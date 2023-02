2022 a été une année record pour Audi Hungaria

En ce qui concerne les volumes de production, 2022 a été une année réussie pour Audi Hungaria malgré les défis et les incertitudes mondiaux. Dans la construction automobile, 171 134 voitures, le nombre le plus élevé jamais enregistré, sont sorties des chaînes de production (y compris les voitures destinées à la production brésilienne SKD) (171 015 en 2021). La marque aux quatre anneaux a fabriqué au total 1 677 545 groupes motopropulseurs au cours de l’année (contre 1 620 767 en 2021). Parmi ces groupes motopropulseurs, 108 097 étaient des groupes motopropulseurs électriques (96 976 en 2021). Audi Hungaria reste l’un des plus grands employeurs du pays, avec 11 957 employés fin 2022. En 2023, l’entreprise, qui fête ses 30 ans, vise à franchir de nouveaux caps.

« Tout comme nous l’avons fait au cours des trois dernières décennies d’existence de notre entreprise, nous avons clôturé l’année 2022 avec succès. Des facteurs externes, tels que les conséquences de la pandémie ou les problèmes d’approvisionnement en énergie et en matières premières, ont présenté à notre entreprise des défis sans précédent. Cependant, nos volumes de production élevés démontrent clairement que nous sommes capables de bien performer même dans des circonstances difficiles, grâce à la flexibilité, à l’expertise et aux nombreuses années d’expérience de nos collègues. Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie Next Level. En 2023, nous atteindrons de nouveaux jalons en matière de numérisation, d’électromobilité et de durabilité, et continuerons à développer notre modèle d’entreprise, en particulier dans le Shared Competence Center (SCC). En 2023, nous montrerons à nouveau de quelles grandes choses l’équipe d’Audi Hungaria est capable. », a déclaré Alfons Dintner, président du conseil d’administration d’Audi Hungaria Zrt.

En 2022, un total de 171 134 modèles Audi (y compris des voitures pour la production brésilienne SKD) sont sortis des chaînes de production de la marque aux quatre anneaux, une performance record pour Audi Hungaria. Les modèles Audi Q3 ont été produits en plus grand nombre, avec 98 665 unités. En outre, 64 343 modèles Audi Q3 Sportback, 6 291 TT Coupé et 1 835 TT Roadster ont également été produits à Győr. Parmi les modèles Q3 et Q3 Sportback équipés de groupes motopropulseurs électrifiés, 21 466 modèles hybrides rechargeables et 25 181 modèles hybrides légers ont été produits en 2022.

En tant que plus grand fabricant de groupes motopropulseurs au monde, Audi Hungaria a fabriqué un total de 1 677 545 groupes motopropulseurs l’année dernière, dont 108 097 groupes motopropulseurs électriques. L’entreprise a également produit 221 141 moteurs à trois cylindres, 684 018 moteurs à essence à quatre cylindres et 293 667 moteurs diesel. Au cours de l’année précédente, des moteurs Otto à cinq cylindres, un total de 21 745, tandis que des moteurs à six cylindres, 265 857 moteurs à essence et 77 931 moteurs diesel ont été produits. En outre, Audi Hungaria a également fabriqué 5 089 moteurs dix cylindres.

Audi Hungaria comptait 11 957 employés au 31 décembre 2022.

Photos : Audi