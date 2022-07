Vente aux enchères de la sculpture Bugatti Asprey « La Voiture Noire » et de son NFT

Ce chef-d’œuvre unique, inspiré de l’hypersportive « La Voiture Noire » de Bugatti, a été vendu pour 378 000 £ (prime acheteur comprise), avec l’œuvre d’art et le NFT qui l’accompagnent, à un acheteur averti.

La légende de « La Voiture Noire » s’est renforcée encore un peu plus avec la vente d’une sculpture unique signée Asprey et de son NFT à un collectionneur passionné. S’inspirant de la célèbre Bugatti Type 57 SC Atlantic, qui a tristement été perdue, et de sa réinterprétation moderne « La Voiture Noire », le studio Asprey a créé une sculpture en or unique et une œuvre d’art originale reliées à un NFT.

La vente aux enchères de cette pièce maîtresse de la collaboration Bugatti Asprey, qui a eu lieu le 30 juin à Londres lors de la 20th Century & Contemporary Art Evening Sale organisée par la maison de vente Phillips, a suscité un très vif intérêt au niveau international. En plus de deux siècles, Phillips est devenu le lieu incontournable pour les collectionneurs à la recherche des plus belles œuvres d’art contemporain.

La sculpture, fabriquée à la main par des maîtres orfèvres dans l’atelier londonien d’Asprey pendant plus de six mois, est montée sur un socle réalisé sur mesure aux couleurs de Bugatti et d’Asprey.

Le NFT, qui est relié à la sculpture « La Voiture Noire » par un QR code et un identifiant de série uniques, offre une vraie complémentarité digitale à l’œuvre d’art physique. Proposé à l’acheteur comme une option très exclusive, le NFT débloque la possibilité d’achat d’une sculpture supplémentaire – une version Noire de l’œuvre originale. Il peut choisir de la commander s’il le souhaite, moyennant un coût supplémentaire.

La vente aux enchères de la sculpture « La Voiture Noire » fait suite à l’extraordinaire engouement suscité par les 261 petites sculptures en argent sterling issues de la collection Bugatti Asprey – toutes associées à leur NFT respectif – qui se sont vendues en quelques instants seulement.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir généré une si forte demande à l’international pour cette pièce phare née de notre partenariat avec la marque londonienne Asprey. La sculpture « La Voiture Noire », pièce unique, est une représentation artistique de la passion partagée par Bugatti et Asprey – ce chef-d’œuvre regroupe un esprit novateur et un grand soucis de perfection, dans les moindres détails. Le nouveau propriétaire de cette pièce très exclusive est l’un des nombreux admirateurs de la marque et se réjouit que cette pièce devienne une œuvre majeure de sa collection. »

Ali Walker, Directeur de la Création d’Asprey Studio, a déclaré : « La sculpture d’Asprey Bugatti est un chef-d’œuvre qui a toute sa place dans une vente aux enchères aussi prestigieuse. Il s’agit d’une grande première pour Phillips : la vente d’un NFT en échange d’une sculpture. Le cheminement d’Asprey et de Bugatti vers l’utilisation de la technologie et du digital au service de la créativité ne fait que commencer. »

Photos : Bugatti