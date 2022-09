Porsche Leipzig fête ses 20 ans de production

Le 20 août 2002, la première voiture – un Porsche Cayenne – sortait de la chaîne de production de l’usine de Leipzig. Ce qui a commencé petit il y a 20 ans allait devenir une véritable success story pour Porsche. Depuis lors, le site de Saxe est devenu le symbole de la fabrication automobile tournée vers l’avenir. Samedi, dans le cadre d’un événement célébrant l’anniversaire, Porsche est revenu sur les jalons de l’usine du constructeur de voitures de sport à Leipzig et a présenté aux personnes présentes une vision de l’avenir. Parmi les invités figuraient le Premier ministre de Saxe Michael Kretschmer, le ministre d’État de l’Économie et des Sciences de Thuringe Wolfgang Tiefensee, le vice-maire de la ville de Leipzig l’adjoint aux finances Torsten Bonew, membre du directoire pour la production et la logistique chez Porsche AG Albrecht Reimold, président du directoire de Porsche Leipzig GmbH Gerd Rupp et l’ambassadeur de la marque Porsche Walter Röhrl.

« Leipzig est devenu la deuxième maison de Porsche. La décision en 1999 de construire une nouvelle usine dans une verte prairie au nord de la ville de Leipzig a conduit l’entreprise sur une nouvelle voie. Depuis le premier coup de pioche en février 2000, nous avons investi environ 1,3 milliard d’euros dans le développement de notre site de Saxe. Pas une seconde nous n’avons regretté cette décision. L’équipe de Leipzig a fait ses preuves à maintes reprises dans de nouveaux projets automobiles grâce à son savoir-faire et à son engagement. », a déclaré Albrecht Reimold.

Histoire de l’usine Porsche de Leipzig

La décision de faire de Leipzig le deuxième site de production Porsche aux côtés de Stuttgart-Zuffenhausen est prise en 1999. En trois ans, une nouvelle usine d’assemblage est construite, son ouverture étant célébrée le 20 août 2002. Juste après le début de la production du Porsche Cayenne, une zone de fabrication séparée a été ajoutée à l’usine pour l’assemblage de la super voiture de sport Carrera GT. De 2003 à 2006, Porsche Leipzig a produit 1 270 exemplaires de la supercar à moteur V10 produite en édition limitée. Cela a été suivi en 2009 par la construction d’un autre hall de production et d’un centre logistique pour l’assemblage de la Panamera de première génération.

Après la décision en 2011 de fabriquer entièrement le nouveau Porsche Macan à Leipzig, le site a été agrandi entre 2011 et 2013 pour devenir une « usine complète », avec son propre atelier de carrosserie et son propre atelier de peinture. Pour la construction complète de la Panamera de deuxième génération, qui sort de la ligne à Leipzig depuis 2016, l’usine a été agrandie une quatrième fois avec l’ajout d’un deuxième atelier de carrosserie et d’un centre de qualité.

Depuis 2019, l’usine de Leipzig subit une cinquième extension en un centre d’expertise pour l’électromobilité. L’entreprise ouvre ainsi la voie à l’avenir de l’usine et à la production des futurs modèles. Un nouvel atelier de carrosserie a été construit pour la prochaine génération de Macan, qui sera lancée en tant que modèle entièrement électrique.

La chaîne de montage a également été équipée pour produire des voitures avec trois types de groupes motopropulseurs différents – des voitures à combustion interne, hybrides et entièrement électriques – sur une seule ligne. « L’usine Porsche de Leipzig se prépare pour l’avenir. Jusqu’à présent, nous avons relevé tous les défis avec un esprit d’équipe, un cœur et une âme. C’est notre recette du succès, que nous voulons maintenir tout en façonnant l’avenir de l’usine. La capacité de produire trois transmissions sur une seule ligne nous rend très flexibles. », a ajouté Gerd Rupp, président du conseil d’administration de Porsche Leipzig GmbH.

Aujourd’hui, plus de 4 300 personnes travaillent chez Porsche Leipzig, ce qui en fait l’un des plus gros employeurs de la région. L’usine produit environ 550 exemplaires du Macan et de la Panamera chaque jour.

« L’arrivée de Porsche et le développement de l’usine au cours des deux dernières décennies ont été de grands succès pour la région de Leipzig et l’ensemble de la zone économique de Saxe. Porsche Leipzig est d’une part un employeur important et un acteur important de l’industrie automobile en Saxe, tout en étant synonyme d’innovation et de transformation réussie dans le secteur de la mobilité. Je remercie Porsche pour son engagement et sa confiance en la Saxe en tant que site économique. Mes sincères félicitations pour cet anniversaire de production. », a déclaré Michael Kretschmer, Premier ministre de l’État libre de Saxe.

Porsche en tant qu’élément de la société

« Dès le début, il était important pour nous de nous intégrer à la vie de la ville. C’est pourquoi nous avons progressivement élargi notre engagement dans la région. », explique Gerd Rupp. Cet engagement de Porsche comprend un large éventail d’activités sociales, sportives et culturelles. Un aspect important de cela est le soutien des enfants et des jeunes. Par exemple, à travers son projet d’éducation à l’environnement Porsche Safari, le constructeur de voitures de sport propose depuis 2018 aux familles et aux enfants dès l’âge de sept ans des circuits de découverte à travers les espaces naturels de l’usine. En collaboration avec l’équipe leader de la Bundesliga RB Leipzig, Porsche a également promu les jeunes talents du football, par exemple avec le tournoi de district de la ville de Leipziger Viertelfinale. Et cette année, Porsche présente pour la neuvième fois le bal de l’opéra de Leipzig. Traditionnellement, le constructeur de voitures de sport fait don d’une voiture comme premier prix de la tombola de l’événement, dont tous les bénéfices sont reversés à la fondation Leipzig hilft Kinder (Leipzig aide les enfants). La voiture de tombola de cette année a été présentée dans le cadre des célébrations d’anniversaire d’hier. Le gagnant peut s’attendre à devenir propriétaire d’un Porsche Macan en jaune Signal. Le SUV compact incarne le succès de l’usine Porsche de Leipzig comme aucun autre modèle.

L’anniversaire de production a également été l’occasion d’un engagement tout particulier envers la ville de Leipzig. Une coopération avec Eiscafé San Remo a abouti à la création d’une glace unique – la Porsche Anniversary Ice. « Notre objectif n’était pas seulement de faire quelque chose de délicieux, mais aussi de faire du bien. », explique Rupp. De juin à août, Porsche reverse 2,20 euros pour chaque boule de glace vendue. Au total, 30 000 euros ont été récoltés, ce qui correspond à la vente de plus de 13 500 portions. L’argent est reversé à deux institutions sociales de Leipzig, l’une étant la société Mosaik Leipzig, qui soutient les adultes issus de réfugiés ou d’immigrés et est actuellement particulièrement active dans l’intégration des réfugiés d’Ukraine. Des dons ont également été versés à la société Mühlstrasse 14.

Photos : Porsche