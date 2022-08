Pourquoi miser sur la marque Bugatti ?

Pensée pour aller plus vite que la moto, offrir plus de confort à ses occupants et les protéger contre les rayons du soleil ainsi que les intempéries, la voiture est, a posteriori, l’un des moyens de déplacement les plus prisés. Cela est d’autant plus vrai que de nos jours, les constructeurs proposent, en vue de satisfaire les besoins des consommateurs, divers types de bagnole. Au nombre de ces derniers figurent les véhicules de sport. Livrées notamment, avec un moteur extrêmement puissant et un design rêvé, ces voitures sont clairement les plus excitantes du marché. Si pour vous en offrir une, il faudra débourser une somme faramineuse, vous devrez également opérer un choix de marque. Dans le présent article, découvrez les raisons pour lesquelles, entre les différents fabricants du marché, vous devez porter votre choix sur Bugatti.

Bugatti : la marque des meilleurs designs du marché

La première raison pour laquelle vous ne devez absolument pas mépriser la marque Bugatti est la qualité exceptionnelle du design de ses voitures. Bien que les concepteurs des concurrents de la firme française ne manquent pas d'imagination, elle est clairement au-dessus de la mêlée sur ce point. De toute évidence, les designs proposés par ce fabricant sont le fruit d'une grande ingéniosité. Plus ses voitures ont de la valeur, plus leurs carrosseries sont sophistiquées. En témoigne les bolides tels entre autres, que la Bugatti Veyron et la Bugatti Chiron, qui, vues de l'extérieur, sont on ne peut plus hallucinante. De ce qui précède, si vous êtes un passionné des bagnoles au look irrésistible, vous êtes indubitablement fait pour Bugatti et Bugatti est fait pour vous. Les Bugatti sont, en outre, dotées d'une calandre. Cette dernière affiche une forme semblable à celle d'un fer à cheval. Ce qui participe au charme de leur design.

Bugatti : une performance inégalée

Au nombre des critères de choix d’une voiture, il y a le design, mais il y a également et surtout la performance. Il va sans dire qu’une voiture embarquant un look extraordinaire, mais ayant une performance médiocre ne peut séduire les consommateurs. C’est le mobile pour lequel la marque Bugatti joue aussi bien sur le tableau du design que sur celui de la performance. Au reste, il s’agit du leader du marché sur ce dernier plan. En d’autres termes, les Bugatti sont les bagnoles les plus performantes du monde. En clair, ces voitures sont munies de moteurs d’une puissance extrême ; ce qui leur permet d’atteindre des vitesses stratosphériques. À titre illustratif, il convient de mentionner le Grand Sport qui affiche une vitesse maximale de 408 km/h. Mais, ce n’est pas tout ! Le meilleur exemple que nous puissions évoquer est celui de la Bugatti Chiron Super Sport 300+. Fabriquée en France, plus précisément à Molsheim, cette hypercar embarque un moteur W16 de 8 litres à 4 turbocompresseurs d’une puissance de 1 578 chevaux. Cette puissance lui permet d’atteindre l’incroyable vitesse de 490,484 km/h. En dehors de leurs moteurs, source principale de leur puissance, ces véhicules sont livrés avec une accélération impressionnante et une optimale capacité de freinage.

Bugatti : une marque rare

Rolls Royce, Ferrari, Enzo, Lamborghini sont autant de fabricants de voitures de luxe qui limitent la production de certains de leurs modèles de voiture. Il en va de même chez Bugatti. Et encore une fois, sur ce terrain, la marque française joue les premiers rôles. En clair, il s’agit de l’une des marques les plus rares du marché. C’est d’ailleurs, ce qui justifie le fait que seuls les millionnaires s’offrent le luxe d’être propriétaire d’une Bugatti. Ces voitures sont, du coup, montées pour une clientèle limitée. En effet, en 10 ans d’activité, la firme française n’a livré que 450 Bugatti Veyron. En ce qui concerne la Bugatti Chiron Super Sport 300+, elle n’est construite qu’en 30 exemplaires.

