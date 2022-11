Production du 100 000ème Porsche Taycan – Des Taycan à plus de 100 000 km

Le 7 novembre 2022, le 100 000ème Porsche Taycan est sorti de la chaîne de production. La voiture marquante a quitté la chaîne de montage environ trois ans après le début de la production à l’usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen en septembre 2019. Le Porsche Taycan Turbo S en bleu Neptune est destinée à un client au Royaume-Uni.

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint si rapidement cette étape importante de l’histoire de la production – malgré les récents défis posés par la pénurie de semi-conducteurs et la situation volatile de Covid. Avec le Taycan, nous avons fait un début résolument réussi dans l’ère électrique. », a déclaré Kevin Giek, vice-président de la gamme Taycan.

Les trois principaux marchés individuels pour la voiture de sport entièrement électrique sont actuellement les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni/la République d’Irlande. Le modèle est désormais disponible en trois styles de carrosserie : la berline sport Taycan, le Taycan Cross Turismo et le Taycan Sport Turismo. Dans chaque cas, jusqu’à cinq options de moteur sont couplées à une propulsion ou la traction intégrale. Son autonomie de 513 kilomètres (WLTP) fait du Taycan 4S la version avec la plus grande autonomie. Le Porsche Taycan Turbo S détient actuellement le record de voiture électrique de série la plus rapide, avec un temps de 7 minutes 33 secondes autour de la Nordschleife du Nürburgring.

Fan de design et de technologie : Jean-Hubert Revolon et son Taycan 4S

Il n’y a pas qu’en production que le Taycan a rapidement franchi la barre des 100 000 exemplaires. C’est aussi un chiffre magique en termes de kilométrage, de nombreux clients ayant déjà parcouru bien plus de 100 000 kilomètres dans la voiture de sport électrique. Jean-Hubert Revolon a déjà parcouru plus de 188 119 kilomètres avec son Taycan 4S depuis la mi-août 2020. L’entrepreneur du transport habite la région lyonnaise et a déjà conduit sa Porsche dans la quasi-totalité des pays limitrophes de la France, parcourant des distances quotidiennes allant jusqu’à 1 200 km.

Ses raisons d’acheter la voiture étaient son design et « les innovations techniques, qui sont bonnes pour l’environnement ainsi que mon budget en raison des faibles coûts de fonctionnement », a-t-il dit. D’autres points forts, selon lui, sont les performances et la suspension de la voiture, qui offrent « une adhérence diabolique et une agilité maximale, ce que seuls les sorciers de Porsche peuvent gérer ».

De plus, l’homme de 43 ans affirme qu’aucune de ses nombreuses voitures n’a jamais été aussi fiable que son Taycan 4S. Un seul capteur de suspension a dû être remplacé jusqu’à présent.

Mais tout ne s’est pas toujours passé aussi bien. Jean-Hubert Revolon se souvient d’une curieuse expérience de charge alors qu’il se tenait avec son Taycan à quelques mètres d’une station de charge, mais qu’il ne pouvait pas l’atteindre à cause d’une barrière. L’installation faisait partie d’une aire de repos sur l’autoroute et n’était pas accessible depuis la ville, comme son système de navigation l’avait indiqué à tort.

Achat spontané : Guillaume Takvorian et son Taycan 4S

Guillaume Takvorian est un autre des rois du kilomètre. Lorsque le kilométrage sur le compteur de vitesse de son Taycan 4S a atteint six chiffres, il l’a immortalisé avec son téléphone portable. Au moment de la séance photo, sa Porsche avait parcouru 113 977 km – avec plus à venir.

Le pharmacien marseillais a acquis la berline sport en gris Volcano sur un coup de tête en juin 2020. « Porsche Toulon venait de prendre livraison d’un Taycan. Après un essai routier, j’ai tout de suite opté pour ce modèle. », sourit-il. Pour affaires, il roule en Taycan 4S principalement dans le sud de la France.

« Le trajet le plus long était de Marseille à Megève dans les Alpes savoyardes. Le trajet de 440 kilomètres était en montée, ce qui, bien sûr, augmente la consommation d’énergie. Alors je me suis arrêté chez Porsche Grenoble et j’ai rechargé mon Taycan gratuitement. », se souvient le conducteur de 41 ans. À part une roue de ventilateur bruyante, qui a été remplacée sous garantie, il n’a eu aucun problème pendant tout ce temps.

« C’est juste amusant de conduire le Taycan. », a ajouté Guillaume Takvorian. Outre la puissance délivrée instantanément, il considère que le look fait partie des points forts de la voiture : « En termes de design, le Taycan est entièrement Porsche et possède de nombreux détails caractéristiques de la marque. À cela s’ajoutent la modernité et la qualité de construction solide. » Grand conducteur, le Français apprécie également le niveau sonore agréable du groupe motopropulseur électrique. « J’adore le son de ma 911 Targa, mais sur une longue distance, le silence dans le Taycan est très agréable. » Sa Porsche est toujours rechargée pendant la nuit à l’aide de son boîtier mural domestique, Takvorian ne s’appuyant que sur des bornes de recharge rapide lorsque cela est nécessaire.

Voyages d’affaires fréquents en Europe de l’Est : Markus Kreutel et son Taycan Turbo

Markus Kreutel, quant à lui, utilise principalement des bornes de recharge rapide pour recharger sa batterie – et ce n’est pas étonnant, étant donné les distances quotidiennes allant jusqu’à 1 500 km. Entre février 2021 et août 2022, l’employé de Porsche a parcouru exactement 134 911 km dans sa voiture de société, un Taycan Turbo. Kreutel est le responsable de la planification de la carrosserie chez Porsche et est donc responsable de la production de carrosseries blanches à Zuffenhausen, Leipzig et Bratislava. Et en tant que PDG de Porsche Toolmaking, il s’occupe également des sites de cette division à Schwarzenberg, Dubnica et Horna Streda. En conséquence, il voyage fréquemment du siège social de Porsche à Zuffenhausen vers la Slovaquie ou les monts Métallifères.

Outre ses capacités longue distance, sa tenue de route sûre même par mauvais temps et sa maniabilité précise, Kreutel loue des coûts d’exploitation réduits par rapport à un modèle à moteur à combustion. Et il est également fan de la qualité de construction et de la durabilité : le Taycan blanc a bien résisté aux rigueurs, même après plus de 100 000 km.

À la fois visuellement et techniquement : « La batterie avait encore 91% de sa capacité d’origine. », explique Kreutel. Et encore une fois, le seul problème a été mineur, lorsque le couvercle en plastique de la serrure du hayon s’est détaché.

L’infrastructure de recharge, en revanche, a parfois mis à l’épreuve la patience de Kreutel : « Un voyage en Roumanie est resté gravé dans ma mémoire. La première borne de recharge à Timisoara, dans laquelle je me suis arrêté à 2h du matin, n’a malheureusement pas fonctionné. La station suivante à Arad se trouvait dans une rue latérale non éclairée. » L’extension du système de recharge rapide figure donc en tête de liste des souhaits des conducteurs fréquents.

La fin et le début : tests d’endurance chez « Auto Bild » et « auto motor und sport »

Outre les clients et les employés de Porsche, les journalistes automobiles font naturellement partie des conducteurs réguliers du Taycan. Un Taycan 4S en bleu Frozen a parcouru 100 000 km lors de tests de durabilité accélérés avec le magazine automobile allemand « Auto Bild ». Débutant le 17 octobre 2020, l’exigeant test d’endurance s’est terminé en novembre 2022. « Pour moi, notre test d’endurance du Taycan a prouvé au moins trois choses. Tout d’abord, cette voiture attire l’attention comme peu d’autres. Deuxièmement, une Porsche électrique doit être une Porsche dès le premier instant, et c’est ce qu’est le Taycan. Troisièmement, notre test prouve que la conduite sur de longues distances est tout à fait possible avec l’énergie électrique. », a déclaré Tom Drechsler, rédacteur en chef de « Auto Bild and Auto » chez Bild Group.

« auto motor und sport », quant à lui, a mis la main sur un Porsche Taycan 4 Cross Turismo : un modèle vert Mamba a récemment rejoint la flotte d’essais d’endurance de la rédaction. Au cours d’environ deux ans, le compteur kilométrique atteindra également six chiffres pour eux.

C’est la toute première fois que le groupe de médias Motor Presse Stuttgart parcourra la distance complète du test d’endurance de 100 000 km dans une voiture électrique. « Avoir une Porsche dans la flotte d’essais d’endurance est quelque chose de spécial, bien sûr. Après différents tests courts sur 12 mois maximum, mais le plus souvent seulement 3 à 6 mois, il est désormais temps de boucler les 100 000 kilomètres parcourus en 2 ans maximum avec des véhicules électriques. », explique Michael Pfeiffer, rédacteur en chef. chef de ‘auto motor und sport’.

« Nous sommes désormais convaincus que nous pouvons également assurer une documentation très précise des processus de charge et de la consommation avec des véhicules électriques qui répondent à nos normes de qualité. Ceci est essentiel pour pouvoir faire une déclaration qualifiée sur la qualité quotidienne du véhicule. Nous sommes également naturellement curieux de voir comment le Cross Turismo se comporte comme un compagnon quotidien. », a ajouté Jens Dralle, responsable des tests et de la technologie chez auto motor und sport.

Production intelligente, verte et allégée

Non seulement le Taycan lui-même, mais aussi ses méthodes de production de pointe établissent des normes dans les domaines de la durabilité et de la numérisation. Une usine de production de haute technologie, dotée de nouvelles technologies et de nouveaux procédés, a été construite à Stuttgart-Zuffenhausen. L’intelligence artificielle (IA) est utilisée dans la production des groupes motopropulseurs électriques, par exemple. Grâce à l’apprentissage automatique, par exemple, les systèmes de caméras évaluent la qualité encore plus précisément que les systèmes de surveillance conventionnels sans IA lors de l’estampillage du numéro de lecteur et du pré-assemblage de la boîte de vitesses. Cela réduit également la charge de travail du personnel de production, car il doit effectuer moins de contrôles de suivi. Un exemple dans le domaine des processus et technologies économes en ressources est la récupération d’énergie des robots. Comme pour le Taycan, l’énergie cinétique est convertie en énergie électrique pendant les processus de freinage et est stockée à l’aide d’un condensateur haute performance. Si le robot accélère, l’énergie récupérée est utilisée.

« Le Taycan est un innovateur, tout comme la production du Taycan. Depuis le début de la production en 2019, nous fabriquons le Taycan de manière totalement neutre en carbone. Cela s’applique désormais à la production de toutes les voitures de sport dans nos usines de Zuffenhausen et de Leipzig. Cela nous rapproche un peu plus de notre vision d’une « usine à impact zéro ». Intelligente, verte et allégée – c’est notre compréhension de la production durable. », a déclaré Albrecht Reimold, membre du directoire de Porsche AG en charge de la production et de la logistique.

Photos : Porsche