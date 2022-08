F1 : les constructeurs qui mènent la danse

Le sport automobile en générale draine chaque année une foule importante. La Formule 1 en particulier, est très prisée en raison de sa forte médiatisation chaque saison. Elle est même en passe de raviver la vedette à la coupe du monde qui est la compétition la plus suivie dans le monde entier. Mais la clé de cette ascension semble venir de la performance remarquable des pilotes d’une part, et aussi de la renommée des écuries d’autre part. Cet état de choses nous amène à nous pencher sur ces constructeurs de voitures de F1 qui se démarquent du lot. Que devez-vous donc savoir à ce propos ?

Ferrari : l’expérimenté du circuit

La marque au cheval cabré est de toute évidence l’écurie la plus titrée de la course automobile F1. Ce constructeur a connu dans ses rangs de grands pilotes champions du monde à l’instar de Kimi Raikkonen ou encore de Michael Schumacher. Les palmarès de cette écurie se comptent aujourd’hui par plusieurs. Fort de ses 16 titres de constructeurs, cette marque automobile de Formule 1 plane au-dessus des autres constructeurs. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles elle inspire confiance à ceux qui aiment faire du paris sportif belgique, car on est sûr de gagner en misant sur cette marque renommée. Aujourd’hui encore, Ferrari compte dans ses rangs des pilotes emblématiques comme Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr qui sont en passe de devenir de grands champions de la F1.

Mercedes et son champion emblématique

Lorsqu’on évoque la marque Mercedes, on fait tout de suite le lien avec le pilote britannique champion du monde Lewis Hamilton. La marque à l’étoile d’argent est classée parmi les marques les plus redoutables de la Formule 1. Grâce à son super champion Lewis Hamilton et ses 6 titres de champions de monde, la marque allemande a pris une avance considérable sur les autres écuries et donc une longue période de gloire. Aujourd’hui encore, Mercedes titille les gros et continue de s’imposer comme une grande marque de course automobile.

Red Bull Racing : le petit devenu grand !

Depuis 2009, Red Bull Racing entre dans le concert des grandes marques de voitures de la F1, grâce notamment aux 4 sacres de son historique pilote Sébastien Vettel. Après une longue pause dans l’arène, Red Bull revient plus fort dans la compétition avec une écurie beaucoup plus élaborée et un personnel voué à la tâche. Ce n’est donc pas pour rien que cette marque trône actuellement sur le championnat du monde de F1 avec le titre de son nouveau champion Max Verstappen en 2021. En cette saison 2022, Red Bull Racing et ses pilotes se positionnent encore comme l’un des favoris pour le titre de champion du monde. Il ne nous reste qu’à attendre pour voir.

McLaren : la sensation de la bonne construction

Après Ferrari, McLaren est le constructeur de voiture de Formule 1 le plus régulier dans la compétition. Cette régularité est due surtout à l’expérience sur le circuit depuis sa création marquée par de nombreuses collaborations avec d’autres grands constructeurs comme Mercedes. Des années de collaboration avec ce géant de la Formule 1 a donné plus de tonus à la maison McLaren qui s’est imposée au fil du temps comme un incontesté de la course automobile. Il ne faut surtout pas oublier ses heures de gloire avec le pilote Alain Prost et Ayrton Senna entre 1980 et 1990 où le constructeur s’en est sorti avec six différents titres pilotes et huit titres de constructeur. Avec désormais Lando Norris aux commandes, McLaren est toujours présent sur le circuit de la F1 et mène la danse avec les autres constructeurs.

Photos : DR