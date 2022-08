Volkswagen V.MO – Prototype d’un drone électrique eVTOL pour passagers

Volkswagen Group China a dévoilé fin juillet 2022 son premier prototype de drone électrique pour passagers à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), dans le cadre de sa stratégie visant à explorer et à innover dans les concepts de mobilité individuelle entièrement électriques et durables. En 2020, Volkswagen Group China a lancé un projet de mobilité verticale pour explorer la prochaine génération de solutions de mobilité, y compris le marché de la mobilité aérienne urbaine et l’extension du trafic urbain dans l’espace aérien. Après des recherches intensives, un travail conceptuel et un développement, l’équipe du projet a maintenant développé son premier modèle de validation – le V.MO. Ce premier prototype a également été surnommé le « Flying Tiger » en raison de sa livrée noire et dorée distinctive, qui a été peinte pour commémorer son lancement dans l’Année du Tigre.

Le concept de prototype est basé sur des solutions de conduite autonome et une technologie de batterie existantes pour une mobilité sans émissions. Avec une configuration de luxe X-Wing de 11,2 m de long et une largeur d’envergure de 10,6 m, le modèle comprend huit rotors pour la portance verticale et deux hélices pour le vol horizontal. Volkswagen Group China effectuera plusieurs essais en vol plus tard cette année pour optimiser le concept et un prototype amélioré subira d’autres vols d’essai avancés d’ici la fin de l’été 2023. Dans sa dernière itération future, l’eVTOL entièrement électrique et automatisé pourrait éventuellement transporter quatre passagers plus des bagages sur un distance jusqu’à 200 km.

Le Dr Stephan Wöllenstein, PDG de Volkswagen Group China, a déclaré : « Grâce à ce projet pilote, nous amenons la longue tradition de Volkswagen en matière d’ingénierie de précision, de conception et d’innovation à un niveau supérieur, en développant un produit haut de gamme qui répondra aux besoins de mobilité verticale. de nos futurs clients chinois férus de technologie. Il s’agit d’un projet pionnier que notre jeune équipe d’experts chinois a commencé à partir de zéro – ils travaillent avec de nouveaux concepts de design et de nouveaux matériaux tout en développant de nouvelles normes de sécurité, perturbant et innovant à chaque étape du processus. Le lancement de ce superbe modèle de validation – le V.MO – est la première de nombreuses étapes remarquables de notre voyage passionnant vers le transport aérien urbain, et un parfait exemple de notre mission « From China, For China ». Notre objectif à long terme est d’industrialiser ce concept et, tel un « Flying Tiger », d’innover sur ce nouveau marché de la mobilité émergent et en évolution rapide. »

Volkswagen Group China étend rapidement son expertise locale en R&D et en logiciels pour répondre plus rapidement aux attentes des clients et accélérer considérablement le rythme de l’innovation. Le projet de Mobilité Verticale nécessite une réflexion interdisciplinaire et innovante dans un nouveau domaine, et le Groupe a constitué une équipe de jeunes experts locaux pour le faire avancer. Ils ont été soutenus par des partenaires chinois, dont Hunan Sunward Technology, une filiale du groupe de fabrication Sunward basé dans le Hunan. La société se spécialise dans le développement, la vente et les services de produits aéronautiques et est un leader du marché dans l’industrie des avions de sport légers.

La mobilité aérienne urbaine est un marché en plein essor qui vise à utiliser l’espace aérien pour les liaisons à courte et moyenne distance, en particulier au-dessus et entre les grandes villes. En Chine, il est appelé à jouer un rôle important dans l’avenir du transport urbain et interurbain dans ses mégapoles congestionnées. Dans la première phase de son utilisation commerciale, V.MO est susceptible d’être présenté comme un produit haut de gamme pour les clients chinois fortunés férus de technologie, par exemple pour les services de navette aérienne VIP. Les véhicules aériens eVTOL pourront transporter des passagers plus rapidement et plus efficacement que les moyens de transport terrestres conventionnels actuels et avec une plus grande flexibilité. Au fur et à mesure du développement du projet de mobilité verticale, Volkswagen Group China travaillera avec les autorités chinoises compétentes pour obtenir la certification.

Photos : Volkswagen