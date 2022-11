L’ancien directeur de course et ingénieur Porsche – Peter Falk – fête son 90ème anniversaire

Sous sa direction, le constructeur de voitures de sport a célébré ses plus grands succès en sport automobile. Peter Falk préfère de loin se tenir derrière son équipe plutôt que sous les projecteurs. L’ancien directeur de course et ingénieur qui a travaillé pour Porsche AG pendant plus de 30 ans va fêter ses 90 ans.

Selon ses propres mots : « J’ai toujours dit que je ne comptais pas du tout mais mon équipe doit être bonne. Et c’est le plus important. » Le 27 novembre 2022, il fêtera ses 90 ans. « Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Peter Falk et le remercions pour son travail inlassable pour la marque Porsche. Il a joué un rôle de premier plan dans le développement de voitures de sport légendaires telles que la Porsche 917. En tant que directeur de course, notre jubilaire a également été à l’origine du grand succès de la Porsche 956/962 dans le groupe C, qui vient de fêter ses 40 ans. », a déclaré Michael Steiner, membre du directoire en charge de la recherche et du développement chez Porsche AG.

Peter Falk est né à Athènes le 27 novembre 1932 en tant que fils d’un archéologue. Après un apprentissage de mécanicien automobile, il a étudié l’ingénierie mécanique, se spécialisant dans la technologie automobile. « Depuis ma plus tendre enfance, j’étais intéressé par toutes les formes de mouvement sur terre, des tricycles aux vélos en passant par les voitures, il n’était donc pas étonnant que j’aie fait de mon intérêt intense pour la technologie utilisée pour ces véhicules dans ma carrière. », comme l’explique Falk. Alors qu’il avait à peine 18 ans, il a terminé troisième d’un concours de conduite de précision à moto dans le nord de la Forêt-Noire. Six ans plus tard, il était assis aux côtés du pilote Alfred Kling dans une Porsche lors de son premier rallye. Kling avait son atelier à côté et a initié Falk au sport automobile. Ensemble, ils ont remporté la victoire dans leur catégorie. Viennent ensuite des victoires au Rallye de Genève et au Rallye international d’Allemagne en 1957, ainsi qu’une sixième place à la course sur route Liège-Brescia-Liège.

En 1959, il rejoint Porsche en tant qu’ingénieur, l’un des dix employés du service d’essais routiers. En 1964, il a commencé à travailler dans le support de pré-série et de course, où il a mis la 911 sur la piste, entre autres. Au Rallye de Monte-Carlo de 1965, il est copilote d’Herbert Linge dans la 911 2.0. « J’ai parlé dans un tube en plastique épais qui est allé directement dans le casque d’Herbert. Ce tube parlant fonctionnait parfaitement. », se souvient Falk, ayant développé le précurseur du système d’interphone d’aujourd’hui. Même lors de cette première course avec la 911, Porsche utilisait le sport automobile pour le développement de voitures de route de série. Le duo a terminé le rallye à la cinquième place du classement général.

Dans les années qui suivirent, de nombreuses voitures Porsche – de la 906 à la 917 – furent construites sous l’égide de Peter Falk à la tête du département pré-série et course et permirent au constructeur de voitures de sport de se faire un nom dans la catégorie reine du sport automobile international. De 1973 à 1981, il était responsable des essais dans le développement des séries 911, 924 et 928. Falk était responsable de la carrosserie, de la boîte de vitesses, des essais sur route et des zones de course d’endurance.

Peter Falk est considéré comme un superbe théoricien et praticien qui, en tant que responsable du développement des voitures de course et en tant que directeur de course dans les années 1980, a mené de nombreuses voitures Porsche à des séries victorieuses inoubliables. Par exemple, il est responsable de l’ère de succès qu’ont connue les voitures 956 et 962 du groupe C. Avec sept victoires au général au Mans et 11 titres de champion du monde, ce projet de voiture de course est l’un des plus réussis de l’histoire de l’entreprise. Le constructeur de voitures de sport a connu ses plus grands succès dans le sport automobile sous la direction de Falk. Deux victoires au classement général au Rallye Paris-Dakar en 1984 et 1986 ont été d’autres moments forts de sa carrière.

« J’ai toujours été un fan de rallye, quelqu’un qui n’est pas seulement capable de rouler sur de belles routes goudronnées. Il a toujours été important pour moi qu’une voiture soit aussi performante en dehors de la route. », a déclaré Falk, un fan avoué du tout-terrain. Avec son équipe et son technicien Roland Kussmaul, Falk a développé la 911 Carrera 3.2 4×4 pour le Rallye Paris-Dakar en moins d’un an. Et avec succès, car c’était la première fois qu’une voiture de sport remportait la course longue distance la plus difficile au monde. À partir de 1989, Falk a été responsable du développement du châssis et a supervisé le pré-développement et le développement du Boxster et des générations 993 et ​​996 de la 911.

« Je suis un grand admirateur de Peter Falk, de son calme et de sa prudence. Je ne pouvais pas concevoir que quelqu’un puisse se préparer à quelque chose dans un tel détail extrême. Il avait son ordinateur avec lui et me disait en gros tous les 100 mètres que j’allais un peu trop vite ou trop lentement – ​​et cela sur une distance de 500 kilomètres. Je lui souhaite une bonne santé et le même tempérament calme. Il fait partie des personnes sur lesquelles la légende Porsche s’est construite. », se souvient le double champion du monde des rallyes, Walter Röhrl.

Le pilote de course Hans-Joachim Stuck, qui a rejoint l’équipe d’usine Porsche en 1985, n’a également que des éloges pour son précieux compagnon de route : « Peter Falk m’a beaucoup appris sur le respect et la discipline. Sans lui, ma vie dans le sport automobile aurait été très différente. C’est l’un des meilleurs directeurs de course avec qui j’ai eu l’honneur de travailler. Je ne lui souhaite que le meilleur. »

Norbert Singer, ancien ingénieur de course chez Porsche, a été embauché par Peter Falk en 1970. Falk a été son supérieur direct pendant de nombreuses années et ils entretiennent de très bonnes relations à ce jour. « Il nous a donné carte blanche dans le développement de la 956/962, nous a laissé concrétiser nos idées et nous a toujours fait confiance. Il a assumé l’entière responsabilité de tout ce que nous avons fait. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai réalisé à quel point c’était spécial. Je lui souhaite la meilleure des santés et encore de nombreuses années pour profiter de sa vie. »

Falk a pris sa retraite en 1993 mais a maintenu une relation étroite avec l’entreprise depuis. Pendant de nombreuses années, il a été à la disposition du Musée Porsche en tant que témoin contemporain et interviewé. Il a également participé à l’organisation de rallyes occasionnels de voitures anciennes.

Photos : Porsche