24H Mans 2023 – Audi Sport de retour sur le circuit du Mans avec ses pilotes

A l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans, Audi a fait son grand retour sur le grand circuit de course pour faire rouler trois de ces véhicules victorieux (R8, R10 TDI, R18 e-tron quattro), conduites par trois pilotes ayant remporté à leur bord la légendaire course d’endurance en 2000, 2007 et 2011 : Tom Kristensen, Rinaldo Capello et Benoît Tréluyer.

Quel bonheur et privilège d’avoir pu être présent afin de vivre en immersion le grand retour de voitures de course Audi sur le légendaire circuit du Mans. A l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a convié les marques ayant remporté au moins une victoire afin de faire parader leur véhicule de course via des pilotes de l’époque. Certains ont marqué une ou des générations de passionnés que nous sommes.

Un départ type Le Mans en courant a été simulé pour la plus grande joie des spectateurs, les voitures ayant été alignées en épis sur la ligne droite des stands.

Aux côtés de nombreux véhicules victorieux (Porsche, Bentley, Ferrari, Heuliez, Ford, Bugatti, BMW), Audi a fait parader trois voitures victorieuses emblématiques de sa domination au Mans durant plus d’une décennie, ayant embarqué des technologies inédites en course automobile :

– injection directe essence sur l’Audi R8 à moteur V8 FSI en 2000

– motorisation diesel sur l’Audi R10 TDI en 2007

– motorisation hybride diesel sur l’Audi R18 e-tron quattro en 2011.

Quand on évoque Audi au Mans, on pense en premier lieu au recordman de victoires (9) et ancien pilote de la marque aux quatre anneaux : le danois Tom Kristensen. Il est d’ailleurs le Grand Marshal de cette édition 2023. Nous avons pu le côtoyer en petit comité dans des paddocks fermés où sa décontraction et sa bonne humeur est toujours d’actualité.

Ce fut notamment le cas avec ses deux compères de la marque d’Ingolstadt, eux aussi présents pour piloter l’une de leurs anciennes voitures de course : l’italien Rinaldo « Dindo » Capello et le français Benoît Tréluyer.

Ces joyeux lurons ont célébré leurs retrouvailles avec beaucoup d’humour (bien loin du sérieux qu’ils avaient en course), notamment en chambrant Dindo de la teinte jaunâtre de sa combinaison d’époque, en essayant de faire un chat bi.e à Dindo ou le fait pour Benoît Tréluyer d’avoir du mal en rentrer dans la sienne (ce qui est loin d’être le cas).

Pour quelques semaines, le musée des 24 Heures du Mans accolé au circuit propose une exposition spéciale sur le centenaire de la course et exposé uniquement les voitures ayant remporté la classique mancelle.

Mises à disposition par Audi Tradition, trois voitures ont été sorties de l’exposition afin de les faire tourner sur le grand circuit pour deux parades exceptionnelles qui ont eu lieu vendredi en fin de journée et le samedi midi avant les préparatifs du départ.

Nous vous faisons vivre les préparatifs avec la bonne ambiance générale mais toujours studieuse des ingénieurs et techniciens Audi et notamment des 3 pilotes, accompagnées par Leena Gade qui a rendu une petite visite improvisée.

Pour les plus anciens, il s’agit de la première femme ingénieur de course à remporter avec son équipe les 24 Heures du Mans, en 2011 chez Audi Sport aux côtés de Benoît Tréluyer. Elle a ensuite remporté 2 autres victoires avec Audi Sport. Elle travaille aujourd’hui chez le fournisseur et concepteur des châssis des Porsche 963 : Multimatic.

Avant de prendre le volant, les pilotes ont dédicacé des tableaux relatant leur victoire de l’époque. Pour l’anecdote, Rinaldo Capello avait également piloté la Bentley EXP Speed 8 et gagné l’édition 2003 avec elle. Il s’agissait d’une Audi R8 « recarrossée », ayant permis à Bentley de regagner au Mans avec une voiture éprouvée.

Cette immersion au sein des préparatifs a permis de découvrir les entrailles des voitures de course et notamment la mécanique qui était très secrète à l’époque de peur de la concurrence. C’était notamment un moment de plaisanterie avec l’un des ingénieurs des voitures de course de l’époque. Un beau moment passé à leurs côtés qui restera graver dans la mémoire!

