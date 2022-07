Porsche a livré 145 860 véhicules au premier semestre 2022

Porsche a maintenu de solides chiffres de livraison au premier semestre 2022, malgré un certain nombre de défis. Dans l’ensemble, le constructeur allemand de voitures de sport a livré 145 860 véhicules à des clients du monde entier entre janvier et juin, soit une baisse de 5% par rapport à l’année précédente.

« Nous et nos concessionnaires avons traversé avec succès un premier semestre marqué par des facteurs externes et des incertitudes. En plus des difficultés posées par la résurgence de la pandémie de COVID en Chine et sur d’autres marchés, des défis continus liés à la chaîne d’approvisionnement et à la logistique nous ont accompagnés. Dans le même temps, la désirabilité de notre marque et la popularité de nos produits restent fortes. Nous prévoyons que le second semestre sera dynamique. Comme les années précédentes, nous sommes optimistes quant à l’avenir et déterminés à aller de l’avant à toute vapeur pour les mois restants de l’année. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

Croissance en Allemagne et en Europe

Les situations de marché mondiales du premier semestre ont été variées et les chiffres de livraison pour les différentes régions et marchés sont donc hétérogènes. En Europe, le nombre de livraisons de véhicules s’élève à 43 087. Il s’agit d’une augmentation de 7% en glissement annuel par rapport à une période déjà forte. Il en va de même pour le marché intérieur de l’Allemagne. 13 785 livraisons au cours des six premiers mois de 2022 représentent un gain de 5% d’une année sur l’autre. En Chine, Porsche a pu livrer 40 681 véhicules à ses clients malgré des mois de confinement dans certaines villes. La baisse des livraisons au cours du premier semestre représente une baisse de 16% par rapport à l’année précédente. Compte tenu de la baisse globale du segment haut de gamme/luxe en Chine (en baisse de 23% de janvier à mai), le constructeur de voitures de sport a enregistré un résultat impressionnant sur son plus grand marché unique à ce jour. Au total, 62 245 véhicules ont été livrés aux clients Porsche dans la région Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, Porsche a livré 32 529 véhicules à ses clients malgré des difficultés de livraison et de transit. Ce chiffre s’inscrit dans le contexte du semestre le plus solide jamais enregistré à la même période l’an dernier.

Le Cayenne reste la Porsche la plus populaire

La demande reste particulièrement élevée pour les modèles SUV. Au total, 41 947 clients ont pris livraison d’un Cayenne. En deuxième place, le Macan, avec 38 039 livraisons. L’icône de la voiture de sport, la 911, a été livrée à 21 616 clients dans le monde. Le Taycan a été remis à 18 877 clients – malgré les limitations de production dues aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, qui ont particulièrement affecté la Porsche tout électrique. La Panamera a été livrée 15 604 fois, tandis que 9 777 exemplaires des modèles 718 Boxster et 718 Cayman ont été distribués aux clients.

« Nous entrons dans le troisième trimestre plein d’énergie et d’optimisme et, en plus des livraisons, nous continuons à nous concentrer sur des expériences de marque uniques pour nos clients. », a ajouté Detlev von Platen.

Photos : 4Legend.com / Porsche