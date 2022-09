Exposition de la Lamborghini Urus Performante record de Pikes Peak à Pebble Beach

Automobili Lamborghini a lancé le 19 août 2022 en Californie l’Urus Performante, modèle de série qui a établi le record dans la catégorie SUV de production sur la piste utilisée lors de la Pikes Peak International Hill Climb. Ce modèle a été exposé sur la pelouse du 71ème Pebble Beach Concours d’Elegance.

« Pikes Peak est connue comme la course de côte la plus célèbre et sans doute la plus difficile au monde, tandis que le Pebble Beach Concours d’Elegance est considéré comme l’un des principaux événements automobiles de l’année, faisant de Concept Lawn la scène idéale pour présenter notre véhicule qui bat tous les records. L’Urus, qui a été un moteur clé des ventes au premier semestre 2022, a atteint son rythme de croisière, et notre véhicule record de Pikes Peak prouve que nous sommes le leader du segment des Super SUV. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

Annoncé le 10 août, le champion de Hillclimb et pilote d’essai Pirelli Simone Faggioli a abordé les 156 virages de Pikes Peak en 10:32.064, battant le précédent record de 2018 établi par la Bentley Bentayga, de 10:49.902 par 17.838 secondes. L’Urus Performante n’a pas été engagé dans la course, mais le temps a été enregistré par les chronométreurs officiels du Pikes Peak International Hillclimb.

L’Urus Performante a été vu sur la pelouse de Pebble Beach arborant un camouflage, ayant également été modifié pour se conformer aux règles de sécurité du Pikes Peak International Hillclimb. L’habitacle est équipé d’un arceau de sécurité, les sièges de série ont été remplacés par un siège de course avec harnais à six points et un système d’extinction d’incendie a été installé. L’Urus Performante affiche une puissance de 666 chevaux et un poids réduit de 47 kg par rapport au Urus « classique », ce qui lui vaut un rapport poids/puissance de 3,2, le meilleur de sa catégorie.

Le nouveau détenteur du record « Race to the Clouds » a également une vitesse de pointe de 306 km/h et peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes, soit 0,3 seconde plus rapide que l’Urus de base – et décélère de 100 à 0 km/h en 32,9 m

Le concours d’élégance de Pebble Beach récompense non seulement les meilleures voitures du monde, mais aussi les experts et les passionnés qui perpétuent la tradition de l’élégance dans l’automobile d’aujourd’hui. Stephan Winkelmann et Mitja Borkert, responsable du design d’Automobili Lamborghini, ont participé au Concours d’élégance, en tant que juges honoraires lors des cérémonies de dimanche.

Photos : Lamborghini