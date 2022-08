Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de Pereira au Lausitzring le samedi

Dylan Pereira (IronForce Racing by Phoenix) a remporté sa troisième victoire cette saison lors de la onzième manche de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022. Au Lausitzring, le Luxembourgeois a franchi la ligne d’arrivée en premier après une course mouvementée samedi avec la pluie qui s’est installée dans les dernières minutes samedi.

« Après mon mauvais départ, je ne m’attendais pas à gagner la course. Mais je savais que je devais garder mon sang-froid dans de telles conditions et cela a fini par payer. », explique Pereira. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing) a fêté son premier podium de la saison avec la deuxième place. Son compatriote Loek Hartog (Black Falcon) l’a suivi sur la ligne en troisième. Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH, a assisté en direct à la course dans le cadre du programme de soutien ADAC GT Masters et a remis les trophées du vainqueur.

Trois phases de voiture de sécurité et d’intenses batailles pour les positions en vue d’une course mouvementée le samedi

Dans des conditions pluvieuses, le poleman Bastian Buus (Allied-Racing) a remporté le sprint jusqu’au premier virage dans sa Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch, mais a glissé de la piste mouillée dans le bac à gravier peu de temps après. Morris Schuring (SSR Huber Racing), 17 ans, a pris la tête mais a immédiatement dû la céder à Larry ten Voorde (Team GP Elite). Le Néerlandais a ensuite contrôlé l’action jusqu’aux derniers tours. Deux situations décisives se dessinent dans les deux derniers tours : le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing) passe devant Pereira et ten Voorde. Dans un peloton serré, le trio a tenté de se faufiler dans le premier virage, Heinrich a filé après un coup de coude et Pereira a conduit à la victoire peu de temps après.

Ten Voorde a franchi la ligne d’arrivée à la deuxième place mais s’est ensuite vu infliger une pénalité de 30 secondes pour avoir provoqué la collision avec Heinrich. En conséquence, le pilote de 25 ans a été classé 23ème. Avec la deuxième place, van Buren a marqué son premier résultat dans le top 3 de la saison.

« Quelle course. La surface de la piste était mouillée et glissante, mais j’aime conduire sous la pluie. », a déclaré van Buren. Son équipe Huber Racing avait une autre raison de célébrer. L’événement du Lausitzring était la 100ème course de la Carrera Cup pour l’équipe de Christoph Huber – une étape importante pour l’équipe de Neuburg am Inn en Bavière. Au total, 30 pilotes différents ont disputé la coupe monomarque de l’équipe, qui a été fondée en 2016. Le plus grand succès de Huber Racing à ce jour a été la victoire au général de Larry ten Voorde en 2020.

Le trophée de la troisième place est allé à Hartog. Daan van Kuijk (Pays-Bas/GP Elite), Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing) et Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) le suivaient sur la ligne d’arrivée sur le circuit du sud du Brandebourg en Allemagne.

Schuring a obtenu la septième place. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite) est arrivé huitième en tant que meilleur rookie, Heinrich terminant neuvième.

« Je suis parti septième sur la grille mais j’ai réussi à rattraper le peloton de tête très tôt et j’ai même pris la tête vers la fin. Malheureusement, juste avant l’arrivée, j’ai été percuté par une autre voiture. », a raconté Heinrich. Le pilote de Würzburg est toujours en tête de la Porsche Carrera Cup Deutschland après onze courses. Avec 202 points, Heinrich trône en tête du classement devant ten Voorde (172 points) et Pereira (165 points).

Dans la catégorie ProAm, Jan-Erik Slooten reste sur la bonne voie pour remporter le trophée. Pilotant pour IronForce Racing by Phoenix, l’Allemand a remporté sa catégorie sur le circuit de 3,478 kilomètres au nord de Dresde devant ses deux compatriotes Kim Hauschild (HRT Performance) et Sören Spreng (Black Falcon).

La course Porsche Carrera Cup Deutschland de dimanche promet également d’être passionnante. La douzième manche démarre à 14h40, heure locale, avec Pereira partant de la pole position. NITRO diffuse la course du Lausitzring en direct à partir de 14h15. De plus, la course peut être visionnée en direct sur les chaînes YouTube et Facebook de la Porsche Carrera Cup Deutschland et dans le Porsche Motorsport Hub.

Résultat course 11

1. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

2. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

3. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

4. Daan van Kuijk (Pays-Bas/GP Elite)

5. Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing)

6. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

7. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

8. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

9. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

10. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix)

Classement par points après 11 des 16 courses

Classement des pilotes

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 202 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 172 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 165 points

Classement des recrues

1. Lorcan Hanafin (Royaume-Uni/Fach Auto Tech), 213 points

2. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite), 189 points

3. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech), 158 points

Classement ProAm

1. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 218 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 196 points

3. Sören Spreng (Allemagne/Black Falcon), 147 points

Classement par équipe

1. SSR Huber Racing, 333 points

2. Team GP Elite, 266 points

3. Allied-Racing, 203 points

Photos : Porsche