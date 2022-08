La Lamborghini Countach LPI 800-4 dans le jeu Asphalt 9: Legends

Automobili Lamborghini annonce les débuts de la Countach LPI 800-4 dans le monde des jeux vidéo dans Asphalt 9 : Legends. La version virtuelle de la super voiture de sport arrive sur la plateforme de simulation développée par Gameloft pour les marques. Pour célébrer les débuts de la supercar à moteur V12 hybride, Gameloft a créé une compétition dédiée à la Lamborghini Countach LPI 800-4, divisée en deux étapes éliminatoires suivies de la Grande Finale le 14 septembre 2022.

Lors des séances qualificatives (ouvertes du 1er au 7 août et du 22 au 28 août de 8h00 à 23h59), les participants s’affronteront en mode jeu unique pour réaliser le meilleur temps au tour. Les plus rapides participeront à la grande finale, participant à des courses à double élimination qui détermineront qui participera à la finale iOS, diffusée en direct sur les réseaux sociaux de Lamborghini.

Asphalt 9: Legends, le dernier jeu de la franchise de course Asphalt téléchargé plus d’un milliard de fois, est devenu l’un des jeux de simulation les plus réussis, en partie grâce à la présence des supercars les plus emblématiques du monde, notamment les Lamborghini Terzo Millennio, Huracán EVO Spyder et Essenza SCV12. Les joueurs du monde entier ont désormais la possibilité de prendre le volant de la Lamborghini de route la plus puissante de tous les temps, une édition limitée visionnaire et futuriste qui rend hommage à la Countach historique de la marque dévoilée en 1971.

Équipé de la technologie hybride V12 et 48V montée longitudinalement (LPI signifie Longitudinale Posteriore Ibrido), la Lamborghini Countach LPI 800-4 délivre une puissance totale de 814 ch et des performances exceptionnelles, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, 0 à 200 km/h en 8,6 secondes et une vitesse de pointe de 355 km/h.

« Asphalt 9: Legends est une expérience interactive unique en son genre qui donnera à des milliers de fans l’opportunité de découvrir notre supercar hybride. La Countach LPI 800-4 est l’héritière d’une voiture légendaire, capable de révolutionner le monde des super voitures de sport et de constituer un élément fondamental du patrimoine génétique de Lamborghini. », a déclaré Christian Mastro, directeur marketing d’Automobili Lamborghini.

Photos : Lamborghini