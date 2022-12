Miniature Porsche 911 Turbo 3.6 type 964 rouge Rubis par Solido au 1:18

Solido a commercialisé fin 2022 une nouvelle déclinaison de sa Porsche 911 Turbo 3.6 type 964 en miniature et à l’échelle 1:18. Après différentes teintes dont la version noire du film Bad Boys, la Porsche 964 Turbo est disponible en série limitée dans une couleur emblématique : le rouge Rubis (Stern Rubin en allemand). Direction les vignes alsaciennes pour découvrir ce modèle à la configuration particulière.

Une configuration précieuse de la Porsche 911 Turbo 3.6

Cette génération de Porsche 911 turbo est l’une des plus recherchées, notamment en motorisation 3,6 litres développant 360 ch, succédant au Flat 6 de 3,3 litres apparu sur la génération 930 et produisant 320 ch.

Cette génération de 911 a eu ses heures de gloires sur le grand écran via le film Bad Boys sorti en 1995, mettant en scène une version noire de 1993 et portant une immatriculation française à l’avant.

Basé sur un moule déjà existant, ce nouvel opus de la 911 Turbo est dorénavant proposé dans un combo inédit mêlant deux teintes se mariant parfaitement : un rouge pour la carrosserie avec un blanc crème.

Comme pour toutes les productions du fabricant français Solido, la miniature est réalisée en métal avec des ouvrants au niveau des portes. La direction est également fonctionnelle, permettant de tourner les roues et choisir la meilleure configuration pour son exposition ou sa mise en scène dans un diorama.

Les superbes jantes en aluminium en 18 pouces en deux parties sont parfaitement réalisées, laissant entrevoir les étriers rouges portant l’inscription Porsche ainsi que les disques de frein donnant l’illusion qu’ils sont percés. Notez la présence du logo Porsche en leur centre, assez bien réalisé.

Le dessous n’a pas été oublié avec la reproduction en plastique du bas moteur et de l’échappement.

A l’arrière, l’aileron typique des modèles Turbo est bien reproduit avec le contour noir simulant la partie en caoutchouc du modèle original. Il est également ajouré comme le vrai apportant un meilleur réalisme à la reproduction.

En regardant l’arrière de cette 964 Turbo, de nombreux détails n’ont pas été négligés comme l’inscription turbo 3.6 en noir, les feux arrière offrant un rendu 3D ainsi que le bandeau arrière intégrant l’inscription Porsche. Les feux de la plaque d’immatriculation sont bien présents même s’ils ne se voient pas au premier coup d’œil.

Cette recherche du détail de la part de Solido se retrouve également au niveau des différentes pièces en plastique ajoutées comme les poignées de porte et les essuies-glace.

En ouvrant les portes, l’habitacle se dévoile dans une ambiance très claire mettant en valeur différents éléments noirs comme les enceintes audio, les 5 compteurs ronds bien reproduits, les différents boutons comme les lèves-vitres, les pédales, le rétroviseur central.

Les sièges baquets RS équipent cette version avec une partie arrière noire.

A l’extérieur, les courbes de l’une des plus grandes icônes automobiles sont conformes en miniature avec un beau galbe des ailes avant terminées par de belles reproductions des phares en verre avec leurs stries.

Ce nouveau modèle Solido est une vraie réussite dans cette configuration digne d’un modèle préparé par Porsche Exclusive Manufaktur. La qualité est une nouvelle fois au rendez-vous et à la veille des fêtes de fin d’année il sera un cadeau original à prix contenu.

Le petit détail

Sur cette miniature, le détail retenu se situe au niveau du parechocs avant et notamment sur les feux intégrant le clignotant et l’antibrouillard avant. Le travail réalisé sur la transparence laisse entrevoir l’intérieur des feux et mêmes les ampoules. Pour ce type de miniatures grand public c’est assez bluffant.

Disponibilité et prix

Commercialisée à l’automne 2022 chez les revendeurs spécialisés, dans certains magasins de jouets et grandes surfaces sous la référence S1803406, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 964 Turbo 3.6 est proposée au prix recommandé de 49,95 euros. Ce modèle est disponible en édition limitée non numérotée, notamment via le lien ci-dessous :

