Premier test d’endurance pour l’Audi RS Q e-tron E2 au Maroc

Audi Sport a préparé le premier rallye de la nouvelle Audi RS Q e-tron E2 lors d’un test approfondi au Maroc en septembre 2022. Avec Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz, les six pilotes et les copilotes ont pu découvrir et apprécier la deuxième étape d’évolution dans des conditions difficiles.

« Notre plan était d’avoir neuf jours d’essais afin que chaque duo conducteur/copilote puisse travailler avec le véhicule d’essai pendant trois jours. Il y avait deux objectifs principaux : développer la deuxième évolution pour le Rallye Dakar et familiariser les équipes de pilotes avec les nouveaux développements. La réduction de poids crée de nouvelles opportunités pour la configuration de la suspension, que nous voulons exploiter. Nous avançons dans la bonne direction. L’entraînement électrique avec tous ses systèmes fonctionne également plus facilement que lors du test il y a un an. », explique Arnau Niubó Bosch, chef de projet Track Operations.

Au Maroc, Uwe Breuling, Head of Vehicle Operations Audi Sport, a rencontré des conditions inhabituellement difficiles avec son équipe. « A près de 40 degrés Celsius, les températures sont extrêmes et poussent la voiture, mais aussi les équipages, à leurs limites. De même, les pistes d’essai sont très fragiles cette année, ce qui met visiblement une pression énorme sur la technologie. Mais il n’y a rien qui puisse arrêter la voiture, juste des dégâts mineurs que nous devons réparer. », rapporte-t-il.

Tous les pilotes et copilotes Audi Sport sont positivement surpris par le poids réduit du prototype à propulsion électrique. « Non seulement le poids, mais aussi sa répartition est plus favorable maintenant. En conséquence, la voiture dérive moins, elle est plus agile et plus facile à contrôler. », a déclaré rapporte Carlos Sainz. Une impression confirmée par Stéphane Peterhansel : « Quand on roule dans des virages longs et rapides, il y a moins de forces centrifuges. Il est donc beaucoup plus facile de rester à l’intérieur du coin. De même, notre position assise est meilleure qu’avant. » Mattias Ekström, encore novice en rallye tout-terrain après une belle carrière sur circuit et en rallycross, apporte ses connaissances tout en bénéficiant de la pointe de connaissance des deux vainqueurs du Dakar au sein de l’équipe. « L’expérience de Carlos et Stéphane nous aide énormément pour la configuration. Il ne s’agit pas de chronos comme sur les circuits asphaltés, mais d’avoir une voiture prévisible. En plus du poids inférieur, l’aérodynamisme amélioré est également clairement perceptible. Cela a un effet positif, surtout à des vitesses plus élevées. », a déclaré Mattias Ekström.

Les ingénieurs d’Audi Sport n’avaient pas seulement à l’esprit les conditions pour les pilotes pendant leur travail. Les trois copilotes bénéficient également d’un environnement de travail optimisé. « Nous voulions pouvoir exploiter plus facilement les systèmes complexes. Cela a été bien réalisé avec la dernière évolution. Dans certains cas, les systèmes répondent désormais aux avertissements sans intervention manuelle. », explique Emil Bergkvist.

Lucas Cruz a ajouté : « L’ergonomie dans le cockpit est désormais meilleure et diverses commandes ont été logiquement regroupées, ce qui nous aide indéniablement. Cela nous permet de mieux nous concentrer et nous laisse plus de temps pour notre cœur de métier : la navigation. » Pour Edouard Boulanger, un autre aspect était primordial : « La voiture est très différente d’avant. Le poids inférieur signifie que nous pouvons nous déplacer un peu plus vers le confort en termes de configuration des amortisseurs. C’est important lorsque vous passez autant de temps que nous dans le cockpit et que vous devez rester concentré pendant des heures. »

Audi Sport a parcouru un total de 4 218 kilomètres au Maroc. Avec les tests précédents en Europe, cela se traduit déjà par une distance totale de 6 424 kilomètres pour l’Audi RS Q e-tron E2. Pourtant, l’équipe n’a pas le temps de s’arrêter : dans moins de deux semaines, la deuxième évolution du prototype de rallye connaîtra son baptême du feu. Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz disputeront le Rallye du Maroc dans le sud-ouest du pays du 1er au 6 octobre 2022. Avec son terrain varié, il est considéré comme l’événement idéal pour préparer le Rallye Dakar.

