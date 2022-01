Nokian Tyres obtient la certification écologique LEED v4 Platine pour son centre d’essais espagnol

Le centre d’accueil des visiteurs fonctionnant à l’énergie solaire, situé au centre d’essais de Nokian Tyres en Espagne, a obtenu la certification LEED v4 Platine pour la gestion de construction durable. Le niveau Platine est le palier le plus élevé de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), une certification écologique qui valorise l’architecture écologique et les bâtiments de haute qualité environnementale.

L’entreprise a annoncé précédemment avoir obtenu les niveaux Or et Argent de la certification LEED, pour ses établissements administratifs et de production aux États-Unis.

Le centre d’essais Nokian Tyres de 300 hectares est situé à Santa Cruz de la Zarza, une petite ville à environ une heure de route au Sud de Madrid. Le centre d’essais comporte 10 pistes de test et un centre d’accueil des visiteurs. Les inspecteurs ont souligné l’innovation du centre d’accueil des visiteurs de par son design, son efficacité énergétique et sa qualité d’environnement intérieur, qui sont des facteurs essentiels pour obtenir ce haut niveau de certification.

« Je voudrais remercier notre superbe équipe, autant en Espagne qu’en Finlande. Ce bâtiment exceptionnel n’est autre que le résultat du travail de l’équipe. », a déclaré Juha Pirhonen, Directeur des projets technologiques chez Nokian Tyres.

Des conceptions innovantes qui permettent d’économiser l’eau et l’énergie

« Le niveau Platine est un excellent résultat sur la certification LEED v4. La barre était haut placée et nous avons reçu de bons points notamment sur la très bonne efficacité énergétique et la performance énergétique. », a ajouté Juha Pirhonen.

Les panneaux solaires ont été installés pour l’ensemble du centre d’essais et 21% de l’électricité sera utilisée pour le bâtiment du centre d’accueil des visiteurs. Les innovations dans la conception incluent une gestion des eaux usées de façon durable, ainsi que l’utilisation d’eau de pluie pour l’irrigation et l’installation d’appareils fonctionnant avec un faible débit d’eau, dans le but de réduire la consommation en eau.

Préserver la faune et la flore

L’entreprise a également conservé 25 hectares de terres pour la protection de la faune et de la flore à proximité du centre d’essais. Cet espace possède un nichoir pour les faucons et les chouettes ainsi que différents points d’eau pour les oiseaux, qui seront étudiés au cours des trois prochaines années. Des chênes verts ainsi que d’autres arbres sont plantés sur le site.

Ensemble, avec les universités locales et les collaborations de ses partenaires, Nokian Tyres cultive et étudie le guayule, une nouvelle matière première envisageable dans l’élaboration de pneus respectueux de l’environnement. La plantation est gérée par des agriculteurs locaux.

Photos : Nokian Tyres