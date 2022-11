Miniature LB-Works Audi R8 au 1:18 par GT Spirit – GT325

Après d’autres réalisations sur la thématique du préparateur automobile japonnais Liberty Walk, GT Spirit a conçu une nouvelle miniature à l’échelle 1:18 : la LB-Works Audi R8.

Un kit carrosserie exclusif pour l’Audi R8

Une collaboration entre LB-Works et Artisan Spirits a donné naissance en 2015 à un kit carrosserie en carbone rendant l’Audi R8 (en motorisation V8 et V10) de première génération assez brutale et agressive. Le coupé sportif était dans le collimateur du préparateur japonnais Liberty Walk habitué aux transformations de carrosserie via des extensions élargissant fortement les véhicules ciblés.

Le design et le rendu du véhicule équipé du kit carrosserie en carbone peint est à la fois sportif et agressif. Fabriquée au Japon, la voiture est élargie de 25 mm à l’avant et 65 mm à l’arrière.

Cette réalisation soignée est l’un des 3 exemplaires officiellement dévoilés. Elle se démarque des deux autres par différents éléments :

– kit carrosserie Liberty Walk (extensions d’ailes, élargissement des côtés du pare-chocs, séparateur avant, lèvre de spoiler arrière, diffuseur arrière, aileron de coffre),

– jantes en aluminium forgées rotiform en rouge en 22 pouces, chaussées de pneus japonnais Falken,

– suspension pneumatique Airex,

– ligne d’échappement sur-mesure FI Exhaust,

– side blades élargis en carbone.

La motorisation est d’origine, non préparée. Le système de freinage de série en carbone céramique a été gardé et personnalisé aux couleurs de LB Performance.

Superbe réalisation en résine au 1:18

GT Spirit propose une nouvelle fois un modèle exclusif en miniature et d’excellente facture. Après Ferrari et Lamborghini, c’est au tour d’un modèle Audi préparé par LB-Works d’être fidèlement reproduit en résine à l’échelle 1:18.

Ce modèle réduit ne laisse personne indifférent : soit on aime, soit on déteste. Les kits carrosseries connaissent une expansion croissante, que l’on retrouve notamment chez des préparateurs comme RWB et Liberty Walk.

Cette mode intéresse également les collectionneurs de miniatures recherchant pour leurs collections des modèles sortant de l’ordinaire. GT Spirit l’a bien compris et continue de répondre favorablement à cette demande via l’Audi R8 by LB-Works.

La proportion du véhicule a bien été respectée avec les lignes de l’Audi R8 de première génération accentuées par le kit carrosserie à vis apparentes.

Tous les éléments du kit sont présents comme sur le modèle original avec les différentes inscriptions. La teinte blanc Glacier est excellente avec un rendu très réaliste.

La motorisation est bien présente dans son compartiment vitré, un point positif vu que GT Spirit ne propose pas de véhicules dotés d’ouvrant permettant de découvrir par exemple le moteur.

Les jantes rotiform peintes en rouge sont bien reproduites, offrant une vue sur les disques de frein et les étriers peints en blanc avec inscriptions noires du préparateur japonnais.

L’intérieur n’a pas été oublié avec la présence de sièges baquet type F1, le volant à méplat, le levier de la boîte S tronic, les éléments de la climatisation, l’écran central et même le levier de frein à main avec son embout chromé.

Ce modèle tuning est une belle réalisation offrant à la fois originalité et qualité. GT Spirit s’intéresse à un modèle méconnu dont peu d’informations et de photos sont disponibles.

La miniature a sa propre personnalité et aura une place de choix dans une collection automobile.

Le petit détail

Cette miniature possède de nombreux détails intéressants à découvrir en l’admirant avec attention. L’un deux se situe au niveau des entrées d’air du moteur. GT Spirit a pris le soin de ne pas négliger un seul élément afin de renforcer le réalisme de cette belle reproduction. Les grilles des entrées d’air latérales sont présentes dans une teinte noire brillante, derrière les side blades en carbone apparent.

Disponibilité et prix

Commercialisée courant 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT325, la miniature GT Spirit en résine à l’échelle 1:18 de la LB-Works Audi R8 est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com