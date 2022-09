Rallye du Maroc 2022 – Répétition générale d’Audi Sport pour le Dakar

Suite au développement de l’Audi RS Q e-tron E2 et ses essais récents en Espagne et au Maroc afin de remporter le Dakar 2023, Audi Sport va tester le véhicule en conditions réelles lors d’une première compétition officielle. Au Rallye du Maroc 2022 qui se tiendra du 1er au 6 octobre, les trois duos de pilotes Audi Sport – Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger et Carlos Sainz/Lucas Cruz – seront au départ.

Après le début des essais de l’Audi RS Q e-tron E2 en Europe en juillet 2022, la première le 1er septembre, un essai d’endurance de neuf jours au Maroc, l’homologation et l’assemblage de trois voitures, la première compétition est désormais imminente.

« Maintenant, avec Q Motorsport, chez Audi Sport, nous revenons au mode course après une phase de développement importante Tous les membres de l’équipe savent très bien qu’aucune épreuve ne peut remplacer une course. Le Maroc est notre répétition générale pour la nouvelle voiture et, en même temps, pour le Rallye Dakar. », a déclaré Rolf Michl, responsable d’Audi Motorsport. La première semaine d’octobre, les équipes vont parcourir 1 583 kilomètres sur six épreuves spéciales du Rallye du Maroc avec départ et arrivée à Agadir. La distance totale, y compris les tronçons de liaison, s’étend à 2 319 kilomètres.

« Nous avons un objectif clair. Cette fois, il ne s’agit pas de résultats sportifs individuels mais de parcourir le plus de kilomètres possible sans aucun revers. Il est important pour nous de bien préparer l’homme et la machine pour le Rallye Dakar. », explique Uwe Breuling, Responsable des opérations véhicules chez Audi Sport. Une particularité cette année est la situation géographique de l’événement, qui se tiendra pour la première fois dans le sud-ouest du pays. « Mon expérience précédente en rallye ne me sert donc pas à grand-chose cette année. Au fond, ce rallye reste la répétition générale idéale du Dakar. Dunes, sentiers sablonneux, petites montagnes au sol caillouteux, mais aussi pistes rapides sur sol solide sont exactement la variété que nous rencontrerons également en janvier prochain. », a confié Stéphane Peterhansel, qui y a gagné en 2004, 2009 et 2010. Le bivouac est plus proche de l’océan Atlantique au Maroc, mais les étapes mènent à l’intérieur des terres. « Puisque nous allons loin au sud, les températures seront probablement similaires à notre récent test« , a déclaré Peterhansel.

Son copilote Edouard Boulanger sait qu’il a lui aussi une tâche difficile devant lui. « Il y a maintenant tellement de touristes et de voyagistes dans la région que toute piste dans le sable est trompeuse. On ne peut se fier à rien, car même un sentier parallèle à dix mètres peut être trompeur. Nous devons donc nous concentrer très fort sur la navigation, qui est beaucoup plus difficile que la dernière fois à Abu Dhabi où nous avons remporté notre première course. », explique le pro aguerri.

Carlos Sainz, deuxième au Maroc en 2016, souligne le lien étroit avec le Rallye Dakar : « Lors de nos essais productifs, nous avons essayé d’utiliser encore mieux la voiture. Nous verrons bientôt à quel point nous avons bien travaillé. L’important est que nous n’ayons rien à changer après cela pour le Rallye Dakar. Cela signifie que nous pouvons nous préparer beaucoup plus sereinement qu’il y a un an. » Son copilote Lucas Cruz attend avec impatience la course : « Cela fait simplement une différence que vous naviguiez dans un test ou que vous soyez sous pression car le temps presse. J’ai déjà hâte de prendre part à notre course. »

Mattias Ekström est également plein d’anticipation : « J’ai régulièrement disputé des courses sur circuit cette année, mais dans le désert, c’est maintenant mon premier rallye depuis le Dakar en janvier. Le terrain au Maroc me rappelle la surface en Arabie Saoudite, même si nous ferons face à beaucoup plus d’étapes à travers les dunes là-bas en janvier prochain. » Son copilote Emil Bergkvist s’attend à une épreuve très intense : « Quand j’étais au Maroc l’année dernière, l’orientation était assez difficile. Par exemple, lorsque nous arrivons dans des zones à vitesse limitée et qu’il n’y a pas de repères dans le paysage, nous devons être absolument précis pour éviter les pénalités. Un niveau élevé de concentration est requis tout au long. »

Photos : Audi