire, permettant de bien mettre en avant les courbes du grand break. Les extensions d’ailes en gris foncé mettent en valeur l’une des caractéristiques permettant d’identifier au premier coup d’œil la version allroad de l’Audi A6 Avant C7.

Les jantes sont bien reproduites, laissant apparaitre le gros système de freinage et notamment les étriers noirs. Les phares Matrice Led sont bien visibles avec leur rendu 3D apportant un réalisme poussé pour cette miniature en résine pesant son poids.

La transparence est également présente dans les feux arrière contrastant avec la teinte grise et l’élément de protection en inox au bas du pare-chocs.

Le dessous de la voiture n’a pas été oublié avec la représentation du système d’échappement dont les embouts spécifiques au modèle allroad ont été parfaitement reproduits. Cette vue permet également de voir le soin apporté par GT Spirit à la représentation des pneus via un gravure fine du caoutchouc utilisé.

L’intérieur n’a pas été négligé avec toujours une attention portée aux petits détails comme des inserts imitant le carbone, la représentation des écrans allumés, les différents boutons sur le tableau de bord ainsi que la console centrale, les ceintures de sécurité, la texture des sièges en cuir, le ciel de toit clair.

Même si les portes ne s’ouvrent pas et que l’habitacle soit sombre via la teinte noire choisie, ce modèle étant dépourvu de toit-ouvrant panoramique, l’intérieur est assez facilement visible de l’extérieur.

Le travail réalisé par les équipes de GT Spirit est une nouvelle fois excellent avec une originalité du modèle à cette échelle, des détails soignés, une finition de haut niveau. Ce modèle trouvera une bonne place dans des collections d’amateurs de modèles Audi et de véhicules originaux.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. L’un de ses éléments est l’énorme calandre 3D chromée qui est caractéristique du modèle allroad, se démarquant des autres calandres de la gamme Audi A6 C7. Les différentes barrettes en chrome sont bien représentées avec une grande profondeur derrière elles avec un espace créé offrant plus de réalisme. Le logo quattro est également présent rappelant le caractère tout terrain du véhicule.

Disponibilité et prix

La reproduction de l’Audi A6 allroad en gris argent Floret par GT Spirit est disponible chez les revendeurs habituels depuis le printemps 2022 au prix conseillé de 99,99 euros sous la référence GT354.

Photos : 4Legend.com