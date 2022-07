Oliver Blume succède à Herbert Diess à la tête du Groupe Volkswagen

Lors de sa réunion du 22 juillet 2022, le Conseil de Surveillance de Volkswagen AG a nommé Oliver Blume au poste de nouveau Président du Directoire du Groupe VW. Il prendra ses fonctions à compter du 1er septembre 2022 et restera en même temps président du conseil d’administration de Porsche AG – également après une éventuelle introduction en bourse.

Oliver Blume a déclaré : « Je suis très heureux de diriger à la fois Porsche AG et le Groupe Volkswagen. Je me concentrerai sur les clients, les marques et les produits. La composante humaine est toujours au premier plan pour moi. L’esprit d’équipe, l’équité et la passion sont essentiels au succès, et cela vaut pour les marques comme pour le Groupe. L’équipe Porsche peut compter sur moi pour diriger l’entreprise sur le long terme, même après une éventuelle introduction en bourse. Nous avons placé Porsche sur une base technologiquement, financièrement et culturellement performante et nous nous considérons comme un leader de la mobilité durable. »

Oliver Blume préside le conseil d’administration de Porsche AG depuis 2015. Auparavant, il était membre du conseil d’administration responsable de la production et de la logistique chez Porsche. Il est membre du du conseil d’administration du Groupe Volkswagen depuis 2018. Né à Brunswick, il a rejoint le Groupe Volkswagen en 1994 et a depuis occupé des postes de direction pour les marques Audi, SEAT, Volkswagen et Porsche.

Photos : Porsche