Premiers pas de la Bugatti W16 Mistral au Japon

La Bugatti W16 Mistral est arrivée en Asie, nouvelle étape de son tour du monde ayant débuté cet été en Amérique du Nord, puis en Europe et au Moyen-Orient. L’ultime roadster de Bugatti fait aujourd’hui escale dans la ville la plus peuplée au monde, qui est aussi l’une des plus importantes places financières de la planète : Tokyo.

Métropole dynamique, réputée pour sa technologie de pointe, sa riche culture et son vaste patrimoine, Tokyo est une ville qui allie harmonieusement tradition et modernité. Les visiteurs peuvent aussi bien y découvrir des temples vieux de plus de 1 000 ans que contempler des gratte-ciels parmi les plus hauts du monde. La W16 Mistral, qui s’appuie sur l’histoire plus que centenaire de Bugatti tout en arborant les toutes dernières innovations en matière de design automobile, se sent ici comme un poisson dans l’eau.

L’une de ses premières haltes au Japon : le Kanda Myojin Shrine, considéré comme l’un des plus anciens temples de Tokyo. Son style architectural intemporel le distingue dans l’extrême modernité de la métropole. Des années de tradition s’y mêlent ici harmonieusement aux toutes dernières technologies, comme dans la W16 Mistral.

La Bugatti W16 Mistral a également fait un passage par le parc Oishi, face au lac Kawaguchi, avec le mont Fuji en toile de fond. Ici, entre chien et loup, avant la tombée de la nuit, le feu arrière en forme de « X » agit tel un phare ouvrant la voie au design de demain.

La W16 Mistral s’est ensuite arrêtée au Gora Kadan, haut lieu du tourisme international. Ancienne retraite de la famille impériale, le Gora Kadan est un mélange harmonieux de nature – avec ses sources d’eau chaude naturelles – de tradition et de luxe, qui met les cinq sens en éveil. La W16 Mistral – dont le nom évoque un vent puissant qui souffle depuis la Vallée du Rhône jusqu’à la Méditerranée – s’inspire elle aussi directement de la nature mais rappelle aussi la tradition Bugatti avec notamment le levier de vitesses qui renferme la sculpture « L’Elephant Dansant » de Rembrandt Bugatti, frère d’Ettore.

En 2021, le showroom Bugatti de Tokyo a été inauguré sous la direction de Sky Group, partenaire officiel de Bugatti. Fort de son portefeuille de grandes marques de luxe, le groupe a accumulé des dizaines d’années d’expérience à satisfaire les exigences et les désirs de ses clients. A l’occasion de sa visite au Japon, la W16 Mistral a pris place au cœur du showroom Bugatti et les clients de la marque ont été conviés à la soirée officielle de présentation qui avait lieu dans un restaurant étoilé de renommée mondiale situé à proximité.

Kostas Psarris, Directeur Régional Asie et Moyen-Orient chez Bugatti, a déclaré : « Bugatti s’est toujours sentie naturellement chez elle à Tokyo et au Japon. Notre marque est à la fois guidée par nos traditions, mais aussi par les dernières avancées en matière de technologie, d’ingénierie et de design. La W16 Mistral incarne parfaitement nos valeurs, elle qui découle d’une longue lignée de légendaires roadsters Bugatti, et qui repousse toujours un peu plus les limites de l’imaginable en atteignant des niveaux incomparables en termes de performance et de luxe. C’est un grand honneur d’explorer les joyaux du Japon et de partager notre dernière création avec la clientèle internationale de Bugatti à Tokyo. Beaucoup de nos clients ici comptent parmi les collectionneurs de Bugatti les plus passionnés au monde. Le Japon est d’ailleurs l’un des pays où nous livrons le plus d’hypersportives. »

La Bugatti W16 Mistral et ses 1 600 ch de puissance signent la dernière apparition sur route de l’emblématique moteur W16 quadriturbo. Elle associe les performances inégalées de Bugatti à un design intemporel, emprunt à la fois d’une grande modernité mais aussi d’un fort héritage.

Après sa visite à Tokyo, la W16 Mistral poursuivra son tour du monde en se rendant sur l’île de Singapour.

Fortement plébiscités par les collectionneurs du monde entier, les 99 exemplaires de la W16 Mistral ont été vendus avant même le lancement officiel du véhicule. Les configurations des roadsters débuteront cette année à Molsheim avec les clients.

