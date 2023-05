Lamborghini Huracán Sterrato : Offroad en Californie

Les paysages variés de la Californie offrent l’environnement parfait pour apprécier l’esprit éclectique de la Lamborghini Huracán Sterrato, évident dès que les pneus touchent le tarmac puis le sable, sur route et piste.

Conduisant sur les routes panoramiques du remarquable parc national de Joshua Tree, les aventuriers apprécient le confort de conduite du Sterrato sur asphalte avant de dévaler les pistes de terre exaltantes en mode rallye au Chuckwalla Valley Raceway. Le circuit dans le désert de Coachella Valley combine une piste goudronnée traditionnelle avec des sections de surfaces en terre sur une longueur totale d’environ 4 km. L’approche pionnière et non conventionnelle de la marque Lamborghini est évidente dans les performances de l’Huracán Sterrato dans des environnements aussi divers, avec une dynamique de véhicule optimisée pour un contrôle de conduite parfait sur toutes les surfaces.

Le caractère aventureux du Sterrato est clair au premier coup d’œil : la garde au sol est augmentée de 44 mm par rapport à la Huracan EVO pour un débattement de suspension plus important, avec des voies plus larges à l’avant et à l’arrière de +30 mm et +34 mm respectivement. La protection de soubassement avant en aluminium, les seuils renforcés, le diffuseur arrière et les passages de roue robustes non seulement protègent la voiture mais soulignent sa musculature. Les prises d’air distinctives sur le capot arrière renforcent le caractère sportif du Sterrato, mais fournissent au moteur de l’air pur lors de la conduite sur des routes poussiéreuses. Les jantes de 19 pouces chaussées de pneus Bridgestone Dueler AT002 spécialement développés offrent une polyvalence et une adaptabilité maximales sur toutes les surfaces et toutes les conditions, pour un retour et un plaisir du conducteur optimaux ainsi que des performances.

Après avoir exploré le parc national de Joshua Tree et exploité les capacités du Sterrato à Chuckwalla, le chemin de terre recouvert de sable fin du désert ramène à Palm Springs, où le rythme ralentit et l’âme polyvalente du Huracán Sterrato s’adapte parfaitement aux avenues entourées de palmiers. arbres dans l’emplacement exclusif de la Californie.

Photos : Lamborghini