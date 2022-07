Une nouvelle concession Bugatti en Pologne

En collaboration avec le groupe Pietrzak, Bugatti renforce sa présence en Europe continentale et s’installe dans la ville polonaise de Katowice.

Dans la région de la Silésie, au sud de la Pologne, la ville de Katowice est devenue un symbole de transformation rapide et de modernisation. Comptant plus de deux millions d’habitants et la plus forte concentration de grandes fortunes du pays, Katowice est devenue un épicentre culturel et économique, fortement connectée aux villes voisines que sont Wroclaw et Cracovie. Autrefois synonyme d’industrie lourde et de secteur minier, Katowice est aujourd’hui le cœur de la métropole silésienne GZM (Grnolsko-Zagbiowska Metropolia), qui abrite l’industrie automobile du pays. Elle accueillera bientôt la marque de luxe française Bugatti, établissant une nouvelle présence dans la région.

Grâce au partenariat avec le groupe Pietrzak et la construction d’un nouveau showroom à la pointe de la technologie, les clients polonais pourront bientôt découvrir sur leur territoire l’histoire, l’artisanat, le design et l’innovation de la maison Bugatti.

Fondé en 1994, Pietrzak est un groupe de concessionnaires de luxe reconnu internationalement. S’appuyant sur un portefeuille de huit concessions basées en Silésie et à Varsovie, l’équipe du groupe Pietrzak est composée des meilleurs experts du pays en terme de commercialisation de véhicules haut de gamme.

Sous un même toit, le groupe proposera des installations luxueuses comprenant un centre d’entretien automobile, un restaurant, une galerie d’art et un héliport. Sur le toit, une ruche produira le miel qui sera utilisé dans le restaurant situé juste en dessous. Les hypersportives Bugatti seront placées dans un espace dédié et entourées des modèles historiques de la marque, de meubles luxueux et d’appareils technologiques de pointe.

Le Ristorante La Squadra du groupe Pietrzak – restaurant italien gastronomique situé à côté du showroom – créera le lien entre ces véhicules d’exception et une cuisine très haut de gamme. De leur table, séparés du showroom par de grandes fenêtres, les clients pourront admirer les chefs-d’œuvre Bugatti, tout en savourant le meilleur de la cuisine italienne.

En Pologne, les tout premiers modèles Bugatti apparaissent dans les années 1920. La célèbre Type 35, ainsi que les Type 43 et Type 44 – qui ne ressemblent en rien aux véhicules que l’on trouvait dans la région – commencent à sillonner les routes locales. La Bugatti Type 35, pilotée à l’époque par les coureurs polonais Maurycy Potocki et Wacaw Kasza, participa à de nombreuses courses telles que la Tatra Race de 1929 et le Grand Prix de Lviv en 1930. La Type 43, quant à elle, rejoindra des courses d’avant-guerre, battant des records de vitesse avec Stanisaw Szwarcsztajn et Wacaw Kasza à son bord. Une Type 44 « Torpedo d’Usine », livrée à l’origine à Krakovia en 1928, a ensuite participé, elle aussi, à de nombreuses courses dans les années 1930, comme le Poland Tourist Trophy et la montée d’Ojcw. Aujourd’hui, l’arrière-petit-fils de Wacaw Kasza continue de faire parler du passé triomphal de Bugatti en course automobile à travers des films et des photographies dédiés aux exploits de son ancêtre avant la guerre.

Guy Caquelin, Directeur Régional Europe de Bugatti, a déclaré : « L’Europe a toujours été historiquement l’un des marchés les plus importants pour Bugatti, et nous sommes très heureux de nous étendre dans une nouvelle région, la Pologne, en nous associant aux experts du groupe Pietrzak. Nous sommes ravis de travailler avec les meilleurs de l’industrie automobile ici, car nos clients s’attendent à retrouver les mêmes standards de qualité Bugatti dans tous nos points de vente à travers le monde. Notre présence à Katowice ne fera pas exception et nous sommes impatients d’accueillir les clients, actuels comme nouveaux, dans l’univers Bugatti à Katowice. »

Jakub Pietrzak, Co-Propriétaire du groupe Pietrzak, a commenté : « Le groupe Pietrzak opère dans le secteur de l’automobile depuis plus de 25 ans et avec les principales marques automobiles de luxe depuis près de dix ans. Nous sommes fiers que la nouvelle concession Bugatti soit située au cœur de la région de Silésie, à Katowice, d’où le groupe Pietrzak est originaire. La demande de produits Bugatti continuant d’augmenter dans la région, nous sommes le partenaire idéal pour y répondre et nous réjouissons de rejoindre le réseau mondial de concessionnaires exclusifs de la marque. Le service client de notre concession de Katowice reflètera évidemment les standards particulièrement élevés qui font la réputation de Bugatti. »

Photos : Bugatti