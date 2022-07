Volkswagen enregistre de solides résultats au premier semestre 2022

Le Groupe Volkswagen enregistre un solide résultat opérationnel au premier semestre, ce qui lui permet d’investir sur des segments d’activité à fort potentiel et de nouvelles plateformes. Le Groupe a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie lors du second trimestre et développé ses activités dans des plateformes technologiques dédiées aux services de mobilité, aux batteries et aux solutions logicielles.

« Dans un contexte particulièrement difficile à l’échelle mondiale, Volkswagen affiche une solidité financière remarquable. La marge opérationnelle au premier semestre de l’exercice témoigne de la pertinence de notre offre de produits et du dynamisme de nos ventes sur le segment premium. En outre, les marques à fort volume du Groupe ont démontré leur capacité à dégager de bons résultats dans un environnement défavorable. », a déclaré Arno Antlitz, Directeur Financier du Groupe (CFO) à l’occasion de la présentation des chiffres trimestriels.

La demande de véhicules 100% électriques (BEV) a poursuivi sa forte progression au second trimestre. Les prises de commandes en Europe de l’Ouest au titre du premier semestre 2022 ont augmenté de 40% par rapport à la même période de l’exercice 2021. En dépit des difficultés d’approvisionnement, des arrêts temporaires de production en Europe et des interruptions liées aux confinements décrétés en Chine, 118 000 véhicules électriques (BEV) ont été livrés au second trimestre soit 6% des livraisons totales. Au premier semestre, les livraisons de modèles 100% électriques ont augmenté de 27%, à 217 000 unités livrées. Volkswagen a accru au deuxième trimestre ses capacités de production pour l’ID.4 à Emden et à Chattanooga, et pour l’ID. Buzz à Hanovre pour pouvoir faire face à l’augmentation prévue de la production globale de véhicules électriques au second semestre et au-delà.

Dans une conjoncture difficile et malgré des difficultés d’approvisionnement ayant entravé la chaîne logistique, le Groupe a montré sa capacité de résilience au T2. Le chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre est de 69,5 milliards d’euros (hausse de 3,3% par rapport à 2021). Le résultat opérationnel hors incidences exceptionnelles au titre du T2 s’établit à 4,7 milliards d’euros, en incluant près de 2,4 milliards d’euros d’effets négatifs de valorisation à la juste valeur d’instruments dérivés hors comptabilité de couverture (principalement pour la couverture du risque sur les matières premières). La valorisation à la juste valeur établie au T1 s’était soldée par un effet positif. Avant intégration de ces dépréciations des valeurs comptables nettes, la performance enregistrée par l’entreprise s’améliore par rapport au premier trimestre 2022, qui affichait déjà un niveau remarquable.

Le résultat opérationnel hors incidences exceptionnelles (éléments non récurrents) au S1 s’établit à 13,2 milliards d’euros, en hausse de 16,1% en glissement annuel. Ce résultat est porté par les solides performances enregistrées par les marques Premium et Sport du Groupe, mais aussi par les améliorations affichées par les marques à fort volume qui dégagent une marge de 5,0% au S1, ce qui atteste de la stabilité de l’activité de Volkswagen. En Chine, la production mensuelle enregistre une nette reprise à la fin du T2, plaçant le Groupe en bonne position pour le reste de l’année au regard des perspectives d’assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid. La région constitue le deuxième marché intérieur le plus vaste du Groupe en termes de véhicules électriques à batterie (29% des ventes au S1 et T2). La région est le principal moteur de croissance pour les livraisons de véhicules électriques, avec 63 500 unités livrées au S1 2022 (triplement du chiffre en glissement annuel).

Le Groupe continue à investir de manière ciblée sur les futures technologies destinées aux véhicules électriques à batterie (BEV) et sur les solutions logicielles. Les dépenses de R&D sont passées à 4,9 milliards d’euros au T2, consolidant ainsi le statut de Volkswagen en tant que fournisseur de services de mobilité axées sur des solutions logicielles.

« Le solide résultat opérationnel enregistré par le Groupe et son assise financière permettent à l’entreprise d’investir massivement dans des domaines qui constitueront à l’avenir de nouvelles sources de chiffre d’affaires. Volkswagen a également réalisé des progrès majeurs dans la mise en œuvre de sa stratégie au deuxième trimestre et développé ses plateformes technologiques dédiées aux batteries, aux services de mobilité et aux solutions logicielles. », souligne Arno Antlitz.

Volkswagen s’impose comme un acteur majeur en matière de services de mobilité

L’acquisition d’Europcar est une étape stratégique importante qui permettra à Volkswagen d’étendre son activité de services de mobilité, en investissant un marché à forte croissance porté par la demande soutenue des clients. Les sources de revenus issus de cette activité sont prometteuses. Ainsi, Volkswagen sera en mesure de proposer des solutions de mobilité à l’ensemble de ses clients via le réseau d’infrastructures d’Europcar, notamment sur les points de transfert que constituent les aéroports, les gares ferroviaires et les agences de location en cœur de ville, et ainsi développer ses services de mobilité.

Volkswagen prévoit de couvrir l’ensemble des besoins de mobilité de ses clients à partir d’une seule application téléphonique, notamment le ride hailing (VTC), le ride pooling (covoiturage), le car sharing (autopartage), la location et l’abonnement de voiture.

La nouvelle société PowerCo ouvre la voie à un développement de la production de batteries

La société PowerCo, sise à Salzgitter, a été créée officiellement en juillet. Avec la création de cette société, Volkswagen entend fédérer ses activités liées aux batteries au sein d’une seule entité, de l’approvisionnement en matières premières au recyclage.

Parallèlement, les travaux de construction de la première usine de cellules de batteries ont commencé. Ce premier site de production marque le début de la campagne de déploiement à l’échelle mondiale de sites de production de batteries écocompatibles lancée par Volkswagen afin de sécuriser l’approvisionnement et de réduire les coûts pour le Groupe Volkswagen.

CARIAD lance de nouvelles mises à jour logicielles sur le marché

Au deuxième trimestre, CARIAD affiche de formidables progrès, notamment en développant ses compétences dans le domaine de la conduite automatisée et en fournissant des mises à jour logicielles performantes à ses clients qui contribuent à améliorer nettement les fonctions d’automatisation de la conduite et ajoute de nouvelles fonctionnalités, comme le changement de voie automatique avec Travel Assist (conduite partiellement automatisée en mode croisière), le stationnement automatique et le Plug & Charge.

Par ailleurs, CARIAD a conclu divers partenariats avec des fabricants de semi-conducteurs pour s’assurer la fourniture de matériels hautes performances pour la plateforme logicielle du Groupe et pérenniser la production des véhicules de prochaine génération.

Perspectives

Fort du solide premier semestre et de l’assouplissement des contraintes pesant sur la chaîne logistique, le Groupe Volkswagen confirme les perspectives d’évolution de l’activité annoncées pour 2022. L’approvisionnement en faisceaux de câbles, qui a été géré avec succès, est revenu quasiment à un niveau normal. Le Groupe anticipe un retour à la normale de son mix de produits au second semestre avec l’amélioration constatée dans le domaine des semi-conducteurs et le carnet de commandes bien rempli de l’entreprise. Une nette reprise des ventes mensuelles à la fin du T2 annonce des chiffres solides sur le prochain semestre.

Toutefois, il n’est pas possible à ce jour de mesurer pleinement les conséquences de la guerre en Ukraine ni les incidences de la pandémie de Covid-19 sur l’activité du Groupe Volkswagen, sur l’économie mondiale et sur la croissance dans le secteur automobile pour l’année 2022. En Europe en particulier, des incertitudes pèsent sur l’approvisionnement en énergie.

« Malgré la prudence de rigueur en ces temps d’instabilité sur l’environnement du marché et de risques géopolitiques, nous sommes optimistes sur notre capacité à accélérer la transformation du Groupe. », conclut Arno Antlitz (CFO).

Chiffres clés du Groupe Volkswagen

Chiffres clés par marque et par segment d’activité

Comme au T1, et en adéquation avec la stratégie New Auto, le Groupe VW établit ses états comptables et financiers en ventilant les chiffres entre les divisions de marques énumérés ci-après : Volume, Premium et Sport & Luxury. En outre, Cariad figure en tant qu’entité distincte, comme Traton, dont les états comptables et financiers figurent dans les comptes de Scania & MAN et Navistar, sans publication séparée.

Photos : Volkswagen