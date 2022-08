Lamborghini Lounge Monterey lors de la Monterey Car Week 2022

Automobili Lamborghini a accueilli pour la troisième année consécutive des invités VIP dans l’exclusif Lamborghini Lounge Monterey, une villa privée qui a été transformée en une expérience de marque immersive reflétant l’héritage italien moderne.

Le Lamborghini Lounge Monterey, surplombant l’emblématique 18e fairway de Pebble Beach Golf Links, offre un cadre spectaculaire pour y exposer le tout nouveau Urus Performante qui vient d’être lancé à The Quail, A Motorsports Gathering. Le super SUV aux performances «amusantes à conduire» a brillé parmi une gamme de modèles Lamborghini, dont la puissante Aventador LP 780-4 Ultimae, l’Huracán STO inspiré de la course et le nouveau Huracán Tecnica.

Dans le jardin arrière, le « Minotauro » Huracán EVO, peint à la main par l’artiste de renommée internationale Paolo Troilo, exprime l’énergie dynamique et les émotions brutes qu’il a ressenties en conduisant le véhicule. Avec une imagerie puissante, l’œuvre d’art rassemble «l’homme» (la figure masculine peinte sur la carrosserie de la voiture), le «taureau» (l’emblème de Lamborghini) et le «mythe» (les capacités fringantes de l’EVO) : le Minotauro (Minotaure). Paolo Troilo a également réalisé une œuvre d’art originale devant les invités du Lounge Monterey, en commençant par une toile vierge et en peignant du bout des doigts, une technique signature qui le rend unique dans le monde de l’art.

Dans le studio Ad Personam dédié, les clients ont pu personnaliser et commander la Lamborghini de leurs rêves. Ils ont eu la possibilité de choisir parmi d’innombrables assortiments de couleurs extérieures, de revêtements intérieurs, de finitions et de détails, puis de visualiser le produit fini à l’aide du configurateur virtuel.

Mitja Borkert, responsable du design de Lamborghini a également présenté des croquis en direct du studio Ad Personam, tandis que le chef résident de Lamborghini a servi des délices culinaires italiens, mettant en valeur le meilleur du « Made in Italy ».

Les clients ont pu profiter d’expériences de personnalisation avec un bar à parfum dédié où ils ont travaillé avec un parfumeur expert pour personnaliser leur propre parfum unique. De plus, au bar en cuir, les accessoires de voyage ont pu être monogrammés sur place pour un plat spécial à emporter.

Photos : Lamborghini