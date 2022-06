VW Golf R « 20 Years » – Une édition spéciale célébrant les 20 ans de la Golf R

Afin de célébrer le 20ème anniversaire de la VW Golf R, Volkswagen lance la Golf R « 20 Years » en tant que modèle exclusif en édition spéciale. La période de production limitée à environ un an fait du modèle en édition spéciale un objet de collection dès sa sortie de la chaîne de production. Comme tous les modèles de performance haut de gamme de la Volkswagen R avec leur puissance accrue, la Golf R a ses racines sur la piste de course et représente le transfert de technologies innovantes vers la production en série. Les communautés de fans du monde entier sont captivées par le design expressif et les performances améliorées. La nouvelle Volkswagen Golf R « 20 Years » est désormais disponible à la commande avec un prix démarrant à 59 995 euros en Allemagne.

À l’été 2002, Volkswagen a lancé l’un des modèles compacts les plus sportifs au monde, la première VW Golf R32. Avec son moteur VR6 de 3,2 litres développant 241 ch (177 kW), c’était la Golf la plus puissante que Volkswagen ait construite jusque-là. Dotée d’une transmission intégrale associée à un design et à des équipements exclusifs, cette voiture très dynamique était la référence technologique de sa catégorie. La Golf R32 a été un succès immédiat et ses ventes ont été le triple du montant initialement prévu. Depuis lors, la lettre la plus rapide de l’alphabet Volkswagen a enthousiasmé une communauté mondiale de fans avec les modèles les plus sportifs et les plus émotifs de la marque. Plus de 260 000 modèles R ont été vendus dans le monde à ce jour.

Volkswagen R fête en 2022 les 20 ans de la Golf R avec un modèle anniversaire, la Golf R « 20 Years »

Plus puissant, plus dynamique, plus émotif : la Golf R est traditionnellement le modèle le plus puissant de la gamme de produits la plus réussie de Volkswagen de tous les temps. Avec son moteur turbocompressé (TSI) de 320 ch (235 kW), la puissance de la Golf R distingue déjà le véhicule de la Golf classique de huitième génération. Cependant, la Golf R « 20 Years » surpasse avec sa technologie d’entraînement tout ce qui a été lancé jusqu’à présent avec le label Golf. Grâce à son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres d’une puissance de 333 ch (245 kW), elle délivre 13 ch de plus que la Golf R actuelle – et est donc la Golf la plus puissante de tous les temps.

Caractéristiques de performance exclusives

La puissance de la Golf R « 20 Years » est mise en avant dès le démarrage du moteur. Le conducteur peut sélectionner un Emotion Start pour activer un dépassement initial du régime moteur allant jusqu’à 2 500 tr/min. En combinaison avec une acoustique de conduite particulièrement frappante, cela renforce encore l’anticipation d’une expérience de conduite R typique. Lorsque le conducteur passe les vitesses manuellement dans les positions S et S+ du sélecteur de vitesse, la DSG fournit un retour perceptible de la boîte de vitesses et de la transmission à chaque fois que la palette droite est actionnée. De plus, le réglage optimisé du moteur signifie que la réponse au changement de charge est extrêmement spontanée. Le turbocompresseur est préchargé pour le maintenir à une vitesse constante pendant la conduite à charge partielle. Cela permet alors un développement de puissance plus rapide pour une accélération ultérieure. L’ouverture du papillon des gaz dans les phases de dépassement améliore également la dynamique et les performances sur route. Lorsque le conducteur lève le pied de l’accélérateur puis accélère à nouveau, cela permet une montée plus rapide du couple moteur et améliore sensiblement la réactivité du moteur. Cela permet à la VW Golf R « 20 Years » d’être conduite de manière encore plus dynamique et avec un niveau de stabilité de conduite supérieur dans les situations de conduite sportive.

Le modèle anniversaire accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes : la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 270 km/h.

Équipement R-Performance de série

La Golf R « 20 Years » est disponible de série avec le pack R Performance déjà connu de la Golf 8 R (incluant, par exemple, R-Performance Torque Vectoring en conjonction avec le Vehicle Dynamics Manager et deux modes de conduite supplémentaires, Special et Drift). Il améliore également le nouveau modèle en édition spéciale avec des éléments de design exclusifs. À l’arrière, le becquet de toit souligne le look inspiré du sport automobile du véhicule. La Golf R « 20 Years » est équipée de série de jantes en alliage de 19 pouces au design Estoril.

Première Volkswagen avec carbone véritable à l’intérieur

Le tableau de bord et les garnitures de porte sont équipés de série d’éléments décoratifs en carbone véritable – une première pour une Volkswagen. La Golf R « 20 Years » est la première Volkswagen dotée de ces éléments de design de haute qualité. À l’intérieur du véhicule, les accents visuels sont créés par les logos R bleus, y compris sur le volant sport multifonction. Le logo R bleu se trouve également sur le capuchon de la clé du véhicule pour souligner le fait que la clé appartient à un véhicule spécial.

Production à Wolfsburg

Comme tous les modèles de Golf, la VW Golf R « 20 Years » est produite dans l’usine de Wolfsburg, berceau de la Golf. La Golf R « 20 Years » arrivera chez les concessionnaires à partir de la mi-2022. La Golf R « 20 Years » est proposée sur divers marchés européens ainsi que sur plusieurs marchés internationaux et en Amérique du Nord.

Les caractéristiques de performance signifient que le modèle en édition spéciale est déjà un objet de collection en tant que nouvelle voiture. Dévoilée le 24 mai 2022 et lancée en juin 2022, la Volkswagen Golf R « 20 Years » est proposée en édition spéciale pour une période limitée jusqu’à la mi-2023.

Photos : Volkswagen