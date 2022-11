WEC – Podium Porsche aux 8H de Bahrein 2022 en catégorie GTE-Am, déception en GTE-Pro

L’équipe Porsche GT a fait ses adieux au Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC avec les troisième et quatrième places de la catégorie GTE-Pro. Après une lutte acharnée lors de la finale de la saison 2022 à Bahreïn, l’équipe d’usine manque de peu les titres de champion du monde des constructeurs et des pilotes. Dans la catégorie GTE-Am, les deux Porsche 911 RSR alignées par Project 1 ont établi la référence. L’équipe cliente allemande a célébré une victoire doublée lors de la course de huit heures.





Au terme d’une décennie de courses d’usine dans le cadre du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC, le Porsche GT Team a fait preuve d’un esprit combatif impressionnant. Dans la course notoirement compétitive de huit heures sur le circuit international de Bahreïn, les deux Porsche 911 RSR ont initialement tenu la tête. Cependant, deux phases jaunes malheureusement chronométrées juste après les arrêts de ravitaillement ont propulsé les deux véhicules d’usine loin derrière le peloton après environ deux heures de course. Malgré des performances louables des pilotes et un travail d’équipe sans faille, les efforts de rattrapage n’ont pas été récompensés.

Au volant de leur voiture n°92, le Français Kévin Estre et le Danois Michael Christensen ont conclu la dernière manche de la saison à Bahreïn troisièmes de la catégorie GTE-Pro. La voiture sœur conduite par les coéquipiers pilotes d’usine Gianmaria Bruni d’Italie et Richard Lietz d’Autriche a pris le drapeau à la quatrième place. Ces résultats n’ont pas suffi à engranger suffisamment de points pour prétendre à la victoire tant attendue aux championnats du monde des constructeurs et des pilotes. Peu avant la fin de l’ultime course de la saison 2022, les deux 911 RSR ont échangé leurs places. La raison : si la Ferrari n°51 en mauvais état avait abandonné, Estre/Christensen auraient pu décrocher le titre de champion du monde des pilotes à la dernière minute.

« C’est un résultat décevant pour nous. Nous voulions vraiment remporter le titre comme un adieu approprié à la Works-911. Nous avons fait un travail irréprochable et fait de notre mieux, mais nous n’étions pas en mesure de gagner par nos propres mérites. Nous avons été vraiment malchanceux deux fois avec le timing des drapeaux jaunes, ce fut donc une performance décevante du chant du cygne de la catégorie GTE-Pro. N’oublions pas pour autant que nous avons gagné notre catégorie au Mans en juin dernier avec la 911 RSR. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« En fin de compte, nous étions trop lents et les rivaux ont eu plus de chance avec les phases jaunes. Nous devons savoir si notre manque de rythme était dû aux pneus ou au classement BoP. Nous sommes tristes. Nous avions imaginé un résultat différent pour conclure ce grand programme d’usine. », a déclaré Alexander Stehlig, directeur Factory Motorsport FIA WEC.

La dernière manche s’est nettement mieux déroulée pour l’équipe cliente de Project 1 en compétition dans la catégorie GTE-Am. Après des performances impressionnantes des pilotes Nicolas Leutwiler (Suisse), Mikkel Pedersen (Danemark) et Matteo Cairoli (Italie), la voiture n°46 a remporté sa catégorie devant la voiture sœur. Plus impressionnant encore, il s’agissait des débuts en FIA WEC pour les deux Américains Gunnar Jeannette et PJ Hyett dans la voiture n°56. Le duo était soutenu dans sa lutte pour la deuxième place par le pilote régulier britannique Ben Barnicoat. « Félicitations à nos solides clients. », commente Thomas Laudenbach. Alexander Stehlig a ajouté : « Project 1 a réalisé un doublé – c’est précisément ce que chaque équipe souhaite à la fin d’une saison. » L’équipe se sentira très motivée alors qu’elle se tournera vers la saison 2023, qui marque la dernière année pour la 911 RSR dans la catégorie GTE-Am du FIA WEC. Les deux voitures clientes de Dempsey-Proton Racing ont atteint le drapeau aux huitième et douzième positions, la Porsche 911 RSR alignée par GR Racing terminant sixième.

Avec la fin de la saison 2022, une ère des courses d’endurance touche à sa fin : la catégorie GTE-Pro populaire et la plus compétitive du FIA WEC est supprimée. Cependant, la Porsche 911 RSR sera toujours en campagne en 2023, avec des équipes clientes alignant la voiture de 515 ch dans la catégorie GTE-Am. L’année prochaine, la nouvelle équipe d’usine Porsche Penske Motorsport se battra pour la victoire au classement général avec le prototype 963 LMDh dans la catégorie hypercar du Championnat du Monde d’Endurance.

Commentaires sur la course

Michael Christensen (Porsche 911 RSR #92) : « Du point de vue de la conduite et de la stratégie, nous avons fait de notre mieux. Nous avons perdu beaucoup de terrain au début à cause de la malchance avec la phase de prudence. Fondamentalement, le jeu était terminé à ce moment-là. C’est tellement dommage, mais c’est comme ça que ça se passe certains jours. »

Kévin Estre (Porsche 911 RSR #92) : « Ce n’est pas comme ça qu’on l’imaginait. Nous sommes venus ici pour remporter les deux titres – et maintenant nous sommes ici les mains vides. Nous n’avions tout simplement pas la vitesse dans la course finale, nous avons donc essayé de faire quelque chose de stratégique, mais la chance n’était pas de notre côté. Nous avons fait de notre mieux. Malheureusement, Ferrari a été plus rapide que nous en seconde partie de saison. »

Gianmaria Bruni (Porsche 911 RSR #91) : « C’était serré à la fin, mais cela ne change rien au résultat global. Notre voiture s’est bien comportée en course. Nous avons dû compenser certaines absences de notre équipe au stand pour cause de maladie. Même les recrues qui sont intervenues au pied levé ont fait un travail impeccable. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, ce n’était tout simplement pas suffisant. Merci à l’équipe d’usine du FIA WEC pour ce moment extraordinaire. Maintenant, nous attendons avec impatience une nouvelle ère avec des prototypes passionnants. »

Richard Lietz (Porsche 911 RSR #91) : « Malgré tout, nous n’avions aucune chance. Je suis sûr que beaucoup de gens pourraient comprendre pourquoi. Je n’ai pas compris la gestion de la balance des performances cette année. Je souhaite à nos collègues qui vont travailler sur le 963 l’année prochaine une meilleure chance avec le BoP. »

Matteo Cairoli (Porsche 911 RSR #46) : « Dans la dernière course de la saison, nous avons enfin décroché notre première victoire. Ça ne va vraiment pas mieux que ça. Tout le week-end s’est déroulé comme sur des roulettes. C’était tellement amusant de conduire la 911 RSR sur la piste. Mes coéquipiers ont fait un travail fantastique dans le cockpit et toute notre équipe a tout fait correctement. Nous méritions ce succès. Un doublé à la fin de l’année, on ne peut pas demander plus que ça. »

Résultat de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Molina/Fuoco (E/I), Ferrari 488 GTE #52, 231 tours

2. Milner/Tandy (États-Unis/Royaume-Uni), Corvette C8.R #64, 230 tours

3. Christensen/Estre (DK/F), Porsche 911 RSR #92, 230 tours

4. Bruni/Lietz (I/A), Porsche 911 RSR #91, 230 tours

5. Pier Guidi/Calado (I/UK), Ferrari 488 GTE #51, 227 tours

Catégorie GTE-Am

1. Cairoli/Pedersen/Leutwiler (I/DK/CH), Porsche 911 RSR #46, 226 tours

2. Hyett/Jeannette/Barnicoat (USA/USA/UK), Porsche 911 RSR #56, 226 tours

3. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Ferrari 488 GTE #85, 226 tours

6. Wainwright/Barker/Pera (UK/UK/I), Porsche 911 RSR #86, 226 tours

8. Ried/Priaulx/Tincknell (D/UK/UK), Porsche 911 RSR #77, 226 tours

12. Poordad/Lindsey/Heylen (USA/USA/B), Porsche 911 RSR #88, 224 tours

Photos : Porsche