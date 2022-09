Rénovation complète de l’atelier de peinture de l’usine Audi à Neckarsulm d’ici 2025

Audi a entamé la rénovation complète de son atelier de peinture sur le site de Neckarsulm prévu pour se terminer en 2025. Pour cela, le site procède successivement à la reconversion des bâtiments existants, à la modernisation des installations et à l’optimisation des processus.

La rénovation de l’atelier de peinture de l’usine Audi de Neckarsulm prend forme. Avec la cérémonie d’inauguration d’un nouveau bâtiment qui a eu lieu en juillet 2022, Audi fait maintenant un pas de plus vers la transformation de son atelier de peinture en l’une des installations les plus modernes de l’industrie automobile d’ici 2025. La modernisation des bâtiments existants a déjà commencé progressivement ces derniers mois. Les systèmes de tous les bâtiments seront déjà conçus pour les futurs modèles électriques. Des ajustements sur les bacs immergés, les sécheurs ou la technologie des convoyeurs sont également nécessaires car, par exemple, les seuils d’un véhicule électrique sont plus volumineux que ceux des moteurs thermiques du fait de la batterie. Audi fixe donc également le cap dans l’atelier de peinture pour continuer sur la voie claire vers l’e-mobilité.

« La rénovation complète de l’atelier de peinture est un élément important pour renforcer encore le site et le préparer pour l’avenir. En même temps, nous adaptons l’atelier de peinture aux futurs modèles électriques. », a déclare le directeur de l’usine Fred Schulze. Le président du comité d’entreprise, Rainer Schirmer, se félicite également des mesures de construction : « Des investissements comme ceux-ci garantissent les perspectives à long terme du site et donnent à notre main-d’œuvre la sécurité pour la transformation à venir. » Il contribue également au programme environnemental Audi Mission:Zero. « En utilisant de nouveaux systèmes et procédés de peinture, nous pouvons réduire considérablement nos besoins en électricité et en eau. », a déclaré Achim Diehlmann, responsable de la protection de l’environnement sur le site de Neckarsulm et chef de projet Mission:Zero. L’objectif est d’utiliser environ 20% d’énergie et d’eau en moins que les besoins actuels. Cerise sur le gâteau, le nouveau bâtiment sera doté d’un grand toit vert qui offre aux insectes et aux oiseaux un habitat naturel et ralentit le ruissellement des eaux lors de fortes pluies.

Nouveau bâtiment de l’atelier de peinture : utilisation de technologies écoénergétiques

Le potentiel d’économies provient, entre autres, des technologies économes en énergie utilisées dans le nouveau bâtiment A22. C’est là que le prétraitement et la peinture par immersion cathodique (KTL – Kathodische Tauchlackierung) auront lieu à l’avenir. Lors du prétraitement, la carrosserie est nettoyée des graisses et des huiles, par exemple. Dans l’usine KTL, le corps est pourvu d’une couche anti-corrosion. À l’avenir, un système dit de rotation sera utilisé pour cela, qui fait tourner la structure de la voiture à 360 degrés dans le réservoir d’immersion. Avantage : Par rapport au système précédent, une couche de peinture encore plus uniforme peut être obtenue et les réservoirs plus petits ont un effet positif sur le bilan énergétique. Un concept de séchoir moderne permet également d’économiser de l’énergie par la suite. Ceci se caractérise par le fait qu’il réchauffe le corps de la voiture de manière plus uniforme. À l’avenir, le véhicule sera chauffé de l’intérieur vers l’extérieur, ce qui augmentera l’efficacité du processus.

Modernisation de bâtiments existants : Nouvelles procédures dans le processus de peinture

Audi consommera également moins d’énergie et d’eau à l’avenir grâce aux nouveaux systèmes et processus qui seront installés dans le cadre de la restructuration de la couche de finition du bâtiment A17. Des économies résultent ici, par exemple, de la conversion des systèmes en mode de recirculation. À l’avenir, Audi dirigera la surpulvérisation de peinture, qui était auparavant séparée à l’aide d’eau, via un circuit guidé par air à travers des filtres en carton spéciaux. « En passant à un système à guidage d’air, nous économisons une quantité importante d’eau et réduisons notre consommation d’énergie car nous n’avons plus à pomper l’eau. En même temps, le nouveau système nous permet de réduire davantage nos émissions dans le processus de peinture. », a déclaré Diehlmann.

Une autre économie d’énergie résulte de la conversion du processus de peinture dans les séries B et C. La couche de base est appliquée directement « mouillé sur mouillé » sur la couche de pré-zone. Cela remplace le remplissage précédent. La méthode est à la fois efficace et économe en ressources et répond en même temps aux normes de qualité les plus élevées d’Audi.

Le nouvel atelier de peinture est l’une des nombreuses mesures de construction importantes qui sont actuellement mises en œuvre sur le site de Neckarsulm. Fin 2022, le bâtiment multifonctionnel de cinq étages destiné au développement technique sera achevé. Au tournant de l’année 2021/22, les travaux de terrassement pour la nouvelle construction d’un hall de montage ont commencé, qui doit être mis en service en 2024.

Photos : Audi