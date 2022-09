Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de Heinrich au Sachsenring le samedi

Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing) a décroché sa cinquième victoire de la saison lors de la course 13 de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 au Sachsenring le samedi. Le pilote Porsche Junior a battu Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing) et Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing) au drapeau. Alors qu’il reste trois courses au calendrier 2022, Heinrich est en tête du classement du championnat avec 243 points devant Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), qui compte 203 points. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix) se classe troisième avec 191 points.

Les spectateurs dans les tribunes du circuit de 3,645 kilomètres de Saxe, en Allemagne, ont assisté à une course mouvementée. Sous un soleil et des températures de 18 degrés Celsius, le peloton de 31 voitures de course Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch s’est élancé. Parti en pole position, Heinrich s’installe immédiatement en tête du peloton. Après deux tours, ten Voorde a réussi à passer de la quatrième à la deuxième place. La voiture de sécurité a été déployée deux fois, ce qui a regroupé le peloton et annulé tout gain de temps durement gagné. Au tour 16, Heinrich a brièvement viré trop loin dans un virage et ten Voorde a saisi sa chance de dépasser. Deux virages plus tard, le pilote de 20 ans a fait un contre-mouvement et a repris son avance. Les fans retiennent leur souffle lorsqu’un message du directeur de course apparaît soudainement sur les écrans : Heinrich reçoit l’ordre de redonner son avance à ten Voorde. Après 21 tours, ten Voorde a pris le drapeau à la première place suivi sur la ligne par Heinrich et Buus. Cependant, lorsque les commissaires ont regardé la manœuvre décisive sous différents angles de caméra, ils sont arrivés à la conclusion que ten Voorde avait obtenu un avantage injuste sur Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon). ten Voorde a reçu une pénalité de temps pour cela et a donc été relégué à la cinquième place du classement final.

« Il s’est passé beaucoup de choses dans cette course. Au final, j’ai réussi à transformer ma pole position en victoire et à réaliser également le meilleur tour en course. Je suis heureux d’avoir finalement prolongé mon avance au championnat. Je suis parti de la huitième place et j’ai occupé la quatrième place pendant un moment. » , a déclaré Heinrich. Buus a hérité de la deuxième place : « J’ai remarqué que la situation devant moi était proche. Rester calme et être prêt au moment décisif a été la stratégie qui m’a finalement valu ma place sur le podium. », a expliqué Buus. Les positions trois à six dans la liste des résultats finaux sont allées au Néerlandais Morris Schuring (SSR Huber Racing), Loek Hartog (Black Falcon), ten Voorde et Huub van Eijndhoven (GP Elite). La septième place était occupée par Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing) suivi d’Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech).

Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon) a remporté la catégorie ProAm devant Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix) et Georgi Donchev (Bulgarie/Huber Racing). Van Eijndhoven a reçu le trophée de la meilleure recrue. Après 13 des 16 manches du championnat, Heinrich a remporté cinq courses, avec ten Voorde et Pereira remportant quatre victoires chacun. Buus est monté une fois sur la plus haute marche du podium cette saison.

Résultat course 13

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

2. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

3. Morris Schuring (Pays-Bas/SSR Huber Racing)

4. Loek Hartog (Pays-Bas/Black Falcon)

5. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

6. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite)

7. Alexander Tauscher (Allemagne/Allied-Racing)

8. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech)

9. Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing)

10. Lukas Ertl (Allemagne/CarTech Motorsport par Nigrin)

Classement des pilotes après 13 des 16 courses

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 243 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 203 points

3. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix), 191 points

Photos : Porsche