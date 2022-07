SCALE : Un ensemble d’offres et de services Audi pensés pour accompagner les clients professionnels, du gestionnaire à l’utilisateur

Dans un contexte exigeant pour les professionnels, dans lequel les entreprises expriment leur besoin de facilité, de flexibilité et d’accompagnement, Audi Fleet Solutions apporte une solution qui dépasse ses produits et adresse les nouvelles attentes de clients sociétés : le programme SCALE.

Afin d’apporter des preuves concrètes et de se différencier de la concurrence, Audi Fleet Solutions lance le programme SCALE, un ensemble d’offres et de services pensés pour accompagner l’activité de ses cibles professionnelles. Avec SCALE, le constructeur entend packager et valoriser tous les services existants dont les professionnels peuvent bénéficier en choisissant Audi. Le double sens associé à la traduction littérale de « SCALE », imageant la notion d’échelle, de croissance, c’est également l’acronyme de 5 piliers qui composent la dimension servicielle d’Audi Fleet Solutions : Services, Connectivité, Accompagnement, Leasing, Ecosystème.

Services

Plus de 200 ateliers Audi, ouverts de 7h30 à 19h du lundi au vendredi, sont répartis dans toute la France. Ces experts s’engagent à offrir des prestations d’excellence, pour l’entretien, la réparation ou le contrôle technique du véhicule. Pour toute commande et jusqu’à la livraison, le client peut bénéficier d’un véhicule d’attente de catégorie équivalente à une tarification très avantageuse pour une durée de 1 à 9 mois, avec prestations incluses et forfait de 3 000 km/mois.

Avec le contrat de maintenance, toutes les échéances d’entretien du véhicule sont prises en charge. Pour les professionnels en activité, la fonction de planification automatique de rendez-vous permet au véhicule de prévenir automatiquement le Partenaire Audi Service lorsqu’il est temps d’effectuer une révision. Il est également possible d’avoir un suivi rigoureux de l’historique d’entretien grâce au plan d’entretien numérique depuis myAudi. Enfin, le service voiturier permet la prise en charge et la restitution du véhicule directement au domicile ou sur le lieu d’activité.

Avec Audi Twin Service, un entretien complet effectué par deux experts Audi peut être effectué en 90 minutes. De son côté, le service Audi rent propose, en cas d’immobilisation, un large choix de véhicules de remplacement à tarif préférentiel. le Service Station offre aussi la possibilité de planifier son entretien pendant ses déplacements.

Connectivité

Avec les fonctionnalités Audi connect, l’utilisateur Audi est connecté à son Audi et au reste du monde en toute situation. Une offre de services numériques polyvalents pour l’accompagner avant, pendant et après son trajet, et contrôler son Audi à distance.

Via son application myAudi, le client et le gestionnaire peuvent, grâce au service Functions on Demand, ajouter des options supplémentaires dans le véhicule, pour une durée modulable, même après l’achat de votre véhicule.

Accompagnement

Dans les showrooms Audi, du lundi au samedi, des conseillers commerciaux dédiés accompagnent les professionnels pour répondre à leurs questions et les conseiller sur leur projet. Pour obtenir une information, joindre Audi assistance ou entrer en relation avec un conseiller Audi, il suffit de contacter le 09 69 36 86 12. Des conseillés sont également disponibles sur un chat en ligne ou par chat vidéo, tous les jours, de 7h à minuit. Pour toutes les questions liées à la connectivité et la recharge électrique, les conseillers Audi sont joignables 7j/7 et 24h/24h.

Pour connaître les solutions fiscales les plus avantageuses pour un projet automobile, il est possible de bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’une conseillère Audi dédiée à la fiscalité dans le chat sur Audi.fr. L’experte est formée régulièrement afin de connaître toutes les nouvelles réglementations en fiscalité automobile, permettant de garantir un service de la plus haute qualité.

Leasing

La location longue durée est la solution idéale pour les professionnels qui souhaitent savoir où ils vont. Au-delà des nombreux avantages, cette solution permet de maîtriser totalement les coûts d’une flotte automobile avec des offres sur-mesure. le crédit-bail, également, est une solution de financement pour les professionnels et les entreprises qui souhaitent avoir la possibilité d’acquérir le véhicule à la fin du contrat. Il s’agit aussi d’une solution avantageuse en matière de fiscalité. Le crédit classique, de son côté, facilite l’acquisition d’un véhicule en mensualisant son achat. Cette solution est idéale pour les professionnels qui souhaitent devenir propriétaires de leur véhicule immédiatement sans mobiliser les fonds propres de leur entreprise.

Les offres Audi leasing Concept personnalisées, font découvrir le monde de la mobilité électrique en toute sérénité, à ses clients entreprise. Elles conjuguent la location d’une Audi e-tron avec des assurances et services privilégiés. La garantie perte financière est une assurance permet de financer son Audi sereinement tout en maîtrisant un risque financier majeur.

Ecosystème

Avec le service de recharge e-tron Charging Service, l’utilisateur bénéficie de tarifs préférentiels sur plus de 300 000 points de recharge publics en Europe, dont plus de 43 600 bornes en France. S’ajoutent également des stations haute puissance du réseau IONITY, pour recharger la gamme Audi e-tron, 100% électrique, offrant une charge à hauteur de 80%, en 30 minutes seulement. Accessibles via smartphone (application myAudi), les services Audi connect proposent en plus des fonctionnalités spécifiques pour les modèles électriques e-tron et hybrides rechargeables TFSI e.

Un conseil pour choisir l’offre de charge la plus adaptée, qu’elle soit à domicile de l’utilisateur ou au bureau du gestionnaire de flotte : à domicile avec Zeborne, en entreprise ou en co-propriété avec Zeplug. Conjugué à l’offre étendue grâce à l’application Shargy, l’utilisateur, conseillé par l’expert SCALE, bénéficiera des meilleures solutions pour l’utilisation quotidienne de son Audi e-tron.

Comme tout client Audi, identifié sur le programme de fidélité « myAudi » du constructeur Premium, l’utilisateur du véhicule inscrit sur myAudi profitera des services exclusifs et invitations. Vernissages, avant-premières, expositions, masterclass gastronomiques avec des chefs étoilés, rencontres avec des ambassadeurs, sessions de conduites inédites, sur circuit et sur route.

Photos : Audi