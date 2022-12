Automobili Lamborghini obtient la certification IDEM pour ses politiques d’égalité des sexes

Automobili Lamborghini est devenue la première entreprise certifiée IDEM dans l’industrie automobile, reconnaissant officiellement son engagement en faveur de l’égalité des sexes.

Le projet IDEM a été lancé en 2020 par JobPricing et la Fondation Marco Biagi de l’Université de Modène et de Reggio Emilia. Suite à l’élaboration d’un indice spécifique illustrant avec précision le niveau d’égalité des sexes, elle a mis en place un nouveau système de certification pour contribuer activement à la réalisation de l’objectif 5 de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Comme l’explique Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer chez Lamborghini, a déclaré : « Afin d’apporter un réel changement dans les organisations, il est nécessaire de se fixer des objectifs mesurables et de trouver des moyens concrets de s’améliorer. Cette certification est un moyen important pour nous de mettre en évidence la situation au sein de notre entreprise et de « vérifier deux fois » les progrès que nous avons réalisés alors que nous cherchons à favoriser une culture qui tourne de plus en plus autour de l’équité et de l’inclusion. L’obtention de cette reconnaissance est une étape importante dans une stratégie à long terme visant à défendre les personnes, la diversité et les qualités individuelles uniques. La certification met en lumière les mesures que nous avons prises pour combler l’écart entre les sexes en termes d’opportunités de croissance, de salaire égal pour un travail égal, d’accent mis sur le bien-être dans un sens holistique et de protection des droits parentaux. Nous nous sommes toujours beaucoup souciés de ces questions. »

Lamborghini a obtenu de très bons résultats dans l’indice IDEM. Le résultat s’est basé sur l’analyse de différents facteurs, dont d’excellentes performances en termes de « rémunération ». En plus d’un écart salarial très marginal entre les hommes et les femmes, il y avait un écart salarial positif pour les femmes par rapport à l’ensemble de l’industrie. La performance en termes d’organisation a également été remarquable grâce à de nombreuses politiques couvrant des sujets tels que la flexibilité et la protection des droits parentaux. Il en va de même pour la culture, en raison d’investissements dans la formation, la communication, l’écoute des personnes et l’accent mis sur le bien-être au sens holistique. Un domaine sur lequel Lamborghini travaille d’arrache-pied et qu’elle continuera à surveiller de près est le développement, qui s’articule autour de la place des femmes dans la direction de l’entreprise.

L’objectif de la méthode IDEM est de transformer les actions menées en faveur de l’égalité femmes-hommes en activités mesurables, à l’image de l’approche des objectifs d’entreprise. Pour cela, un outil de mesure et de certification de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur une méthode scientifique et data-driven rigoureuse prenant en compte les quatre domaines clés de ce domaine : les carrières, la rémunération, l’organisation et la culture.

Tommaso Fabbri, professeur à l’Université de Modène et de Reggio Emilia et partenaire de l’IDEM, a déclaré : « La certification de l’égalité des sexes est un outil important car elle implique un audit quantitatif de tous les différents aspects et domaines dans lesquels la discrimination sexuelle peut être trouvée dans organisations, telles que les politiques salariales et les opportunités de carrière. Le résultat final est une mesure objective de l’égalité des sexes que Lamborghini peut traiter comme une véritable variable de performance organisationnelle et que la direction peut utiliser pour apporter des améliorations. En outre, la certification que Lamborghini a obtenue a également une signification plus générale lorsqu’elle est considérée d’un point de vue culturel : elle montre que des domaines traditionnellement masculins comme l’industrie automobile peuvent aller – et veulent aller – plus loin pour améliorer le statut des femmes. »

Photos : Lamborghini