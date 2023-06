24H Mans 2023 – Show nocturne du centenaire avec des drones et feu d’artifice

L’Automobile Club de l’Ouest a vu les choses en grand pour le centenaire des 24 Heures du Mans. De nombreuses activités ont été préparées et proposées au plus de 300 000 spectateurs venus célébrer cet anniversaire et la 91ème édition de la course légendaire les 10 et 11 juin 2023. Le soir précédent le début de la course d’endurance, un grand concert de Bob Sinclar a été organisé au niveau du circuit Bugatti, se clôturant sur un long feu d’artifice et un impressionnant show d’essaim de drones lumineux pouvant être vus au-dessus du Porsche Experience Center Le Mans.



Le vendredi précédant la course des 24 Heures du Mans est généralement une journée calme, avec la parade des pilotes au centre de la ville du Mans et le repos des pilotes. Pour le centenaire, l’activité dans l’enceinte du circuit était tout autre avec un afflux important de passionnés souhaitant célébrer les 100 ans de la course d’endurance devenue légendaire.

Pour clôturer les célébrations du centenaire avant le week-end de course, l’ACO a monté un show nocturne à la fois magique et impressionnant.

Tard dans la soirée, de gros feux d’artifice sont apparu au-dessus du circuit, visible de loin. Au lieu de faire un traditionnel feu d’artifice, le choix était d’en faire plusieurs ponctués de quelques minutes de pause. Le clou du spectacle est arrivé avant le grand final avec de drôles de lumière dans le ciel : un essaim de drones qui se sont lancés dans une chorégraphie permettant de représenter des objets dans le ciel en 3D avec des déplacements : un disque de frein avec son étrier, un avant de voiture ancienne, un turbo en train de souffler, des anneaux en mouvement, une voiture de course, une voiture électrique avec une batterie, le logo H24 avec des molécules rondes l’entourant en rapport au concept H24 roulant à l’hydrogène, le Trophée du Centenaire, un pistolet d’essence avec une fleur pour l’utilisation de carburant plus écologique, un chronomètre fonctionnant, le logo des 100 ans et enfin l’inscription 24h Le Mans.

Ce spectacle parfaitement réalisé et haut en couleurs fut remarquable et inattendu. Il a été clôturé par le gros final du feu d’artifice.

Photos : 4Legend.com