La Cité de l’Automobile de Mulhouse : une immersion totale dans l’univers Bugatti

Vous avez réservé un week-end à Mulhouse afin de découvrir le pays des 3 frontières et vous ne savez pas encore précisément ce que vous allez faire ? Pas de panique, cette ville regorge d’activités à la fois culturelles et surprenantes. Après avoir délaissé votre site de casino en ligne pour vous rendre au très célèbre Casino Barrière de Blotzheim, pourquoi ne pas prendre la direction de la Cité de l’Automobile ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire d’être une tête brûlée pour apprécier ces collections mémorables, notamment de Bugatti Royale !

Histoire de la Cité de l’Automobile de Mulhouse

Aussi appelé Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf, ou simplement Musée Schlumpf, la Cité de l’Automobile de Mulhouse abrite l’une des plus grandes collections de véhicules emblématiques de l’histoire de l’automobile européenne. Cette dernière est notamment composée de la collection de deux frères, Hans et Fritz Schlumpf, propriétaires de la plus grande collection privée d’automobiles de sport et de luxe au monde.

Après avoir brillé dans le domaine de l’industrie lainière en reprenant une filature puis plusieurs autres, à Mulhouse, entre les années 1935 et 1976, les deux frangins ont commencé à collectionner les voitures anciennes au début des années 1960. Passionné par le monde de l’automobile depuis son plus jeune âge, Fritz participait déjà à l’époque à de nombreux rallyes au volant de sa Bugatti 35B.

En 1963, plus de 200 voitures étaient déjà entreposées dans l’une de leurs anciennes usines textiles. Trois ans plus tard, Fritz Schlumpf décide de montrer cette collection au public et transforme une partie de l’entrepôt pour donner naissance au musée Schlumpf. En 1976, l’industrie textile est au plus mal et l’entreprise familiale fait faillite. Les frères ont quitté Mulhouse pour la Suisse et ne sont plus jamais revenus.

Après de nombreuses querelles juridiques, la collection a été rachetée par la ville et l’Association Nationale des Propriétaires de Musées Automobiles. Aujourd’hui, la Cité de l’Automobile de Mulhouse est le plus grand musée automobile du monde. Sa collection colossale et époustouflante, inestimable et unique, fait de lui le « Louvre du monde de l’automobile ».

Une collection légendaire

La collection compte aujourd’hui plus de 450 voitures de prestige. La grande majorité d’entre elles date des tout débuts de la production automobile jusqu’aux années 1970, mais on trouve également quelques voitures de course de Grand Prix beaucoup plus récentes.

S’il est impossible d’estimer la valeur de cette collection, on apprend au cours de ce parcours que la deuxième voiture la plus chère a récemment été estimée à plus de 60 millions d’euros. À sa tête, une Bugatti Royale qui n’existe qu’en 6 exemplaires dans le monde et qui a été achetée à un propriétaire britannique dans les 1970 pour trois fois rien. Aujourd’hui, cette dernière est tout simplement inestimable.

La collection est présentée par ordre chronologique, en commençant par une voiture à vapeur Jacquot à deux cylindres datant de 1878. On trouve ensuite toutes sortes de véhicules, de la voiture pour enfants aux voitures classiques, en passant par les véhicules modernes, les voitures de luxe et les modèles de course.

Parmi les chefs-d’œuvre de la collection, on peut notamment observer la Rolls Royce Silver Ghost de 1924 de Charlie Chaplin et une incroyable collection de Bugatti dont la Bugatti 41 coupé Napoléon d’Ettore Bugatti en personne.

Une multitude d’activités à découvrir sur place

La Cité de l’Automobile de Mulhouse doit probablement son succès aux diverses activités proposées sur place. On y trouve une salle de cinéma diffusant des films en 3D, un garage, une piste de karting, une zone de jeux vidéo, et de nombreux cafés et restaurants dont le célèbre restaurant gastronomique Le Fangio.

Le musée dispose également d’une piste automobile privée où défilent régulièrement de superbes voitures et où il est possible de louer un véhicule emblématique pour quelques minutes de sensations inoubliables.

Photos : 4Legend.com