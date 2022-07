Porsche propose de nouveaux stages de conduite en Suisse

La Suisse compte désormais un centre de conduite Porsche grâce à une coopération avec le Touring Club Suisse (TCS) qui possède l’unique circuit helvétique à côté de Neuchâtel : le Porsche Driving Center Lignières.

Ouverture d’un centre de stages de conduite Porsche en Suisse

Porsche propose désormais de nouveaux programmes d’expérience de conduite en Suisse sur le Circuit de Lignières dans le canton de Neuchâtel. Grâce à une récente coopération avec le Touring Club Suisse (TCS), le constructeur de voitures de sport de Stuttgart élargit pour la première fois son éventail » Porsche Experience » à des stages de conduite librement accessibles.

« La force la plus impressionnante de nos voitures de sport, c’est leur performance en virage. Il n’y a pas mieux qu’un circuit fermé pour en faire l’expérience. La nouvelle offre que nous lançons en partenariat avec le TCS est ouverte à tous les passionnés de Porsche en Suisse, et à tous ceux qui veulent le devenir. À cet égard, le tracé compact de Lignières est idéal pour apprendre les bases de la conduite sportive. », a déclaré Michael Glinski, PDG de Porsche Schweiz AG.

Les stages dispensés au Porsche Driving Center de Lignières se complètent les uns les autres en volume et en contenu. Les cours d’une demi-journée ou d’une journée « Porsche Pilot », « Porsche Pilot Sport » et « Porsche Pilot Sport Plus » vont des exercices de sécurité au volant à la pratique ciblée de la ligne idéale. Des variantes des modèles 911 et 718 Boxster ou Cayman sont disponibles. Il est également possible de participer avec sa propre voiture de sport Porsche.

Le Porsche Driving Center Lignières prend ses quartiers sur l’unique circuit fermé de Suisse et propose de nouveaux programmes de conduite. Les cours peuvent être réservés en ligne sur www.porsche.ch/pdc, avec des prix débutant à partir de 530 CHF.

Porsche Driving Center Lignières

Le Porsche Driving Center Lignières est situé sur le site du TCS sur le plateau qui surplombe le lac de Bienne. Son circuit est long de 1,350 km. Construit en 1961, le site a été repris en 2003 par le TCS. Depuis, il a été aménagé en centre d’entraînement à la conduite. Outre le circuit, il comprend des surfaces dynamiques, des zones tout-terrain ainsi qu’un espace événement et des locaux multifonction.

L’opération de co-branding avec le Porsche Driving Center de Lignières assurera progressivement une valorisation visuelle au circuit. À cela s’ajoute l’installation de cinq stations de recharge de 22 kW pour véhicules électriques dans le cadre du réseau de recharge européen Porsche Destination Charging. Par ailleurs, des véhicules d’instructeurs sont mis à disposition par Porsche, partenaire officiel du TCS pour les stages de conduite sportive.

Photos : Porsche