Début du Bentayga EWB Azure au Monaco Yacht Show 2022

Bentley Motors a dévoilé fin septembre 2022 en première européenne le Bentayga Extended Wheelbase (EWB) lors du Monaco Yacht Show. Le Bentley Bentayga EWB Azure donne la priorité au confort, offrant des fonctionnalités qui améliorent le confort en tant que conducteur ou passager.

Le Bentayga EWB a été allongé de 180 mm pour offrir encore plus d’espace pour les jambes, créant ainsi le dernier grand tourer de Bentley qui définit le secteur. Avec des dimensions intérieures accrues par rapport à d’autres rivaux de luxe, l’EWB propose des spécifications de siège d’avion en option, avec une première mondiale de détection du climat et des systèmes avancés d’ajustement postural. Le summum du savoir-faire, les configurations de sièges EWB incluent une toute nouvelle disposition 4 + 1, ainsi que des versions à quatre et cinq places.

Développé avec l’aide d’experts en bien-être et de neuroscientifiques, l’Azure inclut la spécification Touring de technologies avancées d’aide à la conduite pour des trajets plus sûrs et plus relaxants. L’ambiance intérieure sans stress est renforcée par des niveaux réduits de NVH (Noise, Vibration and Harshness – Bruit, Vibration et Dureté).

Avec le badge First Edition sur son extérieur, ce Bentayga EWB Azure en teinte Rose Gold offre des spécifications de design élégantes et intemporelles, y compris une jante directionnelle unique de 22 pouces à dix rayons et des grilles de pare-chocs inférieures lumineuses. La première édition exclusive est soumise à une production limitée pendant les 12 premiers mois de commandes. Le Bentayga EWB Azure First Edition est également la vitrine parfaite de l’accent accru mis par Bentley sur le bien-être au volant, avec un intérieur exceptionnellement spacieux offrant une expérience confortable, avec des sièges matelassés uniques, un éclairage d’ambiance, un volant chauffant et des aides à la conduite accrues.

Commercialisée dans les semaines à venir, les clients peuvent choisir parmi 24 milliards de combinaisons de garnitures différentes, avec des fils à coudre plus fins.

