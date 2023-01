Dakar 2023 – Podium et Tonneau de l’Audi RS Q e-tron E2 de Carlos Sainz à l’étape 9

Encore une nouvelle étape avec un accident d’une Audi RS Q e-tron : la voiture n°207 de l’équipage Carlos Sainz / Lucas Cruz s’est mal réceptionnée suite à un saut d’une dune. Elle s’est retournée abîmant fortement la carrosserie et empêchant le duo espagnol de reprendre la course. Le second équipage – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a fait une remontée remarquée en terminant au pied du podium à la 4ème place, retardé par une crevaison.



Après une journée de repos, le rallye Dakar 2023 a repris à l’occasion de l’étape 9 partant de Ryiad direction Haradh avec une spéciale dans les dunes et des pistes permettant de rouler plus vite. L’équipage de l’Audi RS Q e-tron #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – a enchaîné de belles performances en roulant assez fort et doublant divers concurrents. Cet élan a été malheureusement gâché par une crevaison occasionnant une perte d’un précieux temps qu’il n’avait pas, visant un podium. Au final, ils ont terminé à la 4ème position à 5 minutes et 11 secondes du leader de l’étape Sébastien Loeb.

L’équipage espagnol a été moins chanceux avec de nouveau de la casse, à quelques kilomètres du départ de la 9ème étape. Après avoir attaqué fort, Carlos Sainz a décolé d’une dune retombant sur celle d’après pile sur l’avant du véhicule à la perpendiculaire, entraînant un tonneau de ce dernier. Ayant pu remettre la voiture sur les roues, les dégâts occasionnés par le choc ont empêché la continuité de l’étape.

Souffrant d’un mal de dos, il a été pris en charge par des médecins et évacué par un hélicoptère. Son coéquipier Lucas Cruz resté à côté de la voiture a été surpris de le voir revenir quelques instants plus tard en hélicoptère au lieu de se rendre à l’hôpital. Carlos Sainz ne souhaitait pas abandonner et décevoir l’équipe ainsi que son copilote.

Les deux naufragés des dunes ont dû se résigner à appeler et à attendre la camion d’assistance afin de pouvoir ramener la voiture de course électrique au bivouac du soir à Haradh. Aucune blessure grave n’est à déplorer malgré la violence du choc frontal avec le sable. La voiture et l’équipage devrait être présents lors du départ de la 10ème étape.

Au classement général, l’équipage de l’Audi #211 – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – remonte de la 39ème à la 27ème position alors que Carlos Sainz et son coéquipier Lucas Cruz rechutent à la 123ème place avec un pénalité de plus de 41 heures.

L’étape 10 du rallye Dakar se déroulera le 10 janvier 2023 entre Haradh et Shaybah, longue de 622 km : 509 km de liaison et 113 km de spéciale.

Classement de l’étape 9 (temps, écart, pénalité)

4 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h 12′ 35 / + 00h 05′ 11 / –

128 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 34h 30′ 00 / + 31h 22′ 36 / 23h 00′ 00

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

27 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 41h 20′ 31 / + 07h 01′ 11 / 00h 17′ 20

123 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 94h 49′ 57 / + 60h 30′ 37 / 41h 05′ 00

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 9 en vidéos



Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar