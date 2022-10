Porsche son premier Brand Store à Stuttgart

Porsche Allemagne ouvre son premier Porsche Brand Store au monde dans le quartier Dorotheen, au cœur du centre-ville de Stuttgart. L’effort s’articule autour de l’objectif de la marque : Driven by Dreams (conduit par les rêves). L’ouverture souligne également l’engagement de Porsche envers sa ville natale.

« Au Porsche Brand Store, nous faisons de l’objectif de la marque « Driven by Dreams » quelque chose que vous pouvez saisir et comprendre sur place. Ici, les visiteurs entreront en contact avec la marque d’une toute nouvelle manière. En collaboration avec des partenaires connus et de nouveaux partenaires, nous présenterons non seulement nos voitures de sport, mais également une vaste gamme de produits et de formats d’événements, tous liés au thème des rêves. Nous proposons également toutes les options pour ceux qui souhaitent acheter : de la configuration initiale à la précommande du véhicule de leurs rêves, notamment grâce aux nombreux points de contact numériques dans le magasin. », a déclaré Alexander Pollich, président du conseil d’administration de Porsche Deutschland GmbH.

Les voitures peuvent être pré-commandées en ligne sur le Brand Store

Sur une superficie de plus de 300 mètres carrés, des modèles actuels et des raretés du musée Porsche sont présentés dans des expositions temporaires, chacune accompagnée d’installations artistiques thématiques. Cela comprend des « objets rêveurs » de visages célèbres qui ont réalisé leurs aspirations de toute une vie et des objets personnels avec des histoires inspirantes. Les entreprises partenaires de Porsche exposent également des éditions limitées de leurs produits. Les clients peuvent également acheter des articles Porsche Design sélectionnés dans le Brand Store. Un bar avec un coin salon invite les visiteurs à s’attarder. Pour vraiment booster le bien-être des clients, les offres de restauration et de boissons du Brand Store sont assurées par des partenaires locaux et régionaux.

Il est également possible de pré-commander une voiture en ligne. Dans le Fitting Lounge, les clients peuvent utiliser des configurateurs de véhicules et des applications de réalité virtuelle pour créer la Porsche de leurs rêves et la précommander directement auprès du concessionnaire dans une atmosphère détendue. Une fonction de chat en direct permet un contact direct avec le concessionnaire ainsi que des réservations de voitures disponibles en stock et d’occasion.

Le Brand Store marque également l’ouverture du 27ème point de location Porsche Drive en Allemagne, où les voitures peuvent être louées pour une période comprise entre un et 28 jours. Les voitures peuvent être réservées via le site Web du Brand Store et sont prêtes et attendent dans le parking souterrain du Quartier Dorotheen.

Programme multiforme avec des temps forts réguliers

Le Brand Store accueillera régulièrement des événements en journée et en soirée. L’événement de lancement, un Dreamer’s Dinner avec le photographe et influenceur Paul Ripke, aura lieu le 18 octobre 2022. Les places pour l’événement ont déjà été tirées au sort. Des informations sur les événements à venir sont disponibles dans la newsletter du Brand Store et sur le site Internet www.porsche-brandstore.de, où les billets peuvent également être réservés.

Le programme va des cours de barista aux événements exclusifs avec des personnalités bien connues. En novembre par exemple, un petit concert dans le « living room » est au programme. En plus de l’éventail d’événements proposés, le concept de salle changera également régulièrement dans le cadre des campagnes.

« Nous sommes ravis que le nouveau Brand Store propose également de nombreux points forts passionnants pendant et en dehors des heures d’ouverture grâce au large éventail d’événements proposés. Nous pensons que ces attractions inspireront à la fois nos clients existants et inviteront de nouveaux groupes cibles à y jeter un coup d’œil. De cette façon, le concept renforcera également le sens de la communauté autour de Porsche. », a déclaré Bastian Schramm, responsable du marketing chez Porsche Deutschland GmbH.

Le site est exploité par l’agence LIGANOVA dans le cadre d’un concept de vente au détail en tant que service, mandaté par Porsche Deutschland GmbH en tant qu’exploitant. Le Brand Store est ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 20h00.

Photos : Porsche