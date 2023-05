1 million d’Audi Q5 – Audi Mexico fête ses 10 ans

Audi Mexico commémore dix ans d’histoire depuis la pose de la première pierre de la construction de l’usine le 4 mai 2013, en compagnie des autorités municipales et étatiques ainsin que des dirigeants du Groupe Audi. L’usine Audi de San Jose Chiapa a marqué un avant et un après dans l’industrie automobile mexicaine, car elle a été la première usine à produire des véhicules haut de gamme dans le pays. Audi Mexico a célébré une autre réalisation à l’occasion de son dixième anniversaire : fabriquer un million d’unités du Q5 pour le marché mondial depuis le début de l’exploitation de l’usine en septembre 2016. Les Audi Q5 qui ont quitté les chaînes de production de l’usine ont été fabriquées avec un accent particulier sur l’efficacité des ressources. Tout au long de cette décennie, l’entreprise a également mis l’accent sur la durabilité sociale, en mettant en œuvre des actions en faveur de la région conformément à la stratégie de citoyenneté d’entreprise promue par AUDI AG.

« Félicitations à toute l’équipe d’Audi Mexico pour cette étape impressionnante. L’usine de San José Chiapa est une partie importante de notre réseau de production mondial. Il fixe les normes de notre stratégie 360factory, notamment en matière de durabilité. La production sans eaux usées, en particulier, fait du site un modèle au sein du groupe. », a déclaré Gerd Walker, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge de la production et de la logistique.

De l’installation à nos jours, Audi Mexico a créé plus de 5 000 emplois, ce qui représente un chiffre considérablement plus élevé que prévu avant sa construction. L’arrivée d’Audi au Mexique a également généré plus de 20 000 emplois indirects correspondant aux nouveaux fournisseurs et à ceux qui se sont agrandis grâce à la production de l’Audi Q5. Cela a eu un impact positif non seulement sur la région, mais sur tout l’État de Puebla, un emplacement critique au sein du réseau de production du Groupe Volkswagen, car il a plus de 55 ans d’expérience avec Volkswagen au Mexique.

Tarek Mashhour, président exécutif d’Audi Mexico a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers de célébrer dix ans à San Jose Chiapa. Nous remercions tous nos employés qui nous ont permis d’écrire une histoire de succès au Mexique. Je les félicite tous parce que leur travail est d’une qualité de classe mondiale. Nous poursuivrons notre histoire à succès avec la même passion et la même perfection qui nous caractérisent, en faisant des pas fermes vers l’avenir de notre entreprise en matière de durabilité et d’électromobilité. »

La construction de l’usine a duré 1 245 jours depuis la première pierre jusqu’à la production le 30 septembre 2016. San José Chiapa produit l’Audi Q5 et ses dérivés pour le monde entier (hors Chine). En mai 2023, Audi Mexico a construit un total de 1 000 000 d’unités avec passion et perfection qui circulent aujourd’hui dans les rues, les avenues et les autoroutes du monde entier.

Depuis la pose de la première pierre, l’usine Audi dans l’État de Puebla a fonctionné avec un profond engagement envers la protection de l’environnement et le développement social et économique. Plusieurs actions et initiatives favorisent l’avenir durable de la région et de ses habitants. Par exemple, Audi Mexico a été reconnue comme entreprise socialement responsable pendant six années consécutives, grâce à ses actions en matière de protection de l’environnement et de promotion du développement des jeunes vivant à San José Chiapa.

De plus, Audi Mexico s’aligne sur les divers programmes promus par sa société mère en Allemagne, tels que Mission: Zero, le programme environnemental d’Audi visant à produire une production mondiale neutre en carbone pour tous les sites de production Audi d’ici 2025. L’usine de San José Chiapa est complète a plus de 80%. De même, elle s’aligne sur la stratégie d’entreprise citoyenne, agissant comme un bon voisin de la région. Un exemple est la construction d’un parc sportif à San José Chiapa parrainé par la municipalité pour promouvoir le sport et la santé parmi les habitants locaux.

Photos : Audi