24H Mans 2023 – Les Porsche en embuscade lors d’un départ mouvementé

L’édition 2023 des 24 Heures du Mans est formidable en terme d’organisation de l’ACO pour ce centenaire, mais surtout incroyable via un spectacle offert sur la piste de la part des diverses voitures et de leur pilote. Après un départ sans faille donnée aux 62 concurrents par le basketeur LeBron James – légende vivante de la NBA, des erreurs ont été commises de la part de certains ayant pour conséquence le crash de la Cadillac #31 et une autre sortie de route. Les Porsche 963 et 911 RSR tout comme le reste du peloton ont du se plier à une drapeau jaune obligeant interdisant tout doublement.

Bien que n’ayant pas des performances en leu faveur, les 3 Porsche 963 engagées par Porsche Penske Motorsport ont pris un bon départ en se maintenant derrières les Toyota et Ferrari. Après un gros crash de la Cadillac #31 endommageant toute la face avant et notamment le train avant gauche avec une roue dans le vrac, les safety cars étaient de sortie, des Porsche 911 Turbo S.

Pendant plus de 35 minutes, les safety cars déployées à 2 endroits du circuit emmenaient les voitures, tel un train tirant ses wagons. Seul le premier tout était mouvementé, notamment dans les virages précédant la passerelle Dunlop avec de forts freinages, notamment de l’une des Toyota.

Passer en tête était l’obsession de tous les pilotes de la catégorie Hypercar, même si rien n’est joué au départ : les performances, la fiabilité et les stratégies décideront du sort final.

