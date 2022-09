VW Bus Festival 2023 – 4 132 véhicules inscrits en seulement 1 semaine

C’est ce que les fans de Bulli du monde entier attendaient : mi août 2022, les billets ont été mis en vente pour le VW Bus Festival 2023 à Hanovre. Après seulement une semaine, Volkswagen Véhicules Utilitaires avait enregistré plus de 4 132 immatriculations de véhicules historiques et actuels. Parmi ceux qui envisagent d’amener leurs Combi, il y a entre autres des passionnés d’Australie et des États-Unis.

Volkswagen Véhicules Utilitaires attend plus de 6 000 camping-cars VW à son festival qui se tiendra du 23 au 25 juin 2023. La communauté des fans de Bulli est internationale : les billets se sont arrachés par des passionnés de plus de 25 pays. Plus des deux tiers des emplacements pour véhicules du parc des expositions de Hanovre ont déjà été vendus.

Lars Krause, membre du conseil d’administration en charge des ventes et du marketing chez Volkswagen Véhicules Utilitaires a déclaré : « Nous sommes submergés par la réponse. Les fans de Bulli sont tout simplement incroyables ! Nous avons hâte de retrouver toutes les générations de camping-cars VW et ses fidèles passionnés. Et, bien sûr, à l’occasion d’accueillir les nouveaux membres de la famille dans la communauté Bulli : notre nouveau Multivan et l’ID Buzz électrique. »

L’inscription au VW Bus Festival 2023 se fait exclusivement via le site Internet du festival www.vw-bus-festival-2023.de. Les tickets de camping pour la rencontre de 3 jours sont disponibles à partir de 29 euros. Volkswagen Véhicules Utilitaires attend jusqu’à 100 000 visiteurs au total au parc des expositions de Hanovre au cours du week-end. Les ventes de billets d’une journée commenceront à une date ultérieure.

Photos : Volkswagen