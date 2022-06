Audi réalise un don de 860 000 $ à UNO-Flüchtlingshilfe

Chaque jour, le déluge de nouvelles déchirantes de la guerre en Ukraine continue. Ces derniers mois, Audi a déjà lancé de nombreuses campagnes d’aide. En vendant aux enchères une œuvre d’art numérique dans son pavillon OMR, Audi fait un don pour aider les réfugiés ukrainiens via UNO-Flüchtlingshilfe.

Lors du festival OMR (Online Marketing Rockstars) à Hambourg, le plus grand salon de la scène numérique et en ligne, les 17 et 18 mai 2022, Audi a transformé son pavillon en scène pour une campagne d’art numérique au profit des réfugiés ukrainiens. Les artistes Ferdi Alici et Eylul Alici du studio Ouchhh, pionnier de l’art numérique, ont utilisé le pavillon Audi comme espace de design pour leur œuvre numérique « Unseen Universe ». La campagne a mis l’humain au centre : les puces dans les bracelets des visiteurs laissent les données de leurs mouvements, interactions et expériences se répercuter sur l’œuvre d’art numérique. Créées en temps réel à l’aide de l’intelligence artificielle, les œuvres d’art numériques du studio Ouchhh évoluaient constamment grâce à la saisie de données en direct des visiteurs.

L’œuvre d’art numérique « Unseen Universe » a été vendue aux enchères après le festival sous la forme de 7 000 NFT (jetons non fongibles), générant une valeur de plus de 860 000 $ (au 8 juin 2022). Le produit de la campagne pourrait continuer à augmenter, car chaque fois qu’un NFT « Unseen Universe » est revendu, 10% du prix seront reversés à UNO-Flüchtlingshilfe e.V. au profit de l’Ukraine.

« Toute l’équipe d’UNO-Flüchtlingshilfe est très reconnaissante pour ce soutien extraordinaire d’AUDI AG et de ses partenaires. En offrant un soutien aux réfugiés, ce projet créatif et passionné ouvre de nombreuses opportunités pour les vies touchées par la guerre. », a déclaré Peter Ruhenstroth-Bauer, directeur général d’UNO-Flüchtlingshilfe.

Philipp Noack, directeur des ventes pour l’Allemagne chez Audi, est tout aussi fier : « L’œuvre d’art numérique « Unseen Universe » et sa vente aux enchères en tant que NFT (jetons non fongibles) étaient une tentative audacieuse de quelque chose de nouveau. Je suis très fier de mon équipe de la division des ventes et du marketing d’Audi en Allemagne, qui a conçu et monté cette campagne innovante pour une bonne cause en très peu de temps. Nous sommes très enthousiasmés par le niveau d’intérêt et de participation que le projet a suscités, et nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir apporter une contribution aux efforts de secours de l’UNO-Flüchtlingshilfe pour l’Ukraine. »

Photos : Audi