2022 : Une année record dans l’histoire moderne de Bugatti

2022 constitue une année record pour la marque de luxe française qui a livré sur les douze derniers mois un nombre inégalé de véhicules. Pas moins de 80 nouvelles hypersportives Bugatti ont rejoint leurs propriétaires – clients fidèles de la marque ou nouveaux clients – à travers le monde.

Une année 2022 exceptionnelle

Durant l’année qui s’est écoulée, l’Atelier de Molsheim a encore une fois montré son aptitude à toujours construire et livrer des hypersportives à la pointe de la performance, de l’ingénierie et du design. Parmi les 80 voitures assemblées à la main en 2022, il y avait notamment la 400ème Bugatti Chiron – seuls 100 exemplaires doivent encore être produits pour atteindre le contingent de 500 véhicules prévu initialement – mais aussi les neuf dernières Chiron Super Sport 300+, les dix Centodieci, et enfin les dernières Chiron et Chiron Sport dédiées au marché Européen, dont la configuration, absolument unique, honore la mémoire de la fille aînée d’Ettore Bugatti : L’Ébé. Cette année, l’Atelier de Molsheim aura livré un nombre et une diversité de modèles jamais connus depuis sa renaissance il y a 17 ans.

En présentant la W16 Mistral5 au monde en août 2022, Bugatti a dévoilé le roadster ultime, un véhicule alliant élégance intemporelle, puissance et performance. Présentée pour la première fois à The Quail, A Motorsports Gathering lors de la Monterey Car Week, la W16 Mistral sera le dernier modèle Bugatti propulsé par le légendaire moteur W16. Ses 16 cylindres et ses quatre turbocompresseurs développant 1 600 ch, ce groupe motopropulseur révolutionnaire – associé à l’aérodynamique avancée de la W16 Mistral – permet une vitesse de pointe de 420 km/h. La totalité des 99 unités a été vendue avant même que la voiture ne soit officiellement dévoilée.

Au cours de l’année 2022, Bugatti a encore renforcé son expertise en matière de coachbuilding et a livré l’ensemble des dix exemplaires de la Centodieci, tous assemblés à la main à Molsheim. Le modèle hommage à l’EB110 – la légendaire supersportive du début des années 1990 – referme ainsi un nouveau chapitre de la tradition du coachbuilding qui avait débuté en 2018 avec l’annonce du lancement de la Divo6.

Créé pour répondre à une demande grandissante pour des configurations absolument uniques, le programme de personnalisation « Bugatti Sur Mesure » repousse encore les limites en matière d’individualisation et établit ainsi de nouveaux standards dans le design automobile. Ce programme a donné lieu à de spectaculaires réalisations, comme « Vagues de Lumière » : une peinture complexe réalisée à la main qui imite la façon dont la lumière se reflète sur les courbes de la carrosserie de la Chiron Super Sport.

Toutes les Chiron, Bolide et W16 Mistral ayant déjà été vendues, une attention toute particulière a été apportée en 2022 à l’ensemble du parcours client ainsi qu’à la demande croissante pour l’acquisition de véhicules de seconde main. Le programme « Passeport Tranquillité », qui a connu un très grand succès dès son lancement, propose ainsi aux propriétaires de modèles Veyron et Chiron un service d’entretien et de maintenance.

De son côté, le nouveau programme « Bugatti Certified Pre-Owned » permet à des partenaires de la marque dans le monde entier de proposer des véhicules de seconde main accompagnés d’une certification Bugatti, offrant ainsi aux acquéreurs une tranquillité d’esprit totale. Tous les véhicules vendus dans le cadre de ce programme sont soumis à un contrôle en 110 points permettant de s’assurer que le véhicule est dans un état optimal et conforme aux normes Bugatti.

Signe de l’incroyable année que vient de vivre Bugatti, le réseau international de la marque s’est encore étendu en 2022. Bugatti ayant amorcé un nouveau virage – passant de constructeur d’hypersportives à celui de marque de premier plan dans le secteur du luxe – les nouveaux showrooms intégraient, dès 2022, la nouvelle identité visuelle de la marque. D’autres ouvertures sont également prévues pour 2023.

Alors qu’il se projette dans les douze mois à venir, Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, repense à l’année qui vient de s’écouler : « Comme toutes les marques internationales de luxe de premier plan aspirant au meilleur en termes de design et de performances, Bugatti a rencontré de nombreux défis en 2022. Mais avec une équipe incomparable comme la nôtre, aussi talentueuse, aussi passionnée et aussi dévouée, nous avons su relever ces défis haut la main tout en créant et en réalisant de fantastiques opportunités. »

L’avenir s’annonce radieux

Alors que Bugatti se lance aujourd’hui dans une nouvelle ère automobile sous la bannière Bugatti Rimac – qui a célébré son premier anniversaire en 2022 – et sous la direction de Mate Rimac, la marque continuera, en 2023 et au-delà, à renforcer sa position de leader parmi les constructeurs d’hypersportives.

Evoquant justement les projets de la marque pour 2023, Mate Rimac a annoncé : « Bugatti ne cessera de proposer les technologies les plus avancées. A mesure que le monde évolue, Bugatti s’efforce et s’efforcera toujours de rester à la pointe de la performance automobile, du design et de la technologie mais aussi d’offrir le meilleur du savoir-faire. Ettore Bugatti a dit un jour « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti » : cette vision de la marque est plus vraie aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été et nous sommes très impatients de pouvoir en révéler davantage au cours du second semestre 2023. »

Dans l’agenda 2023 figure également la mise aux enchères, le 1er février 2022, de la Bugatti Chiron Profilée, modèle résolument à part dans la lignée Chiron. Présentée comme un joyau automobile rare, l’hypersportive récemment dévoilée est une pièce unique de par son caractère, son design et l’ensemble de ses détails. La production des 100 derniers exemplaires Chiron se poursuivra et 2023 verra également les premières configurations des W16 Mistral et Bolide. Bugatti célèbrera aussi cette année son riche patrimoine en matière de sport automobile et sa relation historique avec les 24 Heures du Mans à l’occasion du centenaire de la course.

Tel est l’élan avec lequel la marque Bugatti aborde 2023 : pleine de confiance et d’enthousiasme quant aux opportunités qui l’attendent.

Photos : Bugatti